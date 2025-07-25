НАБУ слідкувало за співвласником "Квартал-95" Міндічем з квартири Боголюбова

Детективи НАБУ здійснювали прослуховування квартири співвласника "Квартал-95" Тимура Міндіча.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"До Міндіча НАБУ засверлились з квартири Боголюбова. Його квартира знаходиться над квартирою Міндіча і звідти змогли просверлити і слухати квартиру Міндіча.

За цю допомогу Боголюбова і вивезли за кордон. Єдина проблема в тому, що слухали недовго. Декілька місяців", - зазначив парламентар.

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Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.

В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

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