Зеленский о разоблачении взяточников: НАБУ и САП имеют все возможности для эффективной работы. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за разоблачение взяточников, отметив необходимость справедливых приговоров.
Об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня встретился с руководителями НАБУ и САП - Семеном Кривоносом, Александром Клименко. Антикоррупционные органы разоблачили на взятке одного из депутатов Верховной Рады Украины, также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Национальной гвардии Украины. К сожалению, это были махинации на закупках РЭБ и FPV. Абсолютно аморальные. Должна быть полная и справедливая ответственность за это", - напомнил президент.
Заленский отметил, что поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за такие разоблачения.
"Я хочу поблагодарить за командную работу. Есть все возможности у НАБУ и САП, чтобы работать эффективно. Мы рассчитываем на справедливые приговоры", - добавил он.
Коррупционная схема на дронах
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.
Также сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, Правительство направит Президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая
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Давайте я дещо поясню… Великий тирінг бабла на закупівлі дронів, це трішки інше ніж те, до чого ми звикли. На жаль, звикли. Там велике будівництво, сям велике будівництво, дивишся і Саньочек Трухін готовий легко побігти в ліс за сто піісят чогось там. І це ж лише той х@й, якого зовсім випадково змалювали. А скільки тих, так званих Слуг залишились поза зоною уваги?
Але, то був тирінг в контексті: мільярд тобі, мільярд мені та мільярд туркам. Народу було взагалі по хендехоху. Що там ****@ть і якими вантажівкам. Аби тільки серіали крутили та Порошенка намагались посадити. Це цікавіше. А все інше… Головне що дороги роблять і це красиво. (Зараз вже не дуже).
Але. Часи трішки змінились.
І ****@ти гроші на виробництві чогось, що так, або інакше стосується виконання бойових завдань, це вибачте… гірше обстрілів наших міст ракетами та іншими «привітами від братерського народу». Там ворог відкритий. Він не ховається. Чому так, чому це гірше за дії ворога, зараз поясню! Хоча, а що тут пояснювати, якщо і так зрозуміло. Арифметика максимально проста. Елементарна я би сказав!
Моделюю ситуацію. Уявіть, що є виробник fpv дронів із умовною назвою «Пекельні труси Марʼяни». Дрони так собі, можливо навіть повне лайно, але виробнику дуже хочеться відкусити трішечки від ВЕЛИЧЕЕЕЕЕЕЕЗНОГО фінансового пирога. А тут хобана, зненацька намальовується депутат Верховної Ради від Слуги народу і каже щось на кшталт цього,
- Ціна одного дрону?
- Нууууууу… п'ятьсот баксів.
- Пиши, сімсот!
- (?????)
- Пиши я тобі сказав. Скільки зможете виробляти?
- Та ми ще навіть і не постачали їх нікуди!
- Ти глухий? Скільки зможете виробляти штук в місяць. Із постачанням, то не твій головний біль. Порішаємо.
- Ну якщо постаратись, то… десять тисяч.
- А двадцять?
- Ну то якщо у дві зміни.
- Тоді в дві зміни. З кожного дрона, різницю, а саме двісті баксів будеш повертати.
- Як?
- Твої проблеми. Ти хочеш постачати свої дрони до війська?
- Так!
- Ну значить… думай!
Отже рахуємо. Умовні двадцять тисяч дронів в місяць… ЛИШЕ ВІД ОДНОГО ВИРОБНИКА помножимо на двісті баксів. Виходить чотири мільйони долларів так звана… маржа. Щомісячна. Гроші прийшли, гроші пішли. Чотири лями баксів. Лише від одного виробника!
Тепер далі. Пояснюю як колишній командир роти ударних БПЛА. Хоча, це ще більше елементарніше, ніж попередній розрахунок. Тобі потрібні дрони. Бо виконання завдань йде цілодобове. Ти використовуєш більш менш якісні дрони. Ті, які все ж таки надходять по лінії держави. Ті, які закуповує військова частина. І ті, які постачають волонтери, зокрема Петро Порошенко. Я не знаю чому так, але від волонтерів, від різних фондів, завжди чомусь отримуєш якісні дрони. Так ось. Питаєш на складі,
- Які є дрони «десятки»?
- Якісь… Кгм… Пекельні труси. Двісті штук отримали.
- Що це за лабуда? Де «Вишня», «Гарбуз», та «Спекотне літо». Нормальні ж дрони.
- Немає. Отримали лише ось це.
І ти розумієш, що у тебе не дуже великий вибір. Або брати те що є, бо є бойове розпорядження. Тобто наказ. Або… Тут взагалі без варіантів. Тому отримуємо те, що є. І потім ти починаєш чути гуркіт матюків від екіпажів та командирів взводів. Бо у цих грьобаних «Трусів», наприклад дуже великий відсоток неспрацювань плат ініціації. Тобто є влучання в: під@ра який йшов полем, їх бліндаж, автівку із під@рами, квадроцикл із ними ж, тощо. А підриву, тобто детонації немає.
- Командир, це повна п@зда!
- Я бачив.
- Треба міняти, тобто закуповувати плати.
- Ціна?
- Та по різному. Гривень чотириста за штуку.
- Гроші є в касі взводу?
- Вже немає! Автівки відремонтували та замовили нові ретранслятори.
- Зрозуміло…
Мені продовжувати лекцію по цій грьобаній математиці? Пояснювати, як дії депутата на прізвище…, прямо або опосередковано впливають на життя українських воїнів? Хоча, життя українського воїна, який загинув під час виконання бойового завдання, це те ж… арифметика. Але вже для бюджету країни!
Але ще є інша, вірніше додаткова сторона цієї херової історії. Навіть якщо Слуга народу (дуже дякую Володимир Олександрович за те, що таких потужних фахівців привів до влади), «опікувався» виробником якісних дронів, то… Скільки ДОДАТКОВО можна було б придбати ЩЕ дронів, аби не різниця в ціні? Аби не маржа? І скільки б вони врятували життів українських воїнів? Але, пид@ри із владними повноваженнями рахують лише гроші. На життя солдат, сержантів та офіцерів їм плювати! У них інше життя, з іншими на відміну від фронту, пріоритетами.
У мене все!
p.s. Скільки ще, грьобані ЗЕлені потвори, вам треба грошей? Ви колись нажеретесь? І колись поцікавтесь, грьоб@ні ви істоти, скільки пілотів ЗСУ, загинули через зокрема неякісні плати власних дронів?
Хтось його ще слухає?
От тому Зеленський покликав в свій кабінет Кравченка, Кривоноса і Клименка. Щоб хоча би зфоткатися. А ще щоб почути, на кого з його команди і його друзів, кумів вони вийшли....