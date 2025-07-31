Затримання працівника НАБУ Магамедрасулова відбулося не з політичних мотивів, - СБУ
Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у коментарі пресслужби СБУ.
"Останніми днями шириться викривлена інформація від анонімних джерел, яка стосується затримання Службою безпеки України співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова. Зокрема, спостерігаються активні спроби поширити в суспільстві думку, ніби дана особа була затримана не за підозрою у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу України), а через політичні мотиви", – йдеться у коментарі.
За даним СБУ, усі чутки про те, що нібито Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності.
"Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан). Вивчивши матеріали справи і ґрунтовну доказову базу, суд відправив Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права на заставу", - зазначили там.
У СБУ заявили, що в цьому контексті виглядають "щонайменше дивними заяви окремих представників громадських організацій, які свідомо маніпулюють фактами, оцінюючи оприлюднені Службою матеріали. Зокрема, заявляють, що нібито фігурант справи торгував з Узбекистаном, а не з Дагестаном, і "не помічають" докази, в тому числі автентичні записи аудіорозмов фігуранта та документи відповідної державної програми РФ, оприлюднені СБУ офіційно".
Вся доказова база, підтверджена відповідними експертизами, отримає належну оцінку в суді, зауважили у спецслужбі. Зважаючи на це, СБУ закликає ЗМІ не продукувати жодних теорій політичного забарвлення, які не мають під собою реального обґрунтування.
Також там наголосили, що Служба безпеки України працює в межах правового поля і надалі робитиме усе можливе, аби нейтралізувати шкідливий вплив РФ на будь-які державні структури.
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
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"сприянні в продажі партії технічної коноплі з республіки Дагестан в Центральне Нечермнозомьє''.
ото зрада !
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у тому, що син знайшов для батька покупця його конопель, у межах рашки?
СБУ - служба брєда України
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га? я вас питаю, таварищ майор !
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Просто так співпало, що саме тоді, коли знищували НАБУ, і саме слідака, який займався прослушкою Міндіча.
Ну от просто такі дивні співпадіння...
сидить собі слухає базар міндича з ЗЄлєю і заодно плете коноплі.
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а ще в кішені слєдоватєля знайшли патрон од нагана і пакетик з-під марихуана
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Особливо зараз, після втечі міндіча і всіх, кого ВАМ треба було ВЖЕ давно заарештувати.
Ні, не політичне....як і переслідування Порошенко.
До речі, передайте Малюку, що інтернет пам'ятає ВСЕ та про ВСІХ - і його висловлювання після призначення головою СБУ теж. А там не просто "пахне" політикою, а смердить навіть не просто політикою, а брудною політичною заказухою від його "рвєнія чєго ізволітє", переслідування опозиції та відвертого вилизування ЗЕлупи.
міндич втік од агента ФСБ Мухамедова!
о !
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Так себе обмазати, московським лайном, це, ні за які гроші, їм не відмитися!! Та і дітям буде соромно, за такі вчинки родітільов на посадах!! Серед Українців, їм же жити!
а на вимогу єрмака
тільки бізнес !
загроза корупційному бізнесу
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А що там з другом дитинства Зеленського Бакановим? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там до сумістного проживання Буданова з якимось підором з рифи? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там з Подоляким, у якого брат в ГРУ? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там з Єрмаком, у якого батько десь здається в ГРУ чи ФСБ працював? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там з ...
Справа в тому,що його батько з Узбекистану,а не з Дагестану-про це сказав в прямому ефірі Прямого кол.нар.депутат. І як пишуть користувачі мереж,саме він встановлював в квартирі Міндіча записувальні пристрої,які знімали інформацію протягом кількох місяців.
Копія справи Червінського.
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