Миндич влиял на энергетическую сферу Украины. С этим и связано назначение Чернышова в "Нафтогаз"
Бизнесмен и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич может быть связан с назначением Алексея Чернышова в "Нафтогаз".
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Кто такой Тимур Миндич - от почти зятя Коломойского до куратора энергетики и фигуранта дела НАБУ".
В СМИ Миндича называли человеком, который влияет на процессы в "Энергоатоме" и "Нафтогазе".
"В частности, именно с личностью Миндича связывают назначение главой "Нафтогаза" тогдашнего главы Минрегиона Алексея Чернышева. И уже через несколько месяцев начинают намекать на созданный в НАК бэк-офис Миндича", - отметила автор материала Татьяна Николаенко.
В первые годы, пишет она, вопросами энергетики в Офисе Президента занимался Сергей Шефир.
"То есть, скорее поездками и балансировкой интересов между Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским. Но с потерей доверия к Шефиру эти вопросы перешли к Миндичу. А уже через год участники газового рынка рассказывали, что в компанию вернулись схемы эпохи Януковича.
Но на самом деле дальше этих общих фраз речь не шла. И даже сейчас некоторые из собеседников Цензор.НЕТ на вопрос о Миндиче ответили, что ничего не знают", - добавила Николаенко.
Другие собеседники Цензор.НЕТ заявили, что Миндич "курировал" тогдашнего министра энергетики Галущенко, и якобы доходило до того, что ставил задачу, что сделать в какой день.
Полный текст материала читайте по ссылке.
Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.
По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.
В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.
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верховний міндіч там щось казав про свинарчуків???