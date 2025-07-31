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Новини Обшук у НАБУ Тиск на НАБУ
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Затримання працівника НАБУ Магамедрасулова відбулося не з політичних мотивів, - СБУ

СБУ прокоментувало затримання Магамедрасулова

Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у коментарі пресслужби СБУ.

"Останніми днями шириться викривлена інформація від анонімних джерел, яка стосується затримання Службою безпеки України співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова. Зокрема, спостерігаються активні спроби поширити в суспільстві думку, ніби дана особа була затримана не за підозрою у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу України), а через політичні мотиви", – йдеться у коментарі.

За даним СБУ, усі чутки про те, що нібито Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності.

"Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан). Вивчивши матеріали справи і ґрунтовну доказову базу, суд відправив Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права на заставу", - зазначили там.

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У СБУ заявили, що в цьому контексті виглядають "щонайменше дивними заяви окремих представників громадських організацій, які свідомо маніпулюють фактами, оцінюючи оприлюднені Службою матеріали. Зокрема, заявляють, що нібито фігурант справи торгував з Узбекистаном, а не з Дагестаном, і "не помічають" докази, в тому числі автентичні записи аудіорозмов фігуранта та документи відповідної державної програми РФ, оприлюднені СБУ офіційно".

Вся доказова база, підтверджена відповідними експертизами, отримає належну оцінку в суді, зауважили у спецслужбі. Зважаючи на це, СБУ закликає ЗМІ не продукувати жодних теорій політичного забарвлення, які не мають під собою реального обґрунтування.

Також там наголосили, що Служба безпеки України працює в межах правового поля і надалі робитиме усе можливе, аби нейтралізувати шкідливий вплив РФ на будь-які державні структури.

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Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

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Автор: 

НАБУ (5366) СБУ (13191)


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Топ коментарі
+12
Ага.
Просто так співпало, що саме тоді, коли знищували НАБУ, і саме слідака, який займався прослушкою Міндіча.

Ну от просто такі дивні співпадіння...
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31.07.2025 15:41 Відповісти
+8
Ага, вірю, 100пудово вірю!
Особливо зараз, після втечі міндіча і всіх, кого ВАМ треба було ВЖЕ давно заарештувати.
Ні, не політичне....як і переслідування Порошенко.
До речі, передайте Малюку, що інтернет пам'ятає ВСЕ та про ВСІХ - і його висловлювання після призначення головою СБУ теж. А там не просто "пахне" політикою, а смердить навіть не просто політикою, а брудною політичною заказухою від його "рвєнія чєго ізволітє", переслідування опозиції та відвертого вилизування ЗЕлупи.
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31.07.2025 15:45 Відповісти
+8
Ясний пень. Не з політичних мотивів. За наказом кварталу95. Холуї кловунські.
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31.07.2025 15:45 Відповісти
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Утранснафта. Сприяння РФ у продажі нафти та фінасуванні війни в Україні.
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31.07.2025 15:40 Відповісти
Геніально - спочатку Зеля, який взнав про прослушку хати Міндичя, в обісраних портках в темпі вальсу підписує ліквідацію НАБУ і САП, а потім подає закон про ПОСИЛЕННЯ антикорупційних органів, зашивши туди контроль Генпрокурвором єрмака
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31.07.2025 15:48 Відповісти
та тая нафта сємушки у порівнянні з держзрадою по...
"сприянні в продажі партії технічної коноплі з республіки Дагестан в Центральне Нечермнозомьє''.

ото зрада !

.
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31.07.2025 15:52 Відповісти
шановні, у чому державна зрада ?

у тому, що син знайшов для батька покупця його конопель, у межах рашки?

СБУ - служба брєда України

.
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31.07.2025 16:09 Відповісти
Так так, не з політичних. Навіть не з корупційних.
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31.07.2025 15:40 Відповісти
Таки так. Як СБУ може визнати політичні переслвдування зі свого боку? Це ж неконститкційно і є явкою з повиною.
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31.07.2025 16:27 Відповісти
Коли займався Міндічем - він шо не знав шо це за фрукт - потрібно бути самому кристально чистим - нагуя йому конопля?
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31.07.2025 15:41 Відповісти
а чи був взагалі той мальчик Пилип з конопель ?

га? я вас питаю, таварищ майор !

.
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31.07.2025 15:55 Відповісти
Так він ж сам сказав шо то була технічна конопля
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31.07.2025 15:57 Відповісти
так і ж за рибу 💰 гроші

.
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31.07.2025 16:05 Відповісти
На землі св"ятих немає - всі св"яті на небі - як кажуть американці в кожного в шкафу є скелети
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31.07.2025 16:09 Відповісти
в органах працювати не пробували, "таваріщь майор"?
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31.07.2025 16:42 Відповісти
Я не по цьому - 50 р в "полях" - бригадир будівельників - шабашників
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31.07.2025 16:46 Відповісти
Ага.
Просто так співпало, що саме тоді, коли знищували НАБУ, і саме слідака, який займався прослушкою Міндіча.

Ну от просто такі дивні співпадіння...
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31.07.2025 15:41 Відповісти
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31.07.2025 15:42 Відповісти
та й не кажіть !

сидить собі слухає базар міндича з ЗЄлєю і заодно плете коноплі.

.
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31.07.2025 15:57 Відповісти
еге ж!

