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Новости Миндич уехал из Украины
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НАБУ могло прослушивать Миндича из квартиры семьи Калетников, работающей на РФ, - Бондаренко

міндіч

Детективы НАБУ могли осуществлять прослушивание совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича из квартиры его соседей, которая принадлежит Туркановой Владиславе. Ее отец - Калетник Игорь Григорьевич - экс-руководитель таможни, бывший первый вице-спикер ВР, который скрывался в РФ.

Об этом пишет в соцсети фейсбук Владимир Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что "по информации источников "Украинской правды" в бизнес-кругах, сотрудникам НАБУ и САП даже удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента. Собеседники убеждают, что на записях может быть и сам президент".

"Действительно, Миндич является владельцем квартир "В15-1" и "В15-2" в доме 9а на ул.Грушевского. Из дела "Чистый город" известно, что НАБУ прослушивает фигурантов через стационарную технику, вмонтированную в соседних помещениях. То есть Миндича могли слушать из квартиры соседей. Кто же эти соседи? Квартира "Б15-2" принадлежит человеку по имени Турканова (девичье - Калетник) Владислава Игоревна (1995 г.р.), ее отец Калетник Игорь Григорьевич (1972 г.р.) экс-руководитель таможни, экс-1-й вице-спикер ВР (руководил принятием диктаторских законов 16 января 2014 г.) скрывался в РФ",- написал Бондаренко.

Он добавил, что Турканова (девичье - Калетник) Владислава Игоревна лично владеет коммерческой недвижимостью и несколькими фирмами в Москве: ООО "АТЛАНТИС", "ТРЦ АПРЕЛЕВКА", "ТЦ ЦИОЛКОВСКИЙ", "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ", "БИГ-СТРОЙ", "ФАБРИКАНТ" и "КОМПАС".

"Общий доход этих фирм 638 млн руб, общая сумма налогов в российский бюджет: 93 млн рублей. Эти открытая информация - ссылка в 1 комментарии. То есть семья Турканова (Калетник) работает на государство-агрессора. Если НАБУ установило технику в квартире этих предателей, то не могли ли материалы прослушки Миндича (Зеленского) попасть в руки врага?", - пишет Бондаренко.

Читайте также: Миндич скрывается от НАБУ в Австрии, - источники

Он отметил, что депутат Алексей Гончаренко ранее заявил, что "НАБУ "засверлилось" из-за квартиры "приватовца" Боголюбова". Однако сам Бондаренко так не считает.

"Я так не считаю, объясню: действительно Миндич является владельцем киевской квартиры 7 в доме 3 на улице Царика Григория (переулок Иподромный), Боголюбов владеет квартирой 3. Между этими квартирами целый этаж. То есть довольно неправдоподобно. Хотя.... Кстати, квартира 2 принадлежит Кивалову, может и он прослушивал). Еще Калетник - близкий смотрящего за таможней - Ильи Павлюка - это спонсор "СН" и друг Зеленского, у него своя группа нардепов", - написал Бондаренко.

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скрин

Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

Читайте также: НАБУ следило за совладельцем "Квартал-95" Миндичем из квартиры Боголюбова

Автор: 

НАБУ (4427) прослушка (351) Миндич Тимур (13)


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Топ комментарии
+7
Що це за будинок корупціонерів?! Ківало, мідіч, калетник,боголюбов
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25.07.2025 22:07 Ответить
+5
Людоньки!!!! Ауууу!!!
Подивіться на фото отих "міндічей-зеленських-умерових-арахамій" і всіх, кого зараз захищає НАША(????) влада, чи ви бачите ХОЧ ОДНОГО українця там? Ні, я не шовініст чи расист, але...ми ж живемо в Україні чи ні? То, як же ви допустили, що вами керують...іновірці, якісь зайди, якийсь відвертий непотріб, якого ДО виборів 19-го ви навіть і не знали, не бачили і не чули?
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25.07.2025 22:21 Ответить
+4
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25.07.2025 22:04 Ответить
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25.07.2025 22:04 Ответить
Цукру у той будинок насипати... хай його мурав'ї з'їдять !

А ви що подумали ?

