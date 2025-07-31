Затримання працівника НАБУ Магамедрасулова відбулося не з політичних мотивів, - СБУ

Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у коментарі пресслужби СБУ.

"Останніми днями шириться викривлена інформація від анонімних джерел, яка стосується затримання Службою безпеки України співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова. Зокрема, спостерігаються активні спроби поширити в суспільстві думку, ніби дана особа була затримана не за підозрою у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу України), а через політичні мотиви", – йдеться у коментарі.

За даним СБУ, усі чутки про те, що нібито Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності.

"Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан). Вивчивши матеріали справи і ґрунтовну доказову базу, суд відправив Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права на заставу", - зазначили там.

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У СБУ заявили, що в цьому контексті виглядають "щонайменше дивними заяви окремих представників громадських організацій, які свідомо маніпулюють фактами, оцінюючи оприлюднені Службою матеріали. Зокрема, заявляють, що нібито фігурант справи торгував з Узбекистаном, а не з Дагестаном, і "не помічають" докази, в тому числі автентичні записи аудіорозмов фігуранта та документи відповідної державної програми РФ, оприлюднені СБУ офіційно".

Вся доказова база, підтверджена відповідними експертизами, отримає належну оцінку в суді, зауважили у спецслужбі. Зважаючи на це, СБУ закликає ЗМІ не продукувати жодних теорій політичного забарвлення, які не мають під собою реального обґрунтування.

Також там наголосили, що Служба безпеки України працює в межах правового поля і надалі робитиме усе можливе, аби нейтралізувати шкідливий вплив РФ на будь-які державні структури.

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Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

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