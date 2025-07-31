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Задержание сотрудника НАБУ Магамедрасулова произошло не по политическим мотивам, - СБУ

СБУ прокомментировало задержание Магамедрасулова

Служба безопасности Украины отрицает, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ.

"В последние дни распространяется искаженная информация от анонимных источников, которая касается задержания Службой безопасности Украины сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова. В частности, наблюдаются активные попытки распространить в обществе мнение, что данное лицо было задержано не по подозрению в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины), а по политическим мотивам", - говорится в комментарии.

По данным СБУ, все слухи о том, что якобы Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

"Как установило расследование, фигурант имел контакты с представителями страны-агрессора и выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан). Изучив материалы дела и основательную доказательную базу, суд отправил Магамедрасулова под стражу до 16 сентября без права на залог", - отметили там.

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В СБУ заявили, что в этом контексте выглядят "по меньшей мере, странными заявления отдельных представителей общественных организаций, которые сознательно манипулируют фактами, оценивая обнародованные Службой материалы. В частности, заявляют, что якобы фигурант дела торговал с Узбекистаном, а не с Дагестаном, и "не замечают" доказательства, в том числе - аутентичные записи аудиоразговоров фигуранта и документы соответствующей государственной программы РФ, обнародованные СБУ официально".

Вся доказательная база, подтвержденная соответствующими экспертизами, получит надлежащую оценку в суде, отметили в спецслужбе. Несмотря на это, СБУ призывает СМИ не продуцировать никаких теорий политической окраски, которые не имеют под собой реального обоснования.

Также там отметили, что Служба безопасности Украины работает в рамках правового поля и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы нейтрализовать вредное влияние РФ на любые государственные структуры.

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Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

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Автор: 

НАБУ (4479) СБУ (20254)


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Топ комментарии
+13
Ага.
Просто так співпало, що саме тоді, коли знищували НАБУ, і саме слідака, який займався прослушкою Міндіча.

Ну от просто такі дивні співпадіння...
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31.07.2025 15:41 Ответить
+9
Ага, вірю, 100пудово вірю!
Особливо зараз, після втечі міндіча і всіх, кого ВАМ треба було ВЖЕ давно заарештувати.
Ні, не політичне....як і переслідування Порошенко.
До речі, передайте Малюку, що інтернет пам'ятає ВСЕ та про ВСІХ - і його висловлювання після призначення головою СБУ теж. А там не просто "пахне" політикою, а смердить навіть не просто політикою, а брудною політичною заказухою від його "рвєнія чєго ізволітє", переслідування опозиції та відвертого вилизування ЗЕлупи.
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31.07.2025 15:45 Ответить
+8
Ясний пень. Не з політичних мотивів. За наказом кварталу95. Холуї кловунські.
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31.07.2025 15:45 Ответить
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Утранснафта. Сприяння РФ у продажі нафти та фінасуванні війни в Україні.
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31.07.2025 15:40 Ответить
Геніально - спочатку Зеля, який взнав про прослушку хати Міндичя, в обісраних портках в темпі вальсу підписує ліквідацію НАБУ і САП, а потім подає закон про ПОСИЛЕННЯ антикорупційних органів, зашивши туди контроль Генпрокурвором єрмака
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31.07.2025 15:48 Ответить
та тая нафта сємушки у порівнянні з держзрадою по...
"сприянні в продажі партії технічної коноплі з республіки Дагестан в Центральне Нечермнозомьє''.

ото зрада !

.
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31.07.2025 15:52 Ответить
шановні, у чому державна зрада ?

у тому, що син знайшов для батька покупця його конопель, у межах рашки?

СБУ - служба брєда України

.
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31.07.2025 16:09 Ответить
Так так, не з політичних. Навіть не з корупційних.
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31.07.2025 15:40 Ответить
Таки так. Як СБУ може визнати політичні переслвдування зі свого боку? Це ж неконститкційно і є явкою з повиною.
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31.07.2025 16:27 Ответить
Таки просто так !
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31.07.2025 17:00 Ответить
Коли займався Міндічем - він шо не знав шо це за фрукт - потрібно бути самому кристально чистим - нагуя йому конопля?
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31.07.2025 15:41 Ответить
а чи був взагалі той мальчик Пилип з конопель ?

га? я вас питаю, таварищ майор !

.
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31.07.2025 15:55 Ответить
Так він ж сам сказав шо то була технічна конопля
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31.07.2025 15:57 Ответить
так і ж за рибу 💰 гроші

.
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31.07.2025 16:05 Ответить
На землі св"ятих немає - всі св"яті на небі - як кажуть американці в кожного в шкафу є скелети
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31.07.2025 16:09 Ответить
в органах працювати не пробували, "таваріщь майор"?
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31.07.2025 16:42 Ответить
Я не по цьому - 50 р в "полях" - бригадир будівельників - шабашників
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31.07.2025 16:46 Ответить
Ага.
Просто так співпало, що саме тоді, коли знищували НАБУ, і саме слідака, який займався прослушкою Міндіча.

Ну от просто такі дивні співпадіння...
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31.07.2025 15:41 Ответить
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31.07.2025 15:42 Ответить
та й не кажіть !

сидить собі слухає базар міндича з ЗЄлєю і заодно плете коноплі.

.
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31.07.2025 15:57 Ответить
еге ж!

