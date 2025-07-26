СБУ и ГБР провели более 80 обысков у более чем 20 сотрудников НАБУ, - Кривонос
В начале недели Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований одновременно провели у работников НАБУ более 80 обысков у более 20 сотрудников Национального антикоррупционного бюро.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Суспільному" сообщил глава НАБУ Семен Кривонос
"Проведено более 80 обысков у более 20 наших сотрудников в различных кейсах. В том числе в делах о якобы незаконном обогащении, которые мы до этого сами несколько раз проверяли. В не связанных между собой уголовных производствах провели неотложные обыски", - сказал он.
Кривонос отметил, что сейчас НАБУ работает над возвращением техники, которая была изъята во время обысков, и над восстановлением доступа к государственной тайне, который отменили их сотрудникам.
"Надеюсь, сейчас вся эта история будет решаться, и мы будем двигаться вперед и восстанавливать справедливость. Я надеюсь, что в том числе там, где была применена чрезмерная сила, будут проведены соответствующие служебные расследования уже в СБУ - и будут сделаны выводы относительно сотрудников, которые нанесли телесные повреждения", - сообщил глава НАБУ.
Он добавил, что сейчас находится в коммуникации с руководителями правоохранительных органов, и выразил надежду, что они восстановят справедливость и получат ответы относительно давления на их работников. В частности глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заверил, что разберется с фактами и причинами телесных повреждений, нанесенных работникам НАБУ во время обысков.
"А главное - чтобы больше подобных вещей просто не повторялось, а мы действовали исключительно в рамках правового поля. Вот и все", - отметил Кривонос.
Глава НАБУ выразил убеждение в том, что институциональное сотрудничество и работа на искоренение коррупции, на государство важны.
"А вот политическое давление, давление на сотрудников бюро и другие противоправные вещи - этого пропускать нельзя", - считает он.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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Ой, а прі чьом здєсь ЗЄлєнскій ?
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Спасібо, тєбє, малиш!
А жалко, гарна була Павутина....
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Не претендую на істини, але вже давно була думка - СБУ може ефективно працювати на фронтах, але захищати владу Зе*. Така собі "діалектика".
в ОП ЗЕЧОРТА
щоби нанести рувнійного удару
по корупціі
перший же обшук в опі дасть набагато гучніші результати...
Ну не хочуть його начальники їхати на тюрячку, дуже не хочуть.
Працювати нікому. Недобір хронічний.
"папа мені вже 15 років, я вже не хожу що робити?"
- завтра поїдемо в ветерінарку
- це кошаця старість - усипимо
- що б тока без болі
з тих пір я вже не маю котів...
Чи "більше 20 ..." Це скільки, 80 ...