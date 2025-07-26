Информация о Магамедрасулове, обнародованная СБУ, была неизвестна антикоррупционному бюро до проведения обысков, - директор НАБУ Кривонос.

Информация об одном из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ Руслане Магамедрасулове, которая была обнародована Службой безопасности Украины, в частности о том, что он якобы помогал своему отцу-предпринимателю продавать техническую коноплю на территории РФ, была неизвестна для антикоррупционного бюро до проведения обысков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Суспільному" сообщил глава НАБУ Семен Кривонос.

"Нам эта информация была неизвестна. Мы узнали об этих всех обысках в утро обысков, хотя и была информация, что что-то готовится. Была грязная кампания (против нас - ред.) в различных анонимных Telegram-каналах. Там был список детективов, которые так или иначе, по мнению этих каналов, причастны к каким-то преступлениям. Почти у всех этих детективов обыски и были. Но были и другие детективы - например тот, которого вы назвали. Это была неожиданность для нас", - сказал он.

Кривонос сообщил, что НАБУ обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой дать доказательства, чтобы в антикоррупционном бюро посмотрели, что им известно.

"Тогда мы сможем дать им оценку в рамках служебного расследования, чтобы понять, принимать ли какое-то кадровое решение", - заявил глава НАБУ.

Отвечая на вопрос о данных от СБУ о том, что нардеп Федор Христенко якобы контактировал с двумя работниками НАБУ, о том, что во время обыска в квартире близких родственников Христенко были найдены внутренние материалы НАБУ и о возможном влиянии россиян через Христенко на НАБУ, он выразил надежду, что руководство СБУ предоставит материалы по уголовным производствам, в том числе и в отношении этого народного депутата.

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"Как только установят противоправную деятельность этих работников, я сразу приму процессуальное решение и сообщу об этом украинское общество", - заверил Кривонос.

По его убеждению, в отношении двух задержанных сотрудников НАБУ Магамедрасулова и Гусарова нужно дождаться приговоров суда.

"Мы возбудили два служебных расследования, обратились в Службу безопасности Украины с письмами: "Дайте, пожалуйста, нам доказательства по уголовным производствам для того, чтобы мы могли их исследовать". Если есть доказательства их предательской деятельности, мы освободим этих лиц. Я говорю: "Давайте всю эту информацию сюда. Я лично заинтересован в том, чтобы это делать", - заявил глава НАБУ.

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Напомним, 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.