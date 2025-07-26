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Новости Обыск в НАБУ
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СБУ и ГБР провели более 80 обысков у более чем 20 сотрудников НАБУ, - Кривонос

Кривонос об обысках у сотрудников НАБУ

В начале недели Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований одновременно провели у работников НАБУ более 80 обысков у более 20 сотрудников Национального антикоррупционного бюро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Суспільному" сообщил глава НАБУ Семен Кривонос

"Проведено более 80 обысков у более 20 наших сотрудников в различных кейсах. В том числе в делах о якобы незаконном обогащении, которые мы до этого сами несколько раз проверяли. В не связанных между собой уголовных производствах провели неотложные обыски", - сказал он.

Кривонос отметил, что сейчас НАБУ работает над возвращением техники, которая была изъята во время обысков, и над восстановлением доступа к государственной тайне, который отменили их сотрудникам.

"Надеюсь, сейчас вся эта история будет решаться, и мы будем двигаться вперед и восстанавливать справедливость. Я надеюсь, что в том числе там, где была применена чрезмерная сила, будут проведены соответствующие служебные расследования уже в СБУ - и будут сделаны выводы относительно сотрудников, которые нанесли телесные повреждения", - сообщил глава НАБУ.

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Он добавил, что сейчас находится в коммуникации с руководителями правоохранительных органов, и выразил надежду, что они восстановят справедливость и получат ответы относительно давления на их работников. В частности глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заверил, что разберется с фактами и причинами телесных повреждений, нанесенных работникам НАБУ во время обысков.

"А главное - чтобы больше подобных вещей просто не повторялось, а мы действовали исключительно в рамках правового поля. Вот и все", - отметил Кривонос.

Глава НАБУ выразил убеждение в том, что институциональное сотрудничество и работа на искоренение коррупции, на государство важны.

"А вот политическое давление, давление на сотрудников бюро и другие противоправные вещи - этого пропускать нельзя", - считает он.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4444) Кривонос Семен (48)


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Топ комментарии
+4
Шпійони, шпійони, кругом одні шпійони, кругом одні жи....
Ой, а прі чьом здєсь ЗЄлєнскій ?

.
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26.07.2025 12:12 Ответить
+2
НАБУ, САП зараз для вас така гарна нагода плідно попрацювати зі слугами ***** та завгоспом. Впевнений, шо ви ранійше на сейф попрацювали по них.
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26.07.2025 12:11 Ответить
+2
ручні шакали 0Пи. хтось там захоплювався нікчемним гнилим мальком.....
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26.07.2025 12:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
НАБУ, САП зараз для вас така гарна нагода плідно попрацювати зі слугами ***** та завгоспом. Впевнений, шо ви ранійше на сейф попрацювали по них.
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26.07.2025 12:11 Ответить
Шпійони, шпійони, кругом одні шпійони, кругом одні жи....
Ой, а прі чьом здєсь ЗЄлєнскій ?

.
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26.07.2025 12:12 Ответить
Нагадали: "шпионы там, шпионы здесь. Без них не встать, без них не сесть..вдохнет француз - известно кардиналу!" (С)
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26.07.2025 12:17 Ответить
....андруше.

.
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26.07.2025 12:27 Ответить
Вася Малюк превратился в цепного пса опасных авантюристов Вовы Смихуйцова и д'Ерьмака.
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26.07.2025 12:42 Ответить
ручні шакали 0Пи. хтось там захоплювався нікчемним гнилим мальком.....
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26.07.2025 12:16 Ответить
"Павутина" порвана на шматки і викинута к єпєням !

Спасібо, тєбє, малиш!

А жалко, гарна була Павутина....

