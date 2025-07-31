Задержание сотрудника НАБУ Магамедрасулова произошло не по политическим мотивам, - СБУ

Служба безопасности Украины отрицает, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ.

"В последние дни распространяется искаженная информация от анонимных источников, которая касается задержания Службой безопасности Украины сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова. В частности, наблюдаются активные попытки распространить в обществе мнение, что данное лицо было задержано не по подозрению в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины), а по политическим мотивам", - говорится в комментарии.

По данным СБУ, все слухи о том, что якобы Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

"Как установило расследование, фигурант имел контакты с представителями страны-агрессора и выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан). Изучив материалы дела и основательную доказательную базу, суд отправил Магамедрасулова под стражу до 16 сентября без права на залог", - отметили там.

Читайте также: ЕС не планирует останавливать помощь Украине, но есть условия: В Еврокомиссии отреагировали на голосование за восстановление независимости НАБУ

В СБУ заявили, что в этом контексте выглядят "по меньшей мере, странными заявления отдельных представителей общественных организаций, которые сознательно манипулируют фактами, оценивая обнародованные Службой материалы. В частности, заявляют, что якобы фигурант дела торговал с Узбекистаном, а не с Дагестаном, и "не замечают" доказательства, в том числе - аутентичные записи аудиоразговоров фигуранта и документы соответствующей государственной программы РФ, обнародованные СБУ официально".

Вся доказательная база, подтвержденная соответствующими экспертизами, получит надлежащую оценку в суде, отметили в спецслужбе. Несмотря на это, СБУ призывает СМИ не продуцировать никаких теорий политической окраски, которые не имеют под собой реального обоснования.

Также там отметили, что Служба безопасности Украины работает в рамках правового поля и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы нейтрализовать вредное влияние РФ на любые государственные структуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы будем одной семьей", - генпрокурор Кравченко о ликвидации независимости САП

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновник НАБУ Магамедрасулов, задержанный СБУ, занимался документированием Миндича, - СМИ