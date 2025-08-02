Зеленский о разоблачении взяточников: НАБУ и САП имеют все возможности для эффективной работы. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за разоблачение взяточников, отметив необходимость справедливых приговоров.

Об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня встретился с руководителями НАБУ и САП - Семеном Кривоносом, Александром Клименко. Антикоррупционные органы разоблачили на взятке одного из депутатов Верховной Рады Украины, также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Национальной гвардии Украины. К сожалению, это были махинации на закупках РЭБ и FPV. Абсолютно аморальные. Должна быть полная и справедливая ответственность за это", - напомнил президент.

Заленский отметил, что поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за такие разоблачения.

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"Я хочу поблагодарить за командную работу. Есть все возможности у НАБУ и САП, чтобы работать эффективно. Мы рассчитываем на справедливые приговоры", - добавил он.

Коррупционная схема на дронах

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

Также сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, Правительство направит Президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая