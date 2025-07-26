СБУ и ГБР провели более 80 обысков у более чем 20 сотрудников НАБУ, - Кривонос

В начале недели Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований одновременно провели у работников НАБУ более 80 обысков у более 20 сотрудников Национального антикоррупционного бюро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Суспільному" сообщил глава НАБУ Семен Кривонос

"Проведено более 80 обысков у более 20 наших сотрудников в различных кейсах. В том числе в делах о якобы незаконном обогащении, которые мы до этого сами несколько раз проверяли. В не связанных между собой уголовных производствах провели неотложные обыски", - сказал он.

Кривонос отметил, что сейчас НАБУ работает над возвращением техники, которая была изъята во время обысков, и над восстановлением доступа к государственной тайне, который отменили их сотрудникам.

"Надеюсь, сейчас вся эта история будет решаться, и мы будем двигаться вперед и восстанавливать справедливость. Я надеюсь, что в том числе там, где была применена чрезмерная сила, будут проведены соответствующие служебные расследования уже в СБУ - и будут сделаны выводы относительно сотрудников, которые нанесли телесные повреждения", - сообщил глава НАБУ.

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Он добавил, что сейчас находится в коммуникации с руководителями правоохранительных органов, и выразил надежду, что они восстановят справедливость и получат ответы относительно давления на их работников. В частности глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заверил, что разберется с фактами и причинами телесных повреждений, нанесенных работникам НАБУ во время обысков.

"А главное - чтобы больше подобных вещей просто не повторялось, а мы действовали исключительно в рамках правового поля. Вот и все", - отметил Кривонос.

Глава НАБУ выразил убеждение в том, что институциональное сотрудничество и работа на искоренение коррупции, на государство важны.

"А вот политическое давление, давление на сотрудников бюро и другие противоправные вещи - этого пропускать нельзя", - считает он.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.