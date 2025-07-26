СБУ та ДБР провели більш як 80 обшуків у понад 20 співробітників НАБУ, - Кривонос

На початку тижня Служба безпека України та Державне бюро розслідувань одночасно провели в працівників НАБУ понад 80 обшуків у більш ніж 20 співробітників Національного антикорупційного бюро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомив очільник НАБУ Семен Кривонос.

"Проведено понад 80 обшуків у понад 20 наших співробітників у різних кейсах. У тому числі в справах про начебто незаконне збагачення, які ми до цього самі кілька разів перевіряли. У не повʼязаних між собою кримінальних провадженнях провели невідкладні обшуки", - сказав він.

Кривонос зазначив, що наразі НАБУ працює над поверненням техніки, яка була вилучена під час обшуків, і над відновленням доступу до державної таємниці, який скасували їхнім працівникам.

"Сподіваюся, зараз уся ця історія буде вирішуватися, й ми будемо рухатися вперед і відновлювати справедливість. Я сподіваюсь, що у тому числі там, де було застосовано надмірну силу, буде проведено відповідні службові розслідування вже в СБУ - і буде зроблено висновки щодо співробітників, які завдали тілесні ушкодження", - повідомив очільник НАБУ.

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Він додав, що зараз перебуває в комунікації з керівниками правоохоронних органів, і висловив сподівання, що вони відновлять справедливість та отримають відповіді щодо тиску на їхніх працівників. Зокрема голова Служби безпеки України Василь Малюк запевнив, що розбереться із фактами та причинами тілесних ушкоджень, завданих працівникам НАБУ під час обшуків.

"А головне - щоб більше подібних речей просто не повторювалося, а ми діяли виключно в межах правового поля. Ось і все", - зазначив Кривонос.

Очільник НАБУ висловив переконання у тому, що інституційна співпраця і робота на викорінення корупції, на державу є важливими.

"А ось політичний тиск, тиск на співробітників бюро й інші протиправні речі - цього пропускати не можна", - вважає він.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.