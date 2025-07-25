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Новини Міндіч виїхав з України
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НАБУ слідкувало за співвласником "Квартал-95" Міндічем з квартири Боголюбова

НАБУ слідкувало за Міндічем та прослуховувало його

Детективи НАБУ здійснювали прослуховування квартири співвласника "Квартал-95" Тимура Міндіча.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"До Міндіча НАБУ засверлились з квартири Боголюбова. Його квартира знаходиться над квартирою Міндіча і звідти змогли просверлити і слухати квартиру Міндіча.

За цю допомогу Боголюбова і вивезли за кордон. Єдина проблема в тому, що слухали недовго. Декілька місяців", - зазначив парламентар.

НАБУ слідкувало за Міндічем та прослуховувало його

Дивіться: Ніколов розповів про причетність родича співвласника "Кварталу 95" Міндіча до корупції в "Харківобленерго": НАБУ під ударом Офісу президента. ВIДЕО

Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.

В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

Читайте: НАБУ знищують через підозру власнику "95 кварталу" Міндічу, - ЗМІ

Автор: 

НАБУ (5310) Гончаренко Олексій (491) Міндич Тимур (10)


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Топ коментарі
+6
І таки не вгледіли - якимось дивом втік!

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25.07.2025 14:19 Відповісти
+6
А результат, ще 1-2% українців побачили що ж воно таке - Зеленський. І чий він вирок.
А це не так і мало.
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25.07.2025 14:24 Відповісти
+5
...і тут виходить такий Зеленський увесь в білому: що ж ви, іроди, натворили! Не дам знищити НАБУ!
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25.07.2025 14:18 Відповісти
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Хочу послушать !!!!!
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25.07.2025 14:17 Відповісти
не хвилюйтесь - зараз діє новий закон - всі матеріали знищать
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25.07.2025 14:18 Відповісти
в "хмаринках" збережеться
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25.07.2025 14:25 Відповісти
файли НЕ горять !

.
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25.07.2025 14:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oRpNEon5q10

учора Луценко а сьогодні дагаврівшієся зЄ та НАБУ з САПта уся Татарівська вища спецота зливаю те про що домовилися злити- МІНДІЧА Ж В УКРАЇНІ ВЖЕ НЕМАЄ
Як сказав Луценко - це все залишиться на договрняках. Але головне - зберегли самі органи для майбутніх часів
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25.07.2025 14:31 Відповісти
Хтось справді вірить що вовка відкатив швиденкьо взад по-чесному погодившвсть все на себе злити що нарили НАБУ ?
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25.07.2025 14:33 Відповісти
Сфери бізнесу:

Банківська справа (ПриватБанк)

Нафта, енергетика, металургія - спільно з Коломойським володіли частками в "Укрнафті", феросплавних заводах тощо.

Відома офшорна структура - Privat Group, діяла по всьому світу.

⚖️ Скандали / Розслідування:

2016: ПриватБанк націоналізований після аудиту, що виявив виведення $5,5 млрд.

США, Велика Британія, Україна ведуть цивільні позови та розслідування проти нього й Коломойського.

2023: Боголюбову повідомлено про підозру в Україні щодо розтрати коштів ПриватБанку.

🌍 Громадянство та життя:

Має (або мав) громадянства України, Великої Британії та Кіпру.

Живе переважно у Великій Британії, відомий як прихильник ортодоксального юдаїзму та великий донор єврейських організацій.
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25.07.2025 14:38 Відповісти
Малюк став з ВО керівником СБУ лиш після того як заховав Бєню від США за свої грати, та прикрив усі справи Баканова
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25.07.2025 14:40 Відповісти
"гаманці куйла" в Україні з часів Незалежності
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25.07.2025 14:48 Відповісти
в наш час пара, електрики і суперкомп'ютерів НАБУ вирішило проблему старим перевіреним у шпійонів буравчиком !

ай маладці !

