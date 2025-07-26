РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8983 посетителя онлайн
Новости Обыск в НАБУ
2 205 13

Информация о Магамедрасулове, обнародованная СБУ, была неизвестна антикоррупционному бюро до проведения обысков, - директор НАБУ Кривонос.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос

Информация об одном из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ Руслане Магамедрасулове, которая была обнародована Службой безопасности Украины, в частности о том, что он якобы помогал своему отцу-предпринимателю продавать техническую коноплю на территории РФ, была неизвестна для антикоррупционного бюро до проведения обысков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Суспільному" сообщил глава НАБУ Семен Кривонос.

"Нам эта информация была неизвестна. Мы узнали об этих всех обысках в утро обысков, хотя и была информация, что что-то готовится. Была грязная кампания (против нас - ред.) в различных анонимных Telegram-каналах. Там был список детективов, которые так или иначе, по мнению этих каналов, причастны к каким-то преступлениям. Почти у всех этих детективов обыски и были. Но были и другие детективы - например тот, которого вы назвали. Это была неожиданность для нас", - сказал он.

Кривонос сообщил, что НАБУ обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой дать доказательства, чтобы в антикоррупционном бюро посмотрели, что им известно.

"Тогда мы сможем дать им оценку в рамках служебного расследования, чтобы понять, принимать ли какое-то кадровое решение", - заявил глава НАБУ.

Отвечая на вопрос о данных от СБУ о том, что нардеп Федор Христенко якобы контактировал с двумя работниками НАБУ, о том, что во время обыска в квартире близких родственников Христенко были найдены внутренние материалы НАБУ и о возможном влиянии россиян через Христенко на НАБУ, он выразил надежду, что руководство СБУ предоставит материалы по уголовным производствам, в том числе и в отношении этого народного депутата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ и ГБР провели более 80 обысков у более 20 сотрудников НАБУ, - Кривонос

"Как только установят противоправную деятельность этих работников, я сразу приму процессуальное решение и сообщу об этом украинское общество", - заверил Кривонос.

По его убеждению, в отношении двух задержанных сотрудников НАБУ Магамедрасулова и Гусарова нужно дождаться приговоров суда.

"Мы возбудили два служебных расследования, обратились в Службу безопасности Украины с письмами: "Дайте, пожалуйста, нам доказательства по уголовным производствам для того, чтобы мы могли их исследовать". Если есть доказательства их предательской деятельности, мы освободим этих лиц. Я говорю: "Давайте всю эту информацию сюда. Я лично заинтересован в том, чтобы это делать", - заявил глава НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одного из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулова взяли под стражу до 16 сентября

Напомним, 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Автор: 

НАБУ (4444) Кривонос Семен (48)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
всім насрати
або садите зе та ермака ЗАРА або ви гондони штопані
та скоро сядете з ними
думай-те, придурки
показать весь комментарий
26.07.2025 14:18 Ответить
+2
Судячи з усього вже сказаного і зробленого, то в наших силових структурах вже давно укорінилась недовіра один до одного, а ще всі оті "придворні інтриги" та боротьба за "любоФФ царя" добавили пального в багаття. А все тому, що ЖОДНА з тих структур(НАБУ, ДБР, САП, ВАСуд, СБУ, прокуратура, мєнтура) не працює в правовому полі, всі вони живуть і працюють за принципом: "Друзям(мені!) можно все, а ворогам - закон". Шкода, що все це для більшості населення відкривається тільки зараз, під час війни, але краще зараз ніж ніколи. Може щось і до отих 73% щось дійде.
показать весь комментарий
26.07.2025 14:26 Ответить
+2
виявляеться в НА е БУ НЕ бачать і не чують своїх брудних і дурно пахучіх кальсонів, їм потрібно щоб це за них робили інші
показать весь комментарий
26.07.2025 14:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всім насрати
або садите зе та ермака ЗАРА або ви гондони штопані
та скоро сядете з ними
думай-те, придурки
показать весь комментарий
26.07.2025 14:18 Ответить
Так навіть самій СБУ інформація про Кулініча ьула не відома до початку повномасштабниго вторгнення.
показать весь комментарий
26.07.2025 14:22 Ответить
😊 Так отож!
показать весь комментарий
26.07.2025 14:26 Ответить
Судячи з усього вже сказаного і зробленого, то в наших силових структурах вже давно укорінилась недовіра один до одного, а ще всі оті "придворні інтриги" та боротьба за "любоФФ царя" добавили пального в багаття. А все тому, що ЖОДНА з тих структур(НАБУ, ДБР, САП, ВАСуд, СБУ, прокуратура, мєнтура) не працює в правовому полі, всі вони живуть і працюють за принципом: "Друзям(мені!) можно все, а ворогам - закон". Шкода, що все це для більшості населення відкривається тільки зараз, під час війни, але краще зараз ніж ніколи. Може щось і до отих 73% щось дійде.
показать весь комментарий
26.07.2025 14:26 Ответить
Бабах амбар!
показать весь комментарий
26.07.2025 14:31 Ответить
виявляеться в НА е БУ НЕ бачать і не чують своїх брудних і дурно пахучіх кальсонів, їм потрібно щоб це за них робили інші
показать весь комментарий
26.07.2025 14:33 Ответить
Не було відомо? А отой пузатий з підрозділу Д2 (чи як воно там зветься), за яким хєром на роботу ходив? Чи не ходив?
показать весь комментарий
26.07.2025 14:42 Ответить
Рауфік ніувчом неувінаувад
показать весь комментарий
26.07.2025 15:05 Ответить
Пане Кривонос, а що ж ви за керівник такий НАБУ, якщо самі ,без СБУ і ДБР, не можете дізнатись, які у вас підлеглі нижчі керівники - чим вони дихають, злодії чи запроданці. Ви ж не рожевим поні маєте бути в такій серйозній організації! Поважайте сам себе, нарешті! Був про вас значно кращої думки! Це ж об вас і НАБУ витерли ноги, невже ви цього не розумієте!
показать весь комментарий
26.07.2025 15:18 Ответить
Чому у нас корупція при такій кількості правоохоронних органів.От у місті із припаркованих машин міняють валюту,поліція не бачить і всі інші теж не бачать,до поліції метрів 500,і це вже роками,про що можно говорити.
показать весь комментарий
26.07.2025 15:37 Ответить
 
 