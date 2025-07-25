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Новини Міндіч виїхав з України
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НАБУ могло прослуховувати Міндіча з квартири родини Калєтніків, яка працює на РФ,- Бондаренко

міндіч

Детективи НАБУ могли здійснювати прослуховування співвласника "Квартал-95" Тимура Міндіча з квартири його сусідів, яка належить Туркановій Владиславі. Її батько - Калєтнік Ігор Григорович - екскерівник митниці, колишній перший віцеспікер ВР, який переховувався в РФ.

Про це пише в соцмережі фейсбук журналіст Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що "за інформацією джерел "Української правди" в бізнесових колах, співробітникам НАБУ і САП навіть вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента. Співрозмовники переконують, що на записах може бути і сам президент".

"Дійсно Міндіч є власником квартир "В15-1" та "В15-2" в будинку 9а на вул.Грушевського.Зі справи "Чисте місто" відомо що НАБУ прослуховує фігурантів через стаціонарну техніку, вмонтовану в сусідніх приміщеннях. Тобто Міндіча могли слухати з квартири сусідів. Хто ж ці сусіди? Квартира "Б15-2" належить людині на ім'я Турканова (дівоче – Калєтнік) Владислава Ігорівна (1995 р.н.), її батько Калєтнік Ігор Григорович (1972 р.н.) екс-керівник митниці, екс-1-й віцеспікер ВР (керував прийняттям диктаторських законів 16 січня 2014 р) переховувався в РФ",- написав Бондаренко.

Він додав, що Турканова (дівоче – Калєтнік) Владислава Ігорівна особисто володіє комерційною нерухомістю та декількома фірмами в Москві: ООО "АТЛАНТИС", "ТРЦ АПРЕЛЕВКА", "ТЦ ЦИОЛКОВСКИЙ", "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ", "БИГ-СТРОЙ", "ФАБРИКАНТ" и "КОМПАС".

"Загальний дохід цих фірм 638 млн руб, загальна сума податків в російський бюджет: 93 млн рублів. Ці відкрита інформація – посилання в 1 коментарі. Тобто родина Турканова (Калєтнік) працює на державу-агресора. Якщо НАБУ встановило техніку в квартирі цих зрадників, то чи не могли матеріали прослушки Міндіча (Зеленського) попасти до рук ворога?", - пише Бондаренко.

Читайте також: Міндіч переховується від НАБУ в Австрії, - джерела

Він зазначив, що депутат Олексій Гончаренко раніше заявив, що "НАБУ "засверлилося" через квартиру приватівця Боголюбова". Проте сам Бондаренко так не вважає.

"Я так не вважаю, поясню: дійсно Міндіч є власником київської квартири 7 в будинку 3 на вулиці Царика Григорія (провулок Іподромний), Боголюбов володіє квартирою 3. Між цими квартирами цілий поверх. Тобто досить НЕвірогідно. Хоча… До речі, квартира 2 належить Ківалову, може й він прослуховував). Ще Калєтнік - близький смотрящого за митницею - Іллі Павлюка - це спонсор "СН" та друг Зеленського, в нього свою група нардепів", - написав Бондаренко.

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скрин

Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.

В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

Читайте також: НАБУ слідкувало за співвласником "Квартал-95" Міндічем з квартири Боголюбова

Автор: 

НАБУ (5310) прослуховування (209) Міндич Тимур (10)


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Топ коментарі
+7
Що це за будинок корупціонерів?! Ківало, мідіч, калетник,боголюбов
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25.07.2025 22:07 Відповісти
+5
Людоньки!!!! Ауууу!!!
Подивіться на фото отих "міндічей-зеленських-умерових-арахамій" і всіх, кого зараз захищає НАША(????) влада, чи ви бачите ХОЧ ОДНОГО українця там? Ні, я не шовініст чи расист, але...ми ж живемо в Україні чи ні? То, як же ви допустили, що вами керують...іновірці, якісь зайди, якийсь відвертий непотріб, якого ДО виборів 19-го ви навіть і не знали, не бачили і не чули?
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25.07.2025 22:21 Відповісти
+3
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25.07.2025 22:04 Відповісти
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25.07.2025 22:04 Відповісти
Цукру у той будинок насипати... хай його мурав'ї з'їдять !