.
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25.07.2025 23:33 Ответить
Заради чим довше збереження своїх годівниць з бюджету, Зельоноє шобло готове знищити майбутнє України.
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25.07.2025 22:06 Ответить
Що це за будинок корупціонерів?! Ківало, мідіч, калетник,боголюбов
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25.07.2025 22:07 Ответить
вілла "кубло-маліна"

.
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25.07.2025 23:34 Ответить
Так от воно про які зв'язки НАБУ з РФ говорили в СБУ
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25.07.2025 22:08 Ответить
Про це https://www.facebook.com/vladimir.bondarenko.754918/posts/pfbid02CEpcgvTZ5oV1zNwpxaBmeswHMwh1dbbS8i1CJm7uTSGj22zzR7d72TcSRK1D82MUl пише в соцмережі фейсбук Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що "за інформацією джерел "Української правди" в бізнесових колах, (з часів Гонгадзе.як тільки в Україні потрібно "відбілити її ворогів тут же починають вимальовувати вкрсії придумані далеко не українською бізнесовою спільнотою.Обізнаність із прорашистськими справами.вказує на зв'язки дописувача з певними рашистськими колами."зедена тінь"
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25.07.2025 22:16 Ответить
Так це не будинок, а клоака,гадючє кубло, !
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25.07.2025 22:19 Ответить
Просторікування Бондаренка із серії "сам посрав - сам поїв".
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25.07.2025 22:19 Ответить
Цей будинок треба було назвати "Чарівна Дірочка" →♣★☆♧◇★♣
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25.07.2025 22:20 Ответить
а могло і не могло.
"вірити нікому не можа, штірліц, - мені можна."
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25.07.2025 22:21 Ответить
Людоньки!!!! Ауууу!!!
Подивіться на фото отих "міндічей-зеленських-умерових-арахамій" і всіх, кого зараз захищає НАША(????) влада, чи ви бачите ХОЧ ОДНОГО українця там? Ні, я не шовініст чи расист, але...ми ж живемо в Україні чи ні? То, як же ви допустили, що вами керують...іновірці, якісь зайди, якийсь відвертий непотріб, якого ДО виборів 19-го ви навіть і не знали, не бачили і не чули?
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25.07.2025 22:21 Ответить
А потім вони дивуються, звідки цей антисемітизм береться?
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26.07.2025 00:16 Ответить
Жидва рулить...
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25.07.2025 22:23 Ответить
Цікаво, а чиїм агентом є бондаренко, що так намагається відбілити паскуду міндіча?
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25.07.2025 22:27 Ответить
Що прослухало НАБУ в "квартирі Міндіча" - відео https://x.com/Crimea_Ukr/status/1948494191408939440?t=HPMsGgqmURcybk74LDh1NQ&s=19 тут.
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25.07.2025 22:27 Ответить
"Воронья слободка" - з усіх квартир курви прослуховують. 37 рік, чесне слово.
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25.07.2025 22:27 Ответить
Владімір Бондаренко? Що це за дебіл взагалі?
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25.07.2025 22:37 Ответить
Квартира працює на РФ?
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25.07.2025 23:14 Ответить
Да пох откуда сверлили,хоть из преисподней,выставляйте уже записи послушаем,а то получается даже путин слушал,а нам почему нельзя.
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25.07.2025 23:21 Ответить
Это все, конечно ,интересно
Но меня интересует не КТО СВЕРЛИЛ ДЫРКУ и какими инструментами
Меня интересует СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕНОК
После которых у ПРЕЗИДЕНТА ПОДГОРЕЛО ТАК
Что он готов пойти на госпереворот
А про сверло и дырки потом расскажете как - нибудь
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25.07.2025 23:29 Ответить
Ці зеубни не розуміють простих речей - вила вже давно чекають на них і це питання тільки часу!
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25.07.2025 23:31 Ответить
От значить до чого ведуть зелені свою пропаганду
- Корупція це патріотично. Антикорупція = робота на ерефію.
От тільки всі хоч трохи притомні мають розуміти, що кожна вкрадена копійка, це пряма допомога ворогу. Не просто "гроші на крові", а пряма співучасть у вбивстві українців.
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25.07.2025 23:31 Ответить
От же-ж, проклятые москали! Заставляли Миндича тырить наши деньги!
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26.07.2025 00:15 Ответить
 
 