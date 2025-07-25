НАБУ следило за совладельцем "Квартал-95" Миндичем из квартиры Боголюбова
Детективы НАБУ осуществляли прослушивание квартиры совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"К Миндичу НАБУ засверлились из квартиры Боголюбова. Его квартира находится над квартирой Миндича и оттуда смогли просверлить и слушать квартиру Миндича.
За эту помощь Боголюбова и вывезли за границу. Единственная проблема в том, что слушали недолго. Несколько месяцев", - отметил парламентарий.
Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.
По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.
В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.
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учора Луценко а сьогодні дагаврівшієся зЄ та НАБУ з САПта уся Татарівська вища спецота зливаю те про що домовилися злити- МІНДІЧА Ж В УКРАЇНІ ВЖЕ НЕМАЄ
Як сказав Луценко - це все залишиться на договрняках. Але головне - зберегли самі органи для майбутніх часів
Банківська справа (ПриватБанк)
Нафта, енергетика, металургія - спільно з Коломойським володіли частками в "Укрнафті", феросплавних заводах тощо.
Відома офшорна структура - Privat Group, діяла по всьому світу.
⚖️ Скандали / Розслідування:
2016: ПриватБанк націоналізований після аудиту, що виявив виведення $5,5 млрд.
США, Велика Британія, Україна ведуть цивільні позови та розслідування проти нього й Коломойського.
2023: Боголюбову повідомлено про підозру в Україні щодо розтрати коштів ПриватБанку.
🌍 Громадянство та життя:
Має (або мав) громадянства України, Великої Британії та Кіпру.
Живе переважно у Великій Британії, відомий як прихильник ортодоксального юдаїзму та великий донор єврейських організацій.
ай маладці !
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А це не так і мало.
дурак! ой дурак!
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Як відомо, український вплив - це захист міндіча
Через якийсь час, дізнаємось які зараз йдуть перемовини/торги/шантаж, щоб залишити НАБУ і САП, а вони знищили всі матеріали і стали на коліна перед Єрмаком.
А якби слухали Шефіра, то уже усім складом НАБУ та САП штурмували посадку.
А за прослуховування Єрмака.......
А могли просто кастрюльку прикладати, тоді б ніхто і не помітив!
День рождения праздновали в государственной резиденции президента в Карпатах, а гостей туда и обратно доставляли вертолетом ГСЧС
В квартире Миндича президент Зеленский праздновал свой день рождения
https://censor.net/ru/n3301434
Багато цікавого мабуть Міндіч набазікав про Боневтіка та Єрмака.
Негайно попросити австрійський генштаб про повернення Міндіча
Ану розкажи
https://news.telegraf.com.ua/ukraina/2025-05-20/5909570-40-milliardov-na-fortifikatsii-kuda-ischezli-dengi-iz-proektov-oborony-i-pri-chem-zdes-95-kvartal-video
Про те, як олігарх Іогр Коломойський і його поплічник Тімкр Міндіч "пилять" Україну, яка стікає кров'ю - у статті Цензор.нет.
https://argumentua.com/novini/pro-te-yak-kolomoiskii-m-nd-ch-pilyat-ukra-nu-yaka-st-ka-krovyu