.
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25.07.2025 14:45 Відповісти
В ФБР , довгі руки , нехай не мріють відпитляти , або все одно зелені 🐸🐍🕷павуки в банці зжеруть дин одного
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25.07.2025 14:46 Відповісти
...і тут виходить такий Зеленський увесь в білому: що ж ви, іроди, натворили! Не дам знищити НАБУ!
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25.07.2025 14:18 Відповісти
Одного вивезли - другий сам виїхав - а результат?
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25.07.2025 14:18 Відповісти
А результат, ще 1-2% українців побачили що ж воно таке - Зеленський. І чий він вирок.
А це не так і мало.
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25.07.2025 14:24 Відповісти
думаю не 1-2, а 10-20% електорату у вована мєдним тазом накрилось

дурак! ой дурак!

.
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25.07.2025 14:47 Відповісти
результат - надутий рейтинг "🤡🤢Буратини" , впав нижче плінтуса , нехай готується не на другий термін , а на перший довічний ст.111
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25.07.2025 14:59 Відповісти
І таки не вгледіли - якимось дивом втік!

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25.07.2025 14:19 Відповісти
думаю втік без будь-якого дива. просто пропустили на кордоні, по вказівці зверху
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25.07.2025 14:23 Відповісти
А може і самі насильно вивезли, бо там легше опортноїти
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25.07.2025 14:32 Відповісти
ну, тоді в Іспанію, на кращі курорти...

.
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25.07.2025 14:50 Відповісти
Ну якщо слухали міндіча, то це точно російський вплив.
Як відомо, український вплив - це захист міндіча
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25.07.2025 14:22 Відповісти
Та отож. Схоже трішки зачепили гаманець Зеленського. І цього стало достатньо, щоб воно обгадилось разом з усім Офісом і своїми 5-6 ефективними корупціонерами.
Через якийсь час, дізнаємось які зараз йдуть перемовини/торги/шантаж, щоб залишити НАБУ і САП, а вони знищили всі матеріали і стали на коліна перед Єрмаком.
А якби слухали Шефіра, то уже усім складом НАБУ та САП штурмували посадку.
А за прослуховування Єрмака.......
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25.07.2025 14:22 Відповісти
А голову у просвердлину дірку не просовували? Чи Льоша не знає?
А могли просто кастрюльку прикладати, тоді б ніхто і не помітив!
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25.07.2025 14:23 Відповісти
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25.07.2025 14:26 Відповісти
Гончаренко фантазер. Але цікаво, Льоша, продовжуй, можливо сценарій серіалу якого напишеш.
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25.07.2025 14:28 Відповісти
Ти ще не наржався?
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25.07.2025 14:40 Відповісти
Оце зараз ржу. Вивезли боголюбова за дірку до міндіча. Це ж треба таке придумати!!
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25.07.2025 14:43 Відповісти
Трохи не по темі. Щойно в новинах сказали, що каДИРКА в Турції зібрався на кАнцЄрт хора алЄксандрова, чи каБЗДОна та поліз у воду і почав вже прЄдвкушати, але охоронці його витягли, ссуки...
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25.07.2025 14:28 Відповісти
Так ось чому зелена хрипата ворюга напару зі своїми поплічниками в раді так хутко заворушилась у звільненні антикор. органів від ʼрос.залежностіʼ
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25.07.2025 14:32 Відповісти
От тому ЗЕленим пердаки і розірвало.

Багато цікавого мабуть Міндіч набазікав про Боневтіка та Єрмака.
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25.07.2025 14:39 Відповісти
"Міндіч переховується від НАБУ в Австрії."
Негайно попросити австрійський генштаб про повернення Міндіча
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25.07.2025 14:45 Відповісти
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25.07.2025 15:03 Відповісти
Перфоратор-зброя антикорупціонера!
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25.07.2025 15:05 Відповісти
і шо, нормально прицілитись не вийшло?
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25.07.2025 15:10 Відповісти
Так тут теж наче нічого протизаконного не а: Боголюбова взяли за жабри (він почав колотися і пішов на співпрацю - САП через Артикорсуд домігся пом'якшення відповідальності длля Богилюбова, оскільки риба, яку він здав - набагато жирніша.
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25.07.2025 15:13 Відповісти
 
 