На певних людей тиснуть, щоб вони свідчили, що в НАБУ є російські впливи, - голова САП Клименко

НАБУ досі не надано Службою безпеки жодних матеріалів щодо двох арештованих детективів.

Про це в інтерв'ю ZN.ua заявив директор САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Справді, незалежність НАБУ та САП було відстояно, люди розійшлися, але не можна забувати, що два детективи залишилися під вартою. І ця ситуація так чи інакше впливає на настрої всередині НАБУ та САП. Колектив не розуміє, чому їхні колеги сидять, а реальних доказів порушення закону цими людьми ніхто так і не надав. Детектив може прийти з обшуком до Нацгвардії, а завтра СБУ теж може його посадити", - пояснив він.

Клименко зазначив, що після цих обшуків деякі детективи стали дуже обережними у своїх розслідуваннях справ, де фігурує СБУ та топчиновники. Обережними стали й ті люди, які співпрацюють із детективами та прокурорами.

"Тому, що вони бояться розконспірації, перебуваючи у тому числі на офіційних посадах. Фактично два тижні нічого не рухалося. Зараз ми поступово починаємо відновлювати довіру і продовжувати наші операції та співпрацю. Тішить, що є й протилежні випадки, коли в частини людей, навпаки, з’явилося значно більше мотивації працювати й демонструвати результат, якого від нас насамперед очікує суспільство", - додав очільник САП.

За його словами, директор НАБУ Кривонос комунікує із СБУ щодо арештованих детективів, зокрема Руслана Магомедрасулова, який розслідував справу Тимура Міндіча.

НАБУ направило запит, аби СБУ надала докази щодо роботи затриманих детективів на РФ. Адже відкриті службові розслідування стосуються їх безпосередньо і Кривоносу потрібно розуміти реальну ситуацію для ухвалення кадрових рішень. Однак на скільки відомо Клименку, жодних матеріалів НАБУ досі не отримало. Апеляцію також перенесли на кінець цього місяця.

"На пресконференції голова СБУ та генеральний прокурор повідомили, що детектив Руслан Магомедрасулов ініціював обшуки в Нацгвардії. Але не уточнили, що ці обшуки проводилися в межах двох різних проваджень, із різними слідчими та прокурорами. Одну зі справ ініціювала СБУ. Попри це, нас звинувачують у "російському сліді". Міністр МВС публічно припустив, що обшуки могли бути ініційовані Кремлем. Як можна робити такі припущення без доказів, іще й публічно? Це ненормально. Наслідки таких заяв залишаться, і ми не знаємо, чи продовжаться затримання детективів у майбутньому, адже НАБУ розслідує численні справи у сфері оборони. За нашою інформацією, продовжується здійснюватися тиск на певних людей, щоб вони свідчили, що дійсно в НАБУ є російські впливи", - підсумував глава САП.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

