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Новини Обшук у НАБУ
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Інформація про Магамедрасулова, яку оприлюднили в СБУ, була невідома для антикорупційного бюро до проведення обшуків, - директор НАБУ Кривонос

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос

Інформація про одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, яка була оприлюднена Службою безпеки України, зокрема про те, що він нібито допомагав своєму батькові-підприємцю продавати технічні коноплі на території РФ, була невідома для антикорупційного бюро до проведення обшуків.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомив очільник НАБУ Семен Кривонос.

"Нам ця інформація була невідома. Ми дізналися про ці всі обшуки в ранок обшуків, хоча й була інформація, що щось готується. Була брудна кампанія (проти нас, – ред.) у різних анонімних Telegram-каналах. Там був список детективів, які так чи інакше, на думку цих каналів, причетні до якихось злочинів. Майже у всіх цих детективів обшуки й були. Але були й інші детективи ― наприклад той, якого ви назвали. Це була несподіванка для нас", - сказав він.

Кривонос повідомив, що НАБУ звернулося до Служби безпеки України з проханням дати докази, щоб у антикорупційному бюро подивились, що їм відомо.

"Тоді ми зможемо дати їм оцінку в межах службового розслідування, щоб зрозуміти, чи приймати якесь кадрове рішення", - заявив глава НАБУ.

Відповідаючи на питання щодо даних від СБУ про те, що нардеп Федір Христенко нібито контактував із двома працівниками НАБУ, про те, що під час обшуку у квартирі близьких родичів Христенка було знайдено внутрішні матеріали НАБУ та щодо можливого впливу росіян через Христенка на НАБУ, він висловив сподівання, що керівництво СБУ надасть матеріали з кримінальних проваджень, у тому числі й стосовно цього народного депутата.

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"Як тільки встановлять протиправну діяльність цих працівників, я відразу прийму процесуальне рішення й повідомлю про це українське суспільство", - запевнив Кривонос.

На його переконання, щодо двох затриманих співробітників НАБУ Магамедрасулова і Гусарова  потрібно дочекатися вироків суду.

"Ми порушили два службових розслідування, звернулися до Служби безпеки України з листами: "Дайте, будь ласка, нам докази з кримінальних проваджень для того, щоб ми могли їх дослідити". Якщо є докази їхньої зрадницької діяльності, ми звільнимо цих осіб. Я кажу: "Давайте всю цю інформацію сюди. Я особисто зацікавлений у тому, щоб це робити", - заявив глава НАБУ.

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Нагадаємо,  21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Автор: 

НАБУ (5328) Кривонос Семен (60)


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Топ коментарі
+2
всім насрати
або садите зе та ермака ЗАРА або ви гондони штопані
та скоро сядете з ними
думай-те, придурки
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26.07.2025 14:18 Відповісти
+2
Судячи з усього вже сказаного і зробленого, то в наших силових структурах вже давно укорінилась недовіра один до одного, а ще всі оті "придворні інтриги" та боротьба за "любоФФ царя" добавили пального в багаття. А все тому, що ЖОДНА з тих структур(НАБУ, ДБР, САП, ВАСуд, СБУ, прокуратура, мєнтура) не працює в правовому полі, всі вони живуть і працюють за принципом: "Друзям(мені!) можно все, а ворогам - закон". Шкода, що все це для більшості населення відкривається тільки зараз, під час війни, але краще зараз ніж ніколи. Може щось і до отих 73% щось дійде.
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26.07.2025 14:26 Відповісти
+2
виявляеться в НА е БУ НЕ бачать і не чують своїх брудних і дурно пахучіх кальсонів, їм потрібно щоб це за них робили інші
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26.07.2025 14:33 Відповісти
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всім насрати
або садите зе та ермака ЗАРА або ви гондони штопані
та скоро сядете з ними
думай-те, придурки
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26.07.2025 14:18 Відповісти
Так навіть самій СБУ інформація про Кулініча ьула не відома до початку повномасштабниго вторгнення.
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26.07.2025 14:22 Відповісти
😊 Так отож!
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26.07.2025 14:26 Відповісти
Судячи з усього вже сказаного і зробленого, то в наших силових структурах вже давно укорінилась недовіра один до одного, а ще всі оті "придворні інтриги" та боротьба за "любоФФ царя" добавили пального в багаття. А все тому, що ЖОДНА з тих структур(НАБУ, ДБР, САП, ВАСуд, СБУ, прокуратура, мєнтура) не працює в правовому полі, всі вони живуть і працюють за принципом: "Друзям(мені!) можно все, а ворогам - закон". Шкода, що все це для більшості населення відкривається тільки зараз, під час війни, але краще зараз ніж ніколи. Може щось і до отих 73% щось дійде.
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26.07.2025 14:26 Відповісти
Бабах амбар!
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26.07.2025 14:31 Відповісти
виявляеться в НА е БУ НЕ бачать і не чують своїх брудних і дурно пахучіх кальсонів, їм потрібно щоб це за них робили інші
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26.07.2025 14:33 Відповісти
Не було відомо? А отой пузатий з підрозділу Д2 (чи як воно там зветься), за яким хєром на роботу ходив? Чи не ходив?
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26.07.2025 14:42 Відповісти
Рауфік ніувчом неувінаувад
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26.07.2025 15:05 Відповісти
Пане Кривонос, а що ж ви за керівник такий НАБУ, якщо самі ,без СБУ і ДБР, не можете дізнатись, які у вас підлеглі нижчі керівники - чим вони дихають, злодії чи запроданці. Ви ж не рожевим поні маєте бути в такій серйозній організації! Поважайте сам себе, нарешті! Був про вас значно кращої думки! Це ж об вас і НАБУ витерли ноги, невже ви цього не розумієте!
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26.07.2025 15:18 Відповісти
Чому у нас корупція при такій кількості правоохоронних органів.От у місті із припаркованих машин міняють валюту,поліція не бачить і всі інші теж не бачать,до поліції метрів 500,і це вже роками,про що можно говорити.
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26.07.2025 15:37 Відповісти
Нехай скаже,чи правда,що батько Магаматрасулова- не з Дагестану і там веде бізнес,на чому звинувачують сина,а з Узбекистану,як повідомляв кол.нардеп на Прямому?
Цього мало- не знав...
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26.07.2025 16:20 Відповісти
 
 