НАБУ могло прослуховувати Міндіча з квартири родини Калєтніків, яка працює на РФ,- Бондаренко
Детективи НАБУ могли здійснювати прослуховування співвласника "Квартал-95" Тимура Міндіча з квартири його сусідів, яка належить Туркановій Владиславі. Її батько - Калєтнік Ігор Григорович - екскерівник митниці, колишній перший віцеспікер ВР, який переховувався в РФ.
Про це пише в соцмережі фейсбук журналіст Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що "за інформацією джерел "Української правди" в бізнесових колах, співробітникам НАБУ і САП навіть вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента. Співрозмовники переконують, що на записах може бути і сам президент".
"Дійсно Міндіч є власником квартир "В15-1" та "В15-2" в будинку 9а на вул.Грушевського.Зі справи "Чисте місто" відомо що НАБУ прослуховує фігурантів через стаціонарну техніку, вмонтовану в сусідніх приміщеннях. Тобто Міндіча могли слухати з квартири сусідів. Хто ж ці сусіди? Квартира "Б15-2" належить людині на ім'я Турканова (дівоче – Калєтнік) Владислава Ігорівна (1995 р.н.), її батько Калєтнік Ігор Григорович (1972 р.н.) екс-керівник митниці, екс-1-й віцеспікер ВР (керував прийняттям диктаторських законів 16 січня 2014 р) переховувався в РФ",- написав Бондаренко.
Він додав, що Турканова (дівоче – Калєтнік) Владислава Ігорівна особисто володіє комерційною нерухомістю та декількома фірмами в Москві: ООО "АТЛАНТИС", "ТРЦ АПРЕЛЕВКА", "ТЦ ЦИОЛКОВСКИЙ", "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ", "БИГ-СТРОЙ", "ФАБРИКАНТ" и "КОМПАС".
"Загальний дохід цих фірм 638 млн руб, загальна сума податків в російський бюджет: 93 млн рублів. Ці відкрита інформація – посилання в 1 коментарі. Тобто родина Турканова (Калєтнік) працює на державу-агресора. Якщо НАБУ встановило техніку в квартирі цих зрадників, то чи не могли матеріали прослушки Міндіча (Зеленського) попасти до рук ворога?", - пише Бондаренко.
Він зазначив, що депутат Олексій Гончаренко раніше заявив, що "НАБУ "засверлилося" через квартиру приватівця Боголюбова". Проте сам Бондаренко так не вважає.
"Я так не вважаю, поясню: дійсно Міндіч є власником київської квартири 7 в будинку 3 на вулиці Царика Григорія (провулок Іподромний), Боголюбов володіє квартирою 3. Між цими квартирами цілий поверх. Тобто досить НЕвірогідно. Хоча… До речі, квартира 2 належить Ківалову, може й він прослуховував). Ще Калєтнік - близький смотрящого за митницею - Іллі Павлюка - це спонсор "СН" та друг Зеленського, в нього свою група нардепів", - написав Бондаренко.
Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.
За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.
В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.
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Він нагадав, що "за інформацією джерел "Української правди" в бізнесових колах, (з часів Гонгадзе.як тільки в Україні потрібно "відбілити її ворогів тут же починають вимальовувати вкрсії придумані далеко не українською бізнесовою спільнотою.Обізнаність із прорашистськими справами.вказує на зв'язки дописувача з певними рашистськими колами."зедена тінь"
"вірити нікому не можа, штірліц, - мені можна."
Подивіться на фото отих "міндічей-зеленських-умерових-арахамій" і всіх, кого зараз захищає НАША(????) влада, чи ви бачите ХОЧ ОДНОГО українця там? Ні, я не шовініст чи расист, але...ми ж живемо в Україні чи ні? То, як же ви допустили, що вами керують...іновірці, якісь зайди, якийсь відвертий непотріб, якого ДО виборів 19-го ви навіть і не знали, не бачили і не чули?
Но меня интересует не КТО СВЕРЛИЛ ДЫРКУ и какими инструментами
Меня интересует СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕНОК
После которых у ПРЕЗИДЕНТА ПОДГОРЕЛО ТАК
Что он готов пойти на госпереворот
А про сверло и дырки потом расскажете как - нибудь
- Корупція це патріотично. Антикорупція = робота на ерефію.
От тільки всі хоч трохи притомні мають розуміти, що кожна вкрадена копійка, це пряма допомога ворогу. Не просто "гроші на крові", а пряма співучасть у вбивстві українців.