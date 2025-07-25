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Новости Миндич уехал из Украины
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НАБУ следило за совладельцем "Квартал-95" Миндичем из квартиры Боголюбова

НАБУ следило за Миндичем и прослушивало его

Детективы НАБУ осуществляли прослушивание квартиры совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"К Миндичу НАБУ засверлились из квартиры Боголюбова. Его квартира находится над квартирой Миндича и оттуда смогли просверлить и слушать квартиру Миндича.

За эту помощь Боголюбова и вывезли за границу. Единственная проблема в том, что слушали недолго. Несколько месяцев", - отметил парламентарий.

НАБУ следило за Миндичем и прослушивало его

Смотрите: Николов рассказал о причастности родственника совладельца "Квартала 95" Миндича к коррупции в "Харьковоблэнерго": НАБУ под ударом Офиса президента. ВИДЕО

Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

Читайте: НАБУ уничтожают из-за подозрения владельцу "95 квартала" Миндичу, - СМИ

Автор: 

НАБУ (4427) Гончаренко (538) Миндич Тимур (10)


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Топ комментарии
+10
не хвилюйтесь - зараз діє новий закон - всі матеріали знищать
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25.07.2025 14:18 Ответить
+10
Малюк став з ВО керівником СБУ лиш після того як заховав Бєню від США за свої грати, та прикрив усі справи Баканова
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25.07.2025 14:40 Ответить
+9
...і тут виходить такий Зеленський увесь в білому: що ж ви, іроди, натворили! Не дам знищити НАБУ!
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25.07.2025 14:18 Ответить
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Хочу послушать !!!!!
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25.07.2025 14:17 Ответить
не хвилюйтесь - зараз діє новий закон - всі матеріали знищать
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25.07.2025 14:18 Ответить
в "хмаринках" збережеться
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25.07.2025 14:25 Ответить
файли НЕ горять !

.
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25.07.2025 14:43 Ответить
Файли не горять, а дані перетираються
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25.07.2025 15:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oRpNEon5q10

учора Луценко а сьогодні дагаврівшієся зЄ та НАБУ з САПта уся Татарівська вища спецота зливаю те про що домовилися злити- МІНДІЧА Ж В УКРАЇНІ ВЖЕ НЕМАЄ
Як сказав Луценко - це все залишиться на договрняках. Але головне - зберегли самі органи для майбутніх часів
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25.07.2025 14:31 Ответить
Хтось справді вірить що вовка відкатив швиденкьо взад по-чесному погодившвсть все на себе злити що нарили НАБУ ?
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25.07.2025 14:33 Ответить
Сфери бізнесу:

Банківська справа (ПриватБанк)

Нафта, енергетика, металургія - спільно з Коломойським володіли частками в "Укрнафті", феросплавних заводах тощо.

Відома офшорна структура - Privat Group, діяла по всьому світу.

⚖️ Скандали / Розслідування:

2016: ПриватБанк націоналізований після аудиту, що виявив виведення $5,5 млрд.

США, Велика Британія, Україна ведуть цивільні позови та розслідування проти нього й Коломойського.

2023: Боголюбову повідомлено про підозру в Україні щодо розтрати коштів ПриватБанку.

🌍 Громадянство та життя:

Має (або мав) громадянства України, Великої Британії та Кіпру.

Живе переважно у Великій Британії, відомий як прихильник ортодоксального юдаїзму та великий донор єврейських організацій.
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25.07.2025 14:38 Ответить
Малюк став з ВО керівником СБУ лиш після того як заховав Бєню від США за свої грати, та прикрив усі справи Баканова
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25.07.2025 14:40 Ответить
"гаманці куйла" в Україні з часів Незалежності
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25.07.2025 14:48 Ответить
в наш час пара, електрики і суперкомп'ютерів НАБУ вирішило проблему старим перевіреним у шпійонів буравчиком !

ай маладці !

.
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25.07.2025 14:45 Ответить
В ФБР , довгі руки , нехай не мріють відпитляти , або все одно зелені 🐸🐍🕷павуки в банці зжеруть дин одного
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25.07.2025 14:46 Ответить
...і тут виходить такий Зеленський увесь в білому: що ж ви, іроди, натворили! Не дам знищити НАБУ!
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25.07.2025 14:18 Ответить
Одного вивезли - другий сам виїхав - а результат?
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25.07.2025 14:18 Ответить
А результат, ще 1-2% українців побачили що ж воно таке - Зеленський. І чий він вирок.
А це не так і мало.
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25.07.2025 14:24 Ответить
думаю не 1-2, а 10-20% електорату у вована мєдним тазом накрилось

дурак! ой дурак!

.
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25.07.2025 14:47 Ответить
результат - надутий рейтинг "🤡🤢Буратини" , впав нижче плінтуса , нехай готується не на другий термін , а на перший довічний ст.111
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25.07.2025 14:59 Ответить
І таки не вгледіли - якимось дивом втік!

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25.07.2025 14:19 Ответить
думаю втік без будь-якого дива. просто пропустили на кордоні, по вказівці зверху
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25.07.2025 14:23 Ответить
А може і самі насильно вивезли, бо там легше опортноїти
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25.07.2025 14:32 Ответить
ну, тоді в Іспанію, на кращі курорти...