а ще в кішені слєдоватєля знайшли патрон од нагана і пакетик з-під марихуана

.
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31.07.2025 15:59 Відповісти
Ага, вірю, 100пудово вірю!
Особливо зараз, після втечі міндіча і всіх, кого ВАМ треба було ВЖЕ давно заарештувати.
Ні, не політичне....як і переслідування Порошенко.
До речі, передайте Малюку, що інтернет пам'ятає ВСЕ та про ВСІХ - і його висловлювання після призначення головою СБУ теж. А там не просто "пахне" політикою, а смердить навіть не просто політикою, а брудною політичною заказухою від його "рвєнія чєго ізволітє", переслідування опозиції та відвертого вилизування ЗЕлупи.
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31.07.2025 15:45 Відповісти
ви нічого нє панімаєтє !

міндич втік од агента ФСБ Мухамедова!
о !

.
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31.07.2025 16:00 Відповісти
Ясний пень. Не з політичних мотивів. За наказом кварталу95. Холуї кловунські.
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31.07.2025 15:45 Відповісти
Служба Безпеки Зеленського, туду зараз ще 10 тисяч народу зафрахтовано буде, усе по московських лекалах. Це також не випадково, що саме зараз зненацька в СБЗ розширяють штат.
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31.07.2025 15:46 Відповісти
Керівнику СБУ після його запопадливо виконання разом з керівником ГПУ та ДБР, «завдання» від зелЄрмака щодо прийняття за один день аферичної авантюри по НАЗК і САП, на кшалт портновщини-татаровщини, жодної віри!!! Якщо таке, вони роблять, як це робили і ригоАНАЛЬНІ зрадники на цих же посадах, то їм, не місце на цих посадах! Перевертні антиУкраінські, як і Оманські з ларьочником в ОПУ!
Так себе обмазати, московським лайном, це, ні за які гроші, їм не відмитися!! Та і дітям буде соромно, за такі вчинки родітільов на посадах!! Серед Українців, їм же жити!
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31.07.2025 15:48 Відповісти
Затримання працівника НАБУ Магамедрасулова відбулося не з політичних мотивів
а на вимогу єрмака
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31.07.2025 15:49 Відповісти
ніякої політики !
тільки бізнес !
загроза корупційному бізнесу

.
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31.07.2025 16:03 Відповісти
До зелених довіри жодної...якщо запевняють, що не з політичних - значить таки з політичних.
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31.07.2025 15:49 Відповісти
Це правда, підставою затримання стали не політичні мотиви, а його професійна діяльність по боротьби з корупцією, не можна свиту "цярька" підозрювати в корупції.
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31.07.2025 15:50 Відповісти
Кажуть що на записах з квартири Міндіча є голос гундосіка, де він каже що «в рот ї@ав тих українців». Думаю що колись цей аудіозапис вилізе.
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31.07.2025 15:51 Відповісти
А з яких таких мотивів?
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31.07.2025 15:52 Відповісти
Так а чого ж какающий трояндами в золотий унітаз (ото життя) дав драла з України? До речі, як? І повертатись не збирається? Як вужі під вилами, суки семітські
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31.07.2025 15:52 Відповісти
Проблема в тому, що якщо воно так і є, то довіри вже немає.
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31.07.2025 15:54 Відповісти
Вірю. Вірю. Хто розповість небилицю, той в нагороду отримає півцарства.
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31.07.2025 15:55 Відповісти
Задержание сотрудника НАБУ Магамедрасулова произошло не по политическим мотивам, - СБУ Источник: https://censor.net/ru/n3566290
=====
А що там з другом дитинства Зеленського Бакановим? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там до сумістного проживання Буданова з якимось підором з рифи? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там з Подоляким, у якого брат в ГРУ? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там з Єрмаком, у якого батько десь здається в ГРУ чи ФСБ працював? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там з ...
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31.07.2025 16:03 Відповісти
Користі від двох структур набу і супрематизму від слова зовсім це корито для фсбшних корупціонерів одні ухилянтів переправляти інші кришують бізнес за 10 років поїли грошей стільки що жах а віддача 0 абсолютний 0а тепер вивели дебілоідів малолітніх піл можливі ракети .Всіх організаторів таких мітингів палками гнати на парашастан
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31.07.2025 16:06 Відповісти
ЗЄльоних ОП -аришів вигнали на роботу?
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31.07.2025 16:12 Відповісти
Пропоную платити всім бійцям з корупцією установлені проценти грошового забезпечення від реальноі суми повернутоі ними в бюджет.
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31.07.2025 16:35 Відповісти
"Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан)".
Справа в тому,що його батько з Узбекистану,а не з Дагестану-про це сказав в прямому ефірі Прямого кол.нар.депутат. І як пишуть користувачі мереж,саме він встановлював в квартирі Міндіча записувальні пристрої,які знімали інформацію протягом кількох місяців.
Копія справи Червінського.
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31.07.2025 16:06 Відповісти
а де ж тоді зрада ?

.
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31.07.2025 16:45 Відповісти
ось воно, найпоганіший сценарій..., ніхто нікому не вірить, тому що всі якісь сірі або у смужку, але точно не білі... тому що СБУ зробила багато чого, щоб їй вірили, але не до кінця, довіряли, але не повністю...., а тепер хтось дійсно може працювати на ворога, а все одно сумніви залишаться...
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31.07.2025 16:28 Відповісти
Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
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31.07.2025 16:51 Відповісти
 
 