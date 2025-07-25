НАБУ слідкувало за співвласником "Квартал-95" Міндічем з квартири Боголюбова
Детективи НАБУ здійснювали прослуховування квартири співвласника "Квартал-95" Тимура Міндіча.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"До Міндіча НАБУ засверлились з квартири Боголюбова. Його квартира знаходиться над квартирою Міндіча і звідти змогли просверлити і слухати квартиру Міндіча.
За цю допомогу Боголюбова і вивезли за кордон. Єдина проблема в тому, що слухали недовго. Декілька місяців", - зазначив парламентар.
Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.
За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.
В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.
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учора Луценко а сьогодні дагаврівшієся зЄ та НАБУ з САПта уся Татарівська вища спецота зливаю те про що домовилися злити- МІНДІЧА Ж В УКРАЇНІ ВЖЕ НЕМАЄ
Як сказав Луценко - це все залишиться на договрняках. Але головне - зберегли самі органи для майбутніх часів
Банківська справа (ПриватБанк)
Нафта, енергетика, металургія - спільно з Коломойським володіли частками в "Укрнафті", феросплавних заводах тощо.
Відома офшорна структура - Privat Group, діяла по всьому світу.
⚖️ Скандали / Розслідування:
2016: ПриватБанк націоналізований після аудиту, що виявив виведення $5,5 млрд.
США, Велика Британія, Україна ведуть цивільні позови та розслідування проти нього й Коломойського.
2023: Боголюбову повідомлено про підозру в Україні щодо розтрати коштів ПриватБанку.
🌍 Громадянство та життя:
Має (або мав) громадянства України, Великої Британії та Кіпру.
Живе переважно у Великій Британії, відомий як прихильник ортодоксального юдаїзму та великий донор єврейських організацій.
ай маладці !
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А це не так і мало.
дурак! ой дурак!
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Як відомо, український вплив - це захист міндіча
Через якийсь час, дізнаємось які зараз йдуть перемовини/торги/шантаж, щоб залишити НАБУ і САП, а вони знищили всі матеріали і стали на коліна перед Єрмаком.
А якби слухали Шефіра, то уже усім складом НАБУ та САП штурмували посадку.
А за прослуховування Єрмака.......
А могли просто кастрюльку прикладати, тоді б ніхто і не помітив!
Багато цікавого мабуть Міндіч набазікав про Боневтіка та Єрмака.
Негайно попросити австрійський генштаб про повернення Міндіча