Зеленський про викриття хабарників: НАБУ і САП мають усі можливості, щоб працювати ефективно. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський подякував очільникам антикорупційних органів за викриття хабарників, наголосивши на необхідності справедливих вироків.
Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зустрівся з очільниками НАБУ та САП – Семеном Кривоносом, Олександром Клименком. Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це", - нагадав президент.
Заленський зазначив, що подякував очільникам антикорупційних органів за такі викриття.
"Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки", - додав він.
Корупційна схема на дронах
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.
Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.
У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від "Слуги Народу" Олексій Кузнєцов.
Також повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, Уряд направить Президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая
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Давайте я дещо поясню… Великий тирінг бабла на закупівлі дронів, це трішки інше ніж те, до чого ми звикли. На жаль, звикли. Там велике будівництво, сям велике будівництво, дивишся і Саньочек Трухін готовий легко побігти в ліс за сто піісят чогось там. І це ж лише той х@й, якого зовсім випадково змалювали. А скільки тих, так званих Слуг залишились поза зоною уваги?
Але, то був тирінг в контексті: мільярд тобі, мільярд мені та мільярд туркам. Народу було взагалі по хендехоху. Що там ****@ть і якими вантажівкам. Аби тільки серіали крутили та Порошенка намагались посадити. Це цікавіше. А все інше… Головне що дороги роблять і це красиво. (Зараз вже не дуже).
Але. Часи трішки змінились.
І ****@ти гроші на виробництві чогось, що так, або інакше стосується виконання бойових завдань, це вибачте… гірше обстрілів наших міст ракетами та іншими «привітами від братерського народу». Там ворог відкритий. Він не ховається. Чому так, чому це гірше за дії ворога, зараз поясню! Хоча, а що тут пояснювати, якщо і так зрозуміло. Арифметика максимально проста. Елементарна я би сказав!
Моделюю ситуацію. Уявіть, що є виробник fpv дронів із умовною назвою «Пекельні труси Марʼяни». Дрони так собі, можливо навіть повне лайно, але виробнику дуже хочеться відкусити трішечки від ВЕЛИЧЕЕЕЕЕЕЕЗНОГО фінансового пирога. А тут хобана, зненацька намальовується депутат Верховної Ради від Слуги народу і каже щось на кшталт цього,
- Ціна одного дрону?
- Нууууууу… п'ятьсот баксів.
- Пиши, сімсот!
- (?????)
- Пиши я тобі сказав. Скільки зможете виробляти?
- Та ми ще навіть і не постачали їх нікуди!
- Ти глухий? Скільки зможете виробляти штук в місяць. Із постачанням, то не твій головний біль. Порішаємо.
- Ну якщо постаратись, то… десять тисяч.
- А двадцять?
- Ну то якщо у дві зміни.
- Тоді в дві зміни. З кожного дрона, різницю, а саме двісті баксів будеш повертати.
- Як?
- Твої проблеми. Ти хочеш постачати свої дрони до війська?
- Так!
- Ну значить… думай!
Отже рахуємо. Умовні двадцять тисяч дронів в місяць… ЛИШЕ ВІД ОДНОГО ВИРОБНИКА помножимо на двісті баксів. Виходить чотири мільйони долларів так звана… маржа. Щомісячна. Гроші прийшли, гроші пішли. Чотири лями баксів. Лише від одного виробника!
Тепер далі. Пояснюю як колишній командир роти ударних БПЛА. Хоча, це ще більше елементарніше, ніж попередній розрахунок. Тобі потрібні дрони. Бо виконання завдань йде цілодобове. Ти використовуєш більш менш якісні дрони. Ті, які все ж таки надходять по лінії держави. Ті, які закуповує військова частина. І ті, які постачають волонтери, зокрема Петро Порошенко. Я не знаю чому так, але від волонтерів, від різних фондів, завжди чомусь отримуєш якісні дрони. Так ось. Питаєш на складі,
- Які є дрони «десятки»?
- Якісь… Кгм… Пекельні труси. Двісті штук отримали.
- Що це за лабуда? Де «Вишня», «Гарбуз», та «Спекотне літо». Нормальні ж дрони.
- Немає. Отримали лише ось це.
І ти розумієш, що у тебе не дуже великий вибір. Або брати те що є, бо є бойове розпорядження. Тобто наказ. Або… Тут взагалі без варіантів. Тому отримуємо те, що є. І потім ти починаєш чути гуркіт матюків від екіпажів та командирів взводів. Бо у цих грьобаних «Трусів», наприклад дуже великий відсоток неспрацювань плат ініціації. Тобто є влучання в: під@ра який йшов полем, їх бліндаж, автівку із під@рами, квадроцикл із ними ж, тощо. А підриву, тобто детонації немає.
- Командир, це повна п@зда!
- Я бачив.
- Треба міняти, тобто закуповувати плати.
- Ціна?
- Та по різному. Гривень чотириста за штуку.
- Гроші є в касі взводу?
- Вже немає! Автівки відремонтували та замовили нові ретранслятори.
- Зрозуміло…
Мені продовжувати лекцію по цій грьобаній математиці? Пояснювати, як дії депутата на прізвище…, прямо або опосередковано впливають на життя українських воїнів? Хоча, життя українського воїна, який загинув під час виконання бойового завдання, це те ж… арифметика. Але вже для бюджету країни!
Але ще є інша, вірніше додаткова сторона цієї херової історії. Навіть якщо Слуга народу (дуже дякую Володимир Олександрович за те, що таких потужних фахівців привів до влади), «опікувався» виробником якісних дронів, то… Скільки ДОДАТКОВО можна було б придбати ЩЕ дронів, аби не різниця в ціні? Аби не маржа? І скільки б вони врятували життів українських воїнів? Але, пид@ри із владними повноваженнями рахують лише гроші. На життя солдат, сержантів та офіцерів їм плювати! У них інше життя, з іншими на відміну від фронту, пріоритетами.
У мене все!
p.s. Скільки ще, грьобані ЗЕлені потвори, вам треба грошей? Ви колись нажеретесь? І колись поцікавтесь, грьоб@ні ви істоти, скільки пілотів ЗСУ, загинули через зокрема неякісні плати власних дронів?
Хтось його ще слухає?
От тому Зеленський покликав в свій кабінет Кравченка, Кривоноса і Клименка. Щоб хоча би зфоткатися. А ще щоб почути, на кого з його команди і його друзів, кумів вони вийшли....