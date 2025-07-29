Міндіч впливав на енергосферу України. З цим і пов’язане призначення Чернишова в "Нафтогаз"
Бізнесмен та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч може бути пов'язаний із призначенням Олексія Чернишова в "Нафтогаз".
Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Хто такий Тимур Міндіч – від майже зятя Коломойського до куратора енергетики і фігуранта справи НАБУ".
У ЗМІ Міндіча називали людиною, яка впливає на процеси в "Енергоатомі" та "Нафтогазі".
"Зокрема, саме з особою Міндіча пов’язують призначення головою "Нафтогазу" тодішнього очільника Мінрегіону Олексія Чернишова. І вже за кілька місяців починають натякати на створений в НАК бекофіс Міндіча", - зазначила авторка матеріалу Тетяна Ніколаєнко.
В перші роки, пише вона, питаннями енергетики в Офісі Президента займався Сергій Шефір.
"Тобто, скоріше поїздками та балансуванням інтересів між Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським. Але із втратою довіри до Шефіра ці питання перейшли до Міндіча. А вже за рік учасники газового ринку розповідали, що в компанію повернулись схеми доби Януковича.
Але направду далі цих загальних фраз не йшлося. Та й навіть зараз дехто зі співрозмовників Цензор.НЕТ на питання про Міндіча відповіли, що нічого не знають", - додала Ніколаєнко.
Інші співрозмовники Цензор.НЕТ заявили, що Міндіч "курирував" тодішнього міністра енергетики Галущенка і нібито доходило до того, що ставив завдання, що зробити в який день.
Повний текст матеріалу читайте за посиланням.
Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.
За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.
В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.
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верховний міндіч там щось казав про свинарчуків???