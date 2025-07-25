НАБУ могло прослушивать Миндича из квартиры семьи Калетников, работающей на РФ, - Бондаренко

Детективы НАБУ могли осуществлять прослушивание совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича из квартиры его соседей, которая принадлежит Туркановой Владиславе. Ее отец - Калетник Игорь Григорьевич - экс-руководитель таможни, бывший первый вице-спикер ВР, который скрывался в РФ.

Об этом пишет в соцсети фейсбук Владимир Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что "по информации источников "Украинской правды" в бизнес-кругах, сотрудникам НАБУ и САП даже удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента. Собеседники убеждают, что на записях может быть и сам президент".

"Действительно, Миндич является владельцем квартир "В15-1" и "В15-2" в доме 9а на ул.Грушевского. Из дела "Чистый город" известно, что НАБУ прослушивает фигурантов через стационарную технику, вмонтированную в соседних помещениях. То есть Миндича могли слушать из квартиры соседей. Кто же эти соседи? Квартира "Б15-2" принадлежит человеку по имени Турканова (девичье - Калетник) Владислава Игоревна (1995 г.р.), ее отец Калетник Игорь Григорьевич (1972 г.р.) экс-руководитель таможни, экс-1-й вице-спикер ВР (руководил принятием диктаторских законов 16 января 2014 г.) скрывался в РФ",- написал Бондаренко.

Он добавил, что Турканова (девичье - Калетник) Владислава Игоревна лично владеет коммерческой недвижимостью и несколькими фирмами в Москве: ООО "АТЛАНТИС", "ТРЦ АПРЕЛЕВКА", "ТЦ ЦИОЛКОВСКИЙ", "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ", "БИГ-СТРОЙ", "ФАБРИКАНТ" и "КОМПАС".

"Общий доход этих фирм 638 млн руб, общая сумма налогов в российский бюджет: 93 млн рублей. Эти открытая информация - ссылка в 1 комментарии. То есть семья Турканова (Калетник) работает на государство-агрессора. Если НАБУ установило технику в квартире этих предателей, то не могли ли материалы прослушки Миндича (Зеленского) попасть в руки врага?", - пишет Бондаренко.

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Он отметил, что депутат Алексей Гончаренко ранее заявил, что "НАБУ "засверлилось" из-за квартиры "приватовца" Боголюбова". Однако сам Бондаренко так не считает.

"Я так не считаю, объясню: действительно Миндич является владельцем киевской квартиры 7 в доме 3 на улице Царика Григория (переулок Иподромный), Боголюбов владеет квартирой 3. Между этими квартирами целый этаж. То есть довольно неправдоподобно. Хотя.... Кстати, квартира 2 принадлежит Кивалову, может и он прослушивал). Еще Калетник - близкий смотрящего за таможней - Ильи Павлюка - это спонсор "СН" и друг Зеленского, у него своя группа нардепов", - написал Бондаренко.

Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

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