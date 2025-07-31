Задержание сотрудника НАБУ Магамедрасулова произошло не по политическим мотивам, - СБУ
Служба безопасности Украины отрицает, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ.
"В последние дни распространяется искаженная информация от анонимных источников, которая касается задержания Службой безопасности Украины сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова. В частности, наблюдаются активные попытки распространить в обществе мнение, что данное лицо было задержано не по подозрению в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины), а по политическим мотивам", - говорится в комментарии.
По данным СБУ, все слухи о том, что якобы Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.
"Как установило расследование, фигурант имел контакты с представителями страны-агрессора и выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан). Изучив материалы дела и основательную доказательную базу, суд отправил Магамедрасулова под стражу до 16 сентября без права на залог", - отметили там.
В СБУ заявили, что в этом контексте выглядят "по меньшей мере, странными заявления отдельных представителей общественных организаций, которые сознательно манипулируют фактами, оценивая обнародованные Службой материалы. В частности, заявляют, что якобы фигурант дела торговал с Узбекистаном, а не с Дагестаном, и "не замечают" доказательства, в том числе - аутентичные записи аудиоразговоров фигуранта и документы соответствующей государственной программы РФ, обнародованные СБУ официально".
Вся доказательная база, подтвержденная соответствующими экспертизами, получит надлежащую оценку в суде, отметили в спецслужбе. Несмотря на это, СБУ призывает СМИ не продуцировать никаких теорий политической окраски, которые не имеют под собой реального обоснования.
Также там отметили, что Служба безопасности Украины работает в рамках правового поля и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы нейтрализовать вредное влияние РФ на любые государственные структуры.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
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"сприянні в продажі партії технічної коноплі з республіки Дагестан в Центральне Нечермнозомьє''.
ото зрада !
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у тому, що син знайшов для батька покупця його конопель, у межах рашки?
СБУ - служба брєда України
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га? я вас питаю, таварищ майор !
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Просто так співпало, що саме тоді, коли знищували НАБУ, і саме слідака, який займався прослушкою Міндіча.
Ну от просто такі дивні співпадіння...
сидить собі слухає базар міндича з ЗЄлєю і заодно плете коноплі.
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а ще в кішені слєдоватєля знайшли патрон од нагана і пакетик з-під марихуана
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Особливо зараз, після втечі міндіча і всіх, кого ВАМ треба було ВЖЕ давно заарештувати.
Ні, не політичне....як і переслідування Порошенко.
До речі, передайте Малюку, що інтернет пам'ятає ВСЕ та про ВСІХ - і його висловлювання після призначення головою СБУ теж. А там не просто "пахне" політикою, а смердить навіть не просто політикою, а брудною політичною заказухою від його "рвєнія чєго ізволітє", переслідування опозиції та відвертого вилизування ЗЕлупи.
міндич втік од агента ФСБ Мухамедова!
о !
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Так себе обмазати, московським лайном, це, ні за які гроші, їм не відмитися!! Та і дітям буде соромно, за такі вчинки родітільов на посадах!! Серед Українців, їм же жити!
а на вимогу єрмака
тільки бізнес !
загроза корупційному бізнесу
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А що там з другом дитинства Зеленського Бакановим? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там до сумістного проживання Буданова з якимось підором з рифи? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там з Подоляким, у якого брат в ГРУ? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там з Єрмаком, у якого батько десь здається в ГРУ чи ФСБ працював? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там з ...
Справа в тому,що його батько з Узбекистану,а не з Дагестану-про це сказав в прямому ефірі Прямого кол.нар.депутат. І як пишуть користувачі мереж,саме він встановлював в квартирі Міндіча записувальні пристрої,які знімали інформацію протягом кількох місяців.
Копія справи Червінського.
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Та невже?!? І що, тількі він один? А якщо зайти в КМУ чи ВРУ, то там таких, хто "мав контакти" не виявиться, нє? А на Банковій взагалі ніхто не чув про "країну-агресора" (бо то "партнери"), так?
Чи "ета другоє"?
Подвійні стандарти дєрьмаківської шобли в усій красі.
До речі! А що там з призначенням Голови БЕБ, панове з СБУ? Як так сталося, що листа, на підставі якого КМУ не призначає Циваінського на цю посаду, не існує (знищений)? А він взагалі був, той лист? (https://t.me/putch111/57302)