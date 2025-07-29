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Новини Міндіч виїхав з України
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Міндіч впливав на енергосферу України. З цим і пов’язане призначення Чернишова в "Нафтогаз"

Вплив Міндіча на енергетику України До чого тут призначення Чернишова

Бізнесмен та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч може бути пов'язаний із призначенням Олексія Чернишова в "Нафтогаз".

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Хто такий Тимур Міндіч – від майже зятя Коломойського до куратора енергетики і фігуранта справи НАБУ".

У ЗМІ Міндіча називали людиною, яка впливає на процеси в "Енергоатомі" та "Нафтогазі".

"Зокрема, саме з особою Міндіча пов’язують призначення головою "Нафтогазу" тодішнього очільника Мінрегіону Олексія Чернишова. І вже за кілька місяців починають натякати на створений в НАК бекофіс Міндіча", - зазначила авторка матеріалу Тетяна Ніколаєнко.

В перші роки, пише вона, питаннями енергетики в Офісі Президента займався Сергій Шефір.

"Тобто, скоріше поїздками та балансуванням інтересів між Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським. Але із втратою довіри до Шефіра ці питання перейшли до Міндіча. А вже за рік учасники газового ринку розповідали, що в компанію повернулись схеми доби Януковича.

Але направду далі цих загальних фраз не йшлося. Та й навіть зараз дехто зі співрозмовників Цензор.НЕТ на питання про Міндіча відповіли, що нічого не знають", - додала Ніколаєнко.

Інші співрозмовники Цензор.НЕТ заявили, що Міндіч "курирував" тодішнього міністра енергетики Галущенка і нібито доходило до того, що ставив завдання, що зробити в який день.

Повний текст матеріалу читайте за посиланням.

Читайте: НАБУ могло прослуховувати Міндіча з квартири родини Калєтніків, яка працює на РФ,- Бондаренко

Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.

В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

Читайте: ГУР та СБУ супроводжували Чернишова після повернення, щоб його не арештували НАБУ та САП, - ЗМІ

Автор: 

Нафтогаз (4450) Чернишов Олексій (334) Міндіч Тимур (14)


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Топ коментарі
+8
А ми до того думали, що 5-ти кратне підвищення цін на елеткроенергію це все через обстріли)
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29.07.2025 10:52 Відповісти
+8
Міндічі, Чернишови, Шурми, Боневтіки, Єрмаки, Портнови, Татарови, Деркачі не тільки впливали і впливають на енергосферу України, а грабують і мародерать все, що лежить в бюджеті країни, областей, районів, сіл і навіть власників фірм, хуцпа в дії, але нарід пам'ятає тільки отого казкового "баригу", що крав свої цукерки на своїй фабриці, хоча за 7 років так не знайшли жодного факту.
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29.07.2025 10:57 Відповісти
+7
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29.07.2025 11:08 Відповісти
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А ми до того думали, що 5-ти кратне підвищення цін на елеткроенергію це все через обстріли)
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29.07.2025 10:52 Відповісти
Супер!
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29.07.2025 10:57 Відповісти
Не здивуюся якщо з ЕС йдуть потужні трашні, бо вони жаліють Нарід, хочуть допомогти, думають що все дійсно в енергетику йде...
верховний міндіч там щось казав про свинарчуків???
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29.07.2025 11:16 Відповісти
А всі ниточки ведуть в...95-й квартал!
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29.07.2025 11:33 Відповісти
Міндічі, Чернишови, Шурми, Боневтіки, Єрмаки, Портнови, Татарови, Деркачі не тільки впливали і впливають на енергосферу України, а грабують і мародерать все, що лежить в бюджеті країни, областей, районів, сіл і навіть власників фірм, хуцпа в дії, але нарід пам'ятає тільки отого казкового "баригу", що крав свої цукерки на своїй фабриці, хоча за 7 років так не знайшли жодного факту.
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29.07.2025 10:57 Відповісти
Але ж як "крав" !!! Підступно і цинічно!!!
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29.07.2025 11:17 Відповісти
Цікаво, чи буде від НАБУ запит на екстрадицію того міндіча?
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29.07.2025 11:06 Відповісти
Ну якусь бумажку таки напишуть!! В мід республіки Гондурас. Там почитають, з подивом знизають плечима та й викинуть в архів
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29.07.2025 11:18 Відповісти
Пару слів на захист Гондурасу : ця країна вже давно стала мемом - але варто зазначити що "Квартал" - остаточно переплюнув цю країну перетворивши Україну в сніжний гондурас!
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29.07.2025 12:10 Відповісти
Хто деребанить Україну? міндічі-шефіри- каламоші-всі люди "правильної" національності! Але ж слово jude - табу : яка нетерпимість/бан\антисемітизм- прилітає в коменти відразу!
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29.07.2025 12:07 Відповісти
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29.07.2025 11:08 Відповісти
І тепер лякає ота дика цифра перепостів - 53+ тисячі!! Оце і була основна маса, база отих 73%! Це ж як промити мозок бидло-лохторату, що там мріяли "поржать", а не...жити! Хотів би подивитись де вони зараз оті "хотєльщики" поржать? Чи живі ще?
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29.07.2025 11:39 Відповісти
При цьому Чернишову та Міндічу - по....цимбалам!! Той,як був Міністром,так і жирує на волі....А той - "невловимий Джо"...Усі при справі...ЗМІ - пишуть. Люди - читають. Гроші йдуть куди треба. Ворог наступає.
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29.07.2025 11:32 Відповісти
таке враження що в 0Пі одні чорти.
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29.07.2025 12:05 Відповісти
А хто ж там головний чорт😀?Підскажіть.
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29.07.2025 12:21 Відповісти
Такий прекрасний зе, а друзі у нього такі мерзотники - думайте!
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29.07.2025 12:16 Відповісти
 
 