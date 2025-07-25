НАБУ следило за совладельцем "Квартал-95" Миндичем из квартиры Боголюбова

Детективы НАБУ осуществляли прослушивание квартиры совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"К Миндичу НАБУ засверлились из квартиры Боголюбова. Его квартира находится над квартирой Миндича и оттуда смогли просверлить и слушать квартиру Миндича.

За эту помощь Боголюбова и вывезли за границу. Единственная проблема в том, что слушали недолго. Несколько месяцев", - отметил парламентарий.

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Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

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