А ви що подумали ?

.
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25.07.2025 23:33 Відповісти
Заради чим довше збереження своїх годівниць з бюджету, Зельоноє шобло готове знищити майбутнє України.
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25.07.2025 22:06 Відповісти
Що це за будинок корупціонерів?! Ківало, мідіч, калетник,боголюбов
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25.07.2025 22:07 Відповісти
вілла "кубло-маліна"

.
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25.07.2025 23:34 Відповісти
Так от воно про які зв'язки НАБУ з РФ говорили в СБУ
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25.07.2025 22:08 Відповісти
Про це https://www.facebook.com/vladimir.bondarenko.754918/posts/pfbid02CEpcgvTZ5oV1zNwpxaBmeswHMwh1dbbS8i1CJm7uTSGj22zzR7d72TcSRK1D82MUl пише в соцмережі фейсбук Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що "за інформацією джерел "Української правди" в бізнесових колах, (з часів Гонгадзе.як тільки в Україні потрібно "відбілити її ворогів тут же починають вимальовувати вкрсії придумані далеко не українською бізнесовою спільнотою.Обізнаність із прорашистськими справами.вказує на зв'язки дописувача з певними рашистськими колами."зедена тінь"
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25.07.2025 22:16 Відповісти
Так це не будинок, а клоака,гадючє кубло, !
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25.07.2025 22:19 Відповісти
Просторікування Бондаренка із серії "сам посрав - сам поїв".
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25.07.2025 22:19 Відповісти
Цей будинок треба було назвати "Чарівна Дірочка" →♣★☆♧◇★♣
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25.07.2025 22:20 Відповісти
а могло і не могло.
"вірити нікому не можа, штірліц, - мені можна."
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25.07.2025 22:21 Відповісти
Людоньки!!!! Ауууу!!!
Подивіться на фото отих "міндічей-зеленських-умерових-арахамій" і всіх, кого зараз захищає НАША(????) влада, чи ви бачите ХОЧ ОДНОГО українця там? Ні, я не шовініст чи расист, але...ми ж живемо в Україні чи ні? То, як же ви допустили, що вами керують...іновірці, якісь зайди, якийсь відвертий непотріб, якого ДО виборів 19-го ви навіть і не знали, не бачили і не чули?
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25.07.2025 22:21 Відповісти
Жидва рулить...
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25.07.2025 22:23 Відповісти
Цікаво, а чиїм агентом є бондаренко, що так намагається відбілити паскуду міндіча?
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25.07.2025 22:27 Відповісти
Що прослухало НАБУ в "квартирі Міндіча" - відео https://x.com/Crimea_Ukr/status/1948494191408939440?t=HPMsGgqmURcybk74LDh1NQ&s=19 тут.
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25.07.2025 22:27 Відповісти
"Воронья слободка" - з усіх квартир курви прослуховують. 37 рік, чесне слово.
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25.07.2025 22:27 Відповісти
Владімір Бондаренко? Що це за дебіл взагалі?
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25.07.2025 22:37 Відповісти
Квартира працює на РФ?
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25.07.2025 23:14 Відповісти
Да пох откуда сверлили,хоть из преисподней,выставляйте уже записи послушаем,а то получается даже путин слушал,а нам почему нельзя.
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25.07.2025 23:21 Відповісти
Это все, конечно ,интересно
Но меня интересует не КТО СВЕРЛИЛ ДЫРКУ и какими инструментами
Меня интересует СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕНОК
После которых у ПРЕЗИДЕНТА ПОДГОРЕЛО ТАК
Что он готов пойти на госпереворот
А про сверло и дырки потом расскажете как - нибудь
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25.07.2025 23:29 Відповісти
Ці зеубни не розуміють простих речей - вила вже давно чекають на них і це питання тільки часу!
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25.07.2025 23:31 Відповісти
От значить до чого ведуть зелені свою пропаганду
- Корупція це патріотично. Антикорупція = робота на ерефію.
От тільки всі хоч трохи притомні мають розуміти, що кожна вкрадена копійка, це пряма допомога ворогу. Не просто "гроші на крові", а пряма співучасть у вбивстві українців.
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25.07.2025 23:31 Відповісти
 
 