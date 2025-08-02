Зеленський про викриття хабарників: НАБУ і САП мають усі можливості, щоб працювати ефективно. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський подякував очільникам антикорупційних органів за викриття хабарників, наголосивши на необхідності справедливих вироків.

Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зустрівся з очільниками НАБУ та САП – Семеном Кривоносом, Олександром Клименком. Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це", - нагадав президент.

Заленський зазначив, що подякував очільникам антикорупційних органів за такі викриття.

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"Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки", - додав він.

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від "Слуги Народу" Олексій Кузнєцов.

Також повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, Уряд направить Президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая