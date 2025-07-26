Інформація про Магамедрасулова, яку оприлюднили в СБУ, була невідома для антикорупційного бюро до проведення обшуків, - директор НАБУ Кривонос
Інформація про одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, яка була оприлюднена Службою безпеки України, зокрема про те, що він нібито допомагав своєму батькові-підприємцю продавати технічні коноплі на території РФ, була невідома для антикорупційного бюро до проведення обшуків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомив очільник НАБУ Семен Кривонос.
"Нам ця інформація була невідома. Ми дізналися про ці всі обшуки в ранок обшуків, хоча й була інформація, що щось готується. Була брудна кампанія (проти нас, – ред.) у різних анонімних Telegram-каналах. Там був список детективів, які так чи інакше, на думку цих каналів, причетні до якихось злочинів. Майже у всіх цих детективів обшуки й були. Але були й інші детективи ― наприклад той, якого ви назвали. Це була несподіванка для нас", - сказав він.
Кривонос повідомив, що НАБУ звернулося до Служби безпеки України з проханням дати докази, щоб у антикорупційному бюро подивились, що їм відомо.
"Тоді ми зможемо дати їм оцінку в межах службового розслідування, щоб зрозуміти, чи приймати якесь кадрове рішення", - заявив глава НАБУ.
Відповідаючи на питання щодо даних від СБУ про те, що нардеп Федір Христенко нібито контактував із двома працівниками НАБУ, про те, що під час обшуку у квартирі близьких родичів Христенка було знайдено внутрішні матеріали НАБУ та щодо можливого впливу росіян через Христенка на НАБУ, він висловив сподівання, що керівництво СБУ надасть матеріали з кримінальних проваджень, у тому числі й стосовно цього народного депутата.
"Як тільки встановлять протиправну діяльність цих працівників, я відразу прийму процесуальне рішення й повідомлю про це українське суспільство", - запевнив Кривонос.
На його переконання, щодо двох затриманих співробітників НАБУ Магамедрасулова і Гусарова потрібно дочекатися вироків суду.
"Ми порушили два службових розслідування, звернулися до Служби безпеки України з листами: "Дайте, будь ласка, нам докази з кримінальних проваджень для того, щоб ми могли їх дослідити". Якщо є докази їхньої зрадницької діяльності, ми звільнимо цих осіб. Я кажу: "Давайте всю цю інформацію сюди. Я особисто зацікавлений у тому, щоб це робити", - заявив глава НАБУ.
Нагадаємо, 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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