.
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25.07.2025 14:50 Ответить
Ну якщо слухали міндіча, то це точно російський вплив.
Як відомо, український вплив - це захист міндіча
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25.07.2025 14:22 Ответить
Та отож. Схоже трішки зачепили гаманець Зеленського. І цього стало достатньо, щоб воно обгадилось разом з усім Офісом і своїми 5-6 ефективними корупціонерами.
Через якийсь час, дізнаємось які зараз йдуть перемовини/торги/шантаж, щоб залишити НАБУ і САП, а вони знищили всі матеріали і стали на коліна перед Єрмаком.
А якби слухали Шефіра, то уже усім складом НАБУ та САП штурмували посадку.
А за прослуховування Єрмака.......
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25.07.2025 14:22 Ответить
А голову у просвердлину дірку не просовували? Чи Льоша не знає?
А могли просто кастрюльку прикладати, тоді б ніхто і не помітив!
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25.07.2025 14:23 Ответить
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25.07.2025 14:26 Ответить
Гончаренко фантазер. Але цікаво, Льоша, продовжуй, можливо сценарій серіалу якого напишеш.
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25.07.2025 14:28 Ответить
Ти ще не наржався?
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25.07.2025 14:40 Ответить
Оце зараз ржу. Вивезли боголюбова за дірку до міндіча. Це ж треба таке придумати!!
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25.07.2025 14:43 Ответить
Видно, що зедебіл
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25.07.2025 15:25 Ответить
Партнер олигарха Коломойского Миндич был специальным гостем на дне рождения главы ОП Ермака, - СМИ. ВИДЕО

День рождения праздновали в государственной резиденции президента в Карпатах, а гостей туда и обратно доставляли вертолетом ГСЧС

В квартире Миндича президент Зеленский праздновал свой день рождения

https://censor.net/ru/n3301434
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25.07.2025 16:31 Ответить
Трохи не по темі. Щойно в новинах сказали, що каДИРКА в Турції зібрався на кАнцЄрт хора алЄксандрова, чи каБЗДОна та поліз у воду і почав вже прЄдвкушати, але охоронці його витягли, ссуки...
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25.07.2025 14:28 Ответить
Спортив хороший день
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25.07.2025 15:27 Ответить
Так ось чому зелена хрипата ворюга напару зі своїми поплічниками в раді так хутко заворушилась у звільненні антикор. органів від ʼрос.залежностіʼ
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25.07.2025 14:32 Ответить
От тому ЗЕленим пердаки і розірвало.

Багато цікавого мабуть Міндіч набазікав про Боневтіка та Єрмака.
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25.07.2025 14:39 Ответить
"Міндіч переховується від НАБУ в Австрії."
Негайно попросити австрійський генштаб про повернення Міндіча
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25.07.2025 14:45 Ответить
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25.07.2025 15:03 Ответить
Перфоратор-зброя антикорупціонера!
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25.07.2025 15:05 Ответить
і шо, нормально прицілитись не вийшло?
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25.07.2025 15:10 Ответить
Так тут теж наче нічого протизаконного не а: Боголюбова взяли за жабри (він почав колотися і пішов на співпрацю - САП через Артикорсуд домігся пом'якшення відповідальності длля Богилюбова, оскільки риба, яку він здав - набагато жирніша.
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25.07.2025 15:13 Ответить
Звичайні НСРД,нічошо дивного і нового.
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25.07.2025 15:31 Ответить
Імпічмент
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25.07.2025 15:48 Ответить
міндич гаманець 🤡 зеленського ,а дЄрмак його чоловік ... вони так просто не здадуться ...
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25.07.2025 15:56 Ответить
Сьогодні міндічі-боголюбови-зеленські-абрамовічі-умерови-яценюкі в шелепи один одного цілують, завтра не поділили копйчину і топлять один одного..кріпка жидянська дружба)) шкода що товарищують один з одним тут в Україні
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25.07.2025 16:13 Ответить
З якого ..уя ти до підЗЕлупної смердючої плісняви, обригоновського кодла, приплітаєш А. Яценюка. Який після втечі в мокшанські ібеня даунБаських праХвессіАналів, що залишили пусту казну, витягнув Українську фінансову систему із дефолту. ПС. Не стукачек лі ти гнілой підоРашенський, міл человек???
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25.07.2025 16:26 Ответить
До чого тут Яценюк?
Ану розкажи
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25.07.2025 16:19 Ответить
40 миллиардов на фортификации. Куда исчезли деньги из проектов обороны и при чем здесь "95 квартал" (видео)

https://news.telegraf.com.ua/ukraina/2025-05-20/5909570-40-milliardov-na-fortifikatsii-kuda-ischezli-dengi-iz-proektov-oborony-i-pri-chem-zdes-95-kvartal-video
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25.07.2025 16:25 Ответить
Як Тімур Міндіч і Офіс президента заробляють на війні

Про те, як олігарх Іогр Коломойський і його поплічник Тімкр Міндіч "пилять" Україну, яка стікає кров'ю - у статті Цензор.нет.

https://argumentua.com/novini/pro-te-yak-kolomoiskii-m-nd-ch-pilyat-ukra-nu-yaka-st-ka-krovyu
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25.07.2025 16:30 Ответить
Походу Квартал єто детище Американской еврейской мафии и Фесебе, а прикрьвала єто все Цру і ФБР
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25.07.2025 16:46 Ответить
 
 