.
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26.07.2025 12:31 Ответить
Сарказм зрозумілий, але у житті все складно.
Не претендую на істини, але вже давно була думка - СБУ може ефективно працювати на фронтах, але захищати владу Зе*. Така собі "діалектика".
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26.07.2025 13:51 Ответить
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26.07.2025 12:17 Ответить
вони діяли в межах правового поля!!!!!!!! Ааааааааааааааааааа!!!! я зараз лопну від сміху
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26.07.2025 12:18 Ответить
а достатньо було одного обшуку
в ОП ЗЕЧОРТА
щоби нанести рувнійного удару
по корупціі
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26.07.2025 12:23 Ответить
о де ворог - не кацапня ні.
перший же обшук в опі дасть набагато гучніші результати...
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26.07.2025 12:25 Ответить
Їх 10 р ніхто не зачіпав - тільки між собою гризлися - якого можновладця вони довели до цугундеру?
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26.07.2025 12:25 Ответить
Немає св"ятих на цій грішній землі
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26.07.2025 12:30 Ответить
це те сбу, що "відмовилося" працювати на своїх масквабадських хазяїв? чи те, що склало присягу самому боневтекло та його зьормакам?
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26.07.2025 12:26 Ответить
Чомусь у мене є така думка що все це лише щоб відмазати співробітника військової прокуратури який маючи батька зрадника і доступ до держтаємниць в 24 рочки на прізвище молочний який вбив автомобілем людину на тротуарі Великої Васильківської.
Ну не хочуть його начальники їхати на тюрячку, дуже не хочуть.
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26.07.2025 12:28 Ответить
Сяде тільки Молочний. Усі інші - догани, або переведуть на інше місце.
Працювати нікому. Недобір хронічний.
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26.07.2025 13:53 Ответить
В Україні закінчилися чесні патріотичні і освідчені люди?
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26.07.2025 13:55 Ответить
Так вони вже всі справи знищили чи ще до 31 липня будуть шукати компромат на грабіжників від зеленського кодла?
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26.07.2025 12:31 Ответить
Ну, поки що це відвертий жабо-гадюкінг, а справжніх справ проти ворогів України, шпигунів чи 5-ї колони, проти відвертих корупціонерів з найвищої ланки влади ні ті, ні інші не показують. Зате ми всі бачимо результати цього шухєра - Міндіч ВЖЕ переховується в Австрії, як і попередній фігурант(кум скумбрії), а ближчими днями, коли ВСІ оперативні розробки потраплять до рук Малюка(ОПи), всі інші фігуранти разом з доказами їхніх "подвигів" теж зникнуть з поля зору. А тим часом лох з задоволенням ковтає те шоу, що зараз йому показують по тєлєку під соусом "Дивіться який ЗЕлупа мАлАдєц - він реагує на запити населення! Це боярє погані, а наша обрізна бУбачка - хєрой! Уряяя!!". І саме страшне те, що лоху дійсно це заходить "на ура!" і лохи й надалі готові вилизували ЗЕлупу і його хазяїна їЙрмака.
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26.07.2025 12:34 Ответить
Цікаво чи цілував Малюк обручку Єрмака, коли давав клятву вірності.
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26.07.2025 12:51 Ответить
слава бубі! - сам насрав - сам на томy лайні і відтанцював
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26.07.2025 13:08 Ответить
Я за нього не голосував(ла).Таку відповідь чуєш коли ставиш питання "за кого!".В очі скажу йому що воно лайно.ЗЕленський,Єрмак,Татаров зі своєю шоблою не тільки самі обісралися,вони на народ положили,вони Україну підставили.Відповідь була:"Всі почули"Не тобі вибачення,ні того щось не так зробили.Бажання таке що а кожну морду "Уродливих слуг" хочеться сказати щоб вони пішли,не просто пішли,а по курсу відомого корита.
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26.07.2025 13:45 Ответить
це як моя улюблена кішка
"папа мені вже 15 років, я вже не хожу що робити?"
- завтра поїдемо в ветерінарку
- це кошаця старість - усипимо
- що б тока без болі
з тих пір я вже не маю котів...
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26.07.2025 13:46 Ответить
Мені цікаво як можна було провести 80 обшуків у 20 працівників.
Чи "більше 20 ..." Це скільки, 80 ...
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26.07.2025 13:55 Ответить
 
 