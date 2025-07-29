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Новости Миндич уехал из Украины
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Миндич влиял на энергетическую сферу Украины. С этим и связано назначение Чернышова в "Нафтогаз"

Влияние Миндича на энергетику Украины При чем здесь назначение Чернышова

Бизнесмен и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич может быть связан с назначением Алексея Чернышова в "Нафтогаз".

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Кто такой Тимур Миндич - от почти зятя Коломойского до куратора энергетики и фигуранта дела НАБУ".

В СМИ Миндича называли человеком, который влияет на процессы в "Энергоатоме" и "Нафтогазе".

"В частности, именно с личностью Миндича связывают назначение главой "Нафтогаза" тогдашнего главы Минрегиона Алексея Чернышева. И уже через несколько месяцев начинают намекать на созданный в НАК бэк-офис Миндича", - отметила автор материала Татьяна Николаенко.

В первые годы, пишет она, вопросами энергетики в Офисе Президента занимался Сергей Шефир.

"То есть, скорее поездками и балансировкой интересов между Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским. Но с потерей доверия к Шефиру эти вопросы перешли к Миндичу. А уже через год участники газового рынка рассказывали, что в компанию вернулись схемы эпохи Януковича.

Но на самом деле дальше этих общих фраз речь не шла. И даже сейчас некоторые из собеседников Цензор.НЕТ на вопрос о Миндиче ответили, что ничего не знают", - добавила Николаенко.

Другие собеседники Цензор.НЕТ заявили, что Миндич "курировал" тогдашнего министра энергетики Галущенко, и якобы доходило до того, что ставил задачу, что сделать в какой день.

Полный текст материала читайте по ссылке.

Читайте: НАБУ могло прослушивать Миндича из квартиры семьи Калетников, которая работает на РФ,- Бондаренко

Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ следило за совладельцем "Квартал-95" Миндичем из квартиры Боголюбова

Автор: 

Нафтогаз (3117) Чернышов Алексей (193) Миндич Тимур (14)


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Топ комментарии
+8
А ми до того думали, що 5-ти кратне підвищення цін на елеткроенергію це все через обстріли)
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29.07.2025 10:52 Ответить
+8
Міндічі, Чернишови, Шурми, Боневтіки, Єрмаки, Портнови, Татарови, Деркачі не тільки впливали і впливають на енергосферу України, а грабують і мародерать все, що лежить в бюджеті країни, областей, районів, сіл і навіть власників фірм, хуцпа в дії, але нарід пам'ятає тільки отого казкового "баригу", що крав свої цукерки на своїй фабриці, хоча за 7 років так не знайшли жодного факту.
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29.07.2025 10:57 Ответить
+7
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29.07.2025 11:08 Ответить
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А ми до того думали, що 5-ти кратне підвищення цін на елеткроенергію це все через обстріли)
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29.07.2025 10:52 Ответить
Супер!
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29.07.2025 10:57 Ответить
Не здивуюся якщо з ЕС йдуть потужні трашні, бо вони жаліють Нарід, хочуть допомогти, думають що все дійсно в енергетику йде...
верховний міндіч там щось казав про свинарчуків???
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29.07.2025 11:16 Ответить
А всі ниточки ведуть в...95-й квартал!
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29.07.2025 11:33 Ответить
Міндічі, Чернишови, Шурми, Боневтіки, Єрмаки, Портнови, Татарови, Деркачі не тільки впливали і впливають на енергосферу України, а грабують і мародерать все, що лежить в бюджеті країни, областей, районів, сіл і навіть власників фірм, хуцпа в дії, але нарід пам'ятає тільки отого казкового "баригу", що крав свої цукерки на своїй фабриці, хоча за 7 років так не знайшли жодного факту.
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29.07.2025 10:57 Ответить
Але ж як "крав" !!! Підступно і цинічно!!!
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29.07.2025 11:17 Ответить
Цікаво, чи буде від НАБУ запит на екстрадицію того міндіча?
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29.07.2025 11:06 Ответить
Ну якусь бумажку таки напишуть!! В мід республіки Гондурас. Там почитають, з подивом знизають плечима та й викинуть в архів
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29.07.2025 11:18 Ответить
Пару слів на захист Гондурасу : ця країна вже давно стала мемом - але варто зазначити що "Квартал" - остаточно переплюнув цю країну перетворивши Україну в сніжний гондурас!
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29.07.2025 12:10 Ответить
Хто деребанить Україну? міндічі-шефіри- каламоші-всі люди "правильної" національності! Але ж слово jude - табу : яка нетерпимість/бан\антисемітизм- прилітає в коменти відразу!
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29.07.2025 12:07 Ответить
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29.07.2025 11:08 Ответить
І тепер лякає ота дика цифра перепостів - 53+ тисячі!! Оце і була основна маса, база отих 73%! Це ж як промити мозок бидло-лохторату, що там мріяли "поржать", а не...жити! Хотів би подивитись де вони зараз оті "хотєльщики" поржать? Чи живі ще?
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29.07.2025 11:39 Ответить
При цьому Чернишову та Міндічу - по....цимбалам!! Той,як був Міністром,так і жирує на волі....А той - "невловимий Джо"...Усі при справі...ЗМІ - пишуть. Люди - читають. Гроші йдуть куди треба. Ворог наступає.
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29.07.2025 11:32 Ответить
таке враження що в 0Пі одні чорти.
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29.07.2025 12:05 Ответить
А хто ж там головний чорт😀?Підскажіть.
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29.07.2025 12:21 Ответить
Такий прекрасний зе, а друзі у нього такі мерзотники - думайте!
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29.07.2025 12:16 Ответить
 
 