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Новини Обшук у НАБУ
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СБУ та ДБР провели більш як 80 обшуків у понад 20 співробітників НАБУ, - Кривонос

Кривонос про обшуки у співробітників НАБУ

На початку тижня Служба безпека України та Державне бюро розслідувань одночасно провели в працівників НАБУ понад 80 обшуків у більш ніж 20 співробітників Національного антикорупційного бюро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомив очільник НАБУ Семен Кривонос.

"Проведено понад 80 обшуків у понад 20 наших співробітників у різних кейсах. У тому числі в справах про начебто незаконне збагачення, які ми до цього самі кілька разів перевіряли. У не повʼязаних між собою кримінальних провадженнях провели невідкладні обшуки", - сказав він.

Кривонос зазначив, що наразі НАБУ працює над поверненням техніки, яка була вилучена під час обшуків, і над відновленням доступу до державної таємниці, який скасували їхнім працівникам.

"Сподіваюся, зараз уся ця історія буде вирішуватися, й ми будемо рухатися вперед і відновлювати справедливість. Я сподіваюсь, що у тому числі там, де було застосовано надмірну силу, буде проведено відповідні службові розслідування вже в СБУ - і буде зроблено висновки щодо співробітників, які завдали тілесні ушкодження", - повідомив очільник НАБУ.

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Він додав, що зараз перебуває в комунікації з керівниками правоохоронних органів, і висловив сподівання, що вони відновлять справедливість та отримають відповіді щодо тиску на їхніх працівників. Зокрема голова Служби безпеки України Василь Малюк запевнив, що розбереться із фактами та причинами тілесних ушкоджень, завданих працівникам НАБУ під час обшуків.

"А головне - щоб більше подібних речей просто не повторювалося, а ми діяли виключно в межах правового поля. Ось і все", - зазначив Кривонос.

Очільник НАБУ висловив переконання у тому, що інституційна співпраця і робота на викорінення корупції, на державу є важливими.

"А ось політичний тиск, тиск на співробітників бюро й інші протиправні речі - цього пропускати не можна", - вважає він.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Автор: 

НАБУ (5328) Кривонос Семен (60)


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Топ коментарі
+3
Шпійони, шпійони, кругом одні шпійони, кругом одні жи....
Ой, а прі чьом здєсь ЗЄлєнскій ?

.
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26.07.2025 12:12 Відповісти
+2
НАБУ, САП зараз для вас така гарна нагода плідно попрацювати зі слугами ***** та завгоспом. Впевнений, шо ви ранійше на сейф попрацювали по них.
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26.07.2025 12:11 Відповісти
+2
ручні шакали 0Пи. хтось там захоплювався нікчемним гнилим мальком.....
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26.07.2025 12:16 Відповісти
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НАБУ, САП зараз для вас така гарна нагода плідно попрацювати зі слугами ***** та завгоспом. Впевнений, шо ви ранійше на сейф попрацювали по них.
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26.07.2025 12:11 Відповісти
Шпійони, шпійони, кругом одні шпійони, кругом одні жи....
Ой, а прі чьом здєсь ЗЄлєнскій ?

.
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26.07.2025 12:12 Відповісти
Нагадали: "шпионы там, шпионы здесь. Без них не встать, без них не сесть..вдохнет француз - известно кардиналу!" (С)
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26.07.2025 12:17 Відповісти
....андруше.

.
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26.07.2025 12:27 Відповісти
Вася Малюк превратился в цепного пса опасных авантюристов Вовы Смихуйцова и д'Ерьмака.
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26.07.2025 12:42 Відповісти
ручні шакали 0Пи. хтось там захоплювався нікчемним гнилим мальком.....
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26.07.2025 12:16 Відповісти
"Павутина" порвана на шматки і викинута к єпєням !

Спасібо, тєбє, малиш!

А жалко, гарна була Павутина....

.
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26.07.2025 12:31 Відповісти
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26.07.2025 12:17 Відповісти
вони діяли в межах правового поля!!!!!!!! Ааааааааааааааааааа!!!! я зараз лопну від сміху
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26.07.2025 12:18 Відповісти
а достатньо було одного обшуку
в ОП ЗЕЧОРТА
щоби нанести рувнійного удару
по корупціі
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26.07.2025 12:23 Відповісти
о де ворог - не кацапня ні.
перший же обшук в опі дасть набагато гучніші результати...
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26.07.2025 12:25 Відповісти
Їх 10 р ніхто не зачіпав - тільки між собою гризлися - якого можновладця вони довели до цугундеру?
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26.07.2025 12:25 Відповісти
Немає св"ятих на цій грішній землі
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26.07.2025 12:30 Відповісти
це те сбу, що "відмовилося" працювати на своїх масквабадських хазяїв? чи те, що склало присягу самому боневтекло та його зьормакам?
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26.07.2025 12:26 Відповісти
Чомусь у мене є така думка що все це лише щоб відмазати співробітника військової прокуратури який маючи батька зрадника і доступ до держтаємниць в 24 рочки на прізвище молочний який вбив автомобілем людину на тротуарі Великої Васильківської.
Ну не хочуть його начальники їхати на тюрячку, дуже не хочуть.
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26.07.2025 12:28 Відповісти
Так вони вже всі справи знищили чи ще до 31 липня будуть шукати компромат на грабіжників від зеленського кодла?
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26.07.2025 12:31 Відповісти
Ну, поки що це відвертий жабо-гадюкінг, а справжніх справ проти ворогів України, шпигунів чи 5-ї колони, проти відвертих корупціонерів з найвищої ланки влади ні ті, ні інші не показують. Зате ми всі бачимо результати цього шухєра - Міндіч ВЖЕ переховується в Австрії, як і попередній фігурант(кум скумбрії), а ближчими днями, коли ВСІ оперативні розробки потраплять до рук Малюка(ОПи), всі інші фігуранти разом з доказами їхніх "подвигів" теж зникнуть з поля зору. А тим часом лох з задоволенням ковтає те шоу, що зараз йому показують по тєлєку під соусом "Дивіться який ЗЕлупа мАлАдєц - він реагує на запити населення! Це боярє погані, а наша обрізна бУбачка - хєрой! Уряяя!!". І саме страшне те, що лоху дійсно це заходить "на ура!" і лохи й надалі готові вилизували ЗЕлупу і його хазяїна їЙрмака.
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26.07.2025 12:34 Відповісти
Цікаво чи цілував Малюк обручку Єрмака, коли давав клятву вірності.
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26.07.2025 12:51 Відповісти
слава бубі! - сам насрав - сам на томy лайні і відтанцював
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26.07.2025 13:08 Відповісти
 
 