а ще в кішені слєдоватєля знайшли патрон од нагана і пакетик з-під марихуана

.
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31.07.2025 15:59 Ответить
Ага, вірю, 100пудово вірю!
Особливо зараз, після втечі міндіча і всіх, кого ВАМ треба було ВЖЕ давно заарештувати.
Ні, не політичне....як і переслідування Порошенко.
До речі, передайте Малюку, що інтернет пам'ятає ВСЕ та про ВСІХ - і його висловлювання після призначення головою СБУ теж. А там не просто "пахне" політикою, а смердить навіть не просто політикою, а брудною політичною заказухою від його "рвєнія чєго ізволітє", переслідування опозиції та відвертого вилизування ЗЕлупи.
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31.07.2025 15:45 Ответить
ви нічого нє панімаєтє !

міндич втік од агента ФСБ Мухамедова!
о !

.
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31.07.2025 16:00 Ответить
Ясний пень. Не з політичних мотивів. За наказом кварталу95. Холуї кловунські.
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31.07.2025 15:45 Ответить
Служба Безпеки Зеленського, туду зараз ще 10 тисяч народу зафрахтовано буде, усе по московських лекалах. Це також не випадково, що саме зараз зненацька в СБЗ розширяють штат.
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31.07.2025 15:46 Ответить
Керівнику СБУ після його запопадливо виконання разом з керівником ГПУ та ДБР, «завдання» від зелЄрмака щодо прийняття за один день аферичної авантюри по НАЗК і САП, на кшалт портновщини-татаровщини, жодної віри!!! Якщо таке, вони роблять, як це робили і ригоАНАЛЬНІ зрадники на цих же посадах, то їм, не місце на цих посадах! Перевертні антиУкраінські, як і Оманські з ларьочником в ОПУ!
Так себе обмазати, московським лайном, це, ні за які гроші, їм не відмитися!! Та і дітям буде соромно, за такі вчинки родітільов на посадах!! Серед Українців, їм же жити!
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31.07.2025 15:48 Ответить
Затримання працівника НАБУ Магамедрасулова відбулося не з політичних мотивів
а на вимогу єрмака
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31.07.2025 15:49 Ответить
ніякої політики !
тільки бізнес !
загроза корупційному бізнесу

.
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31.07.2025 16:03 Ответить
До зелених довіри жодної...якщо запевняють, що не з політичних - значить таки з політичних.
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31.07.2025 15:49 Ответить
Це правда, підставою затримання стали не політичні мотиви, а його професійна діяльність по боротьби з корупцією, не можна свиту "цярька" підозрювати в корупції.
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31.07.2025 15:50 Ответить
Кажуть що на записах з квартири Міндіча є голос гундосіка, де він каже що «в рот ї@ав тих українців». Думаю що колись цей аудіозапис вилізе.
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31.07.2025 15:51 Ответить
А з яких таких мотивів?
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31.07.2025 15:52 Ответить
Так а чого ж какающий трояндами в золотий унітаз (ото життя) дав драла з України? До речі, як? І повертатись не збирається? Як вужі під вилами, суки семітські
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31.07.2025 15:52 Ответить
Проблема в тому, що якщо воно так і є, то довіри вже немає.
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31.07.2025 15:54 Ответить
Вірю. Вірю. Хто розповість небилицю, той в нагороду отримає півцарства.
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31.07.2025 15:55 Ответить
Задержание сотрудника НАБУ Магамедрасулова произошло не по политическим мотивам, - СБУ Источник: https://censor.net/ru/n3566290
=====
А що там з другом дитинства Зеленського Бакановим? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там до сумістного проживання Буданова з якимось підором з рифи? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там з Подоляким, у якого брат в ГРУ? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там з Єрмаком, у якого батько десь здається в ГРУ чи ФСБ працював? Чи то не затримання з політичних мотивів?
А що там з ...
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31.07.2025 16:03 Ответить
Користі від двох структур набу і супрематизму від слова зовсім це корито для фсбшних корупціонерів одні ухилянтів переправляти інші кришують бізнес за 10 років поїли грошей стільки що жах а віддача 0 абсолютний 0а тепер вивели дебілоідів малолітніх піл можливі ракети .Всіх організаторів таких мітингів палками гнати на парашастан
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31.07.2025 16:06 Ответить
ЗЄльоних ОП -аришів вигнали на роботу?
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31.07.2025 16:12 Ответить
Пропоную платити всім бійцям з корупцією установлені проценти грошового забезпечення від реальноі суми повернутоі ними в бюджет.
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31.07.2025 16:35 Ответить
"Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан)".
Справа в тому,що його батько з Узбекистану,а не з Дагестану-про це сказав в прямому ефірі Прямого кол.нар.депутат. І як пишуть користувачі мереж,саме він встановлював в квартирі Міндіча записувальні пристрої,які знімали інформацію протягом кількох місяців.
Копія справи Червінського.
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31.07.2025 16:06 Ответить
а де ж тоді зрада ?

.
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31.07.2025 16:45 Ответить
ось воно, найпоганіший сценарій..., ніхто нікому не вірить, тому що всі якісь сірі або у смужку, але точно не білі... тому що СБУ зробила багато чого, щоб їй вірили, але не до кінця, довіряли, але не повністю...., а тепер хтось дійсно може працювати на ворога, а все одно сумніви залишаться...
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31.07.2025 16:28 Ответить
Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
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31.07.2025 16:51 Ответить
роса божа
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31.07.2025 16:57 Ответить
"...фігурант мав контакти з представниками країни-агресора..." Джерело: https://censor.net/ua/n3566290

Та невже?!? І що, тількі він один? А якщо зайти в КМУ чи ВРУ, то там таких, хто "мав контакти" не виявиться, нє? А на Банковій взагалі ніхто не чув про "країну-агресора" (бо то "партнери"), так?
Чи "ета другоє"?

Подвійні стандарти дєрьмаківської шобли в усій красі.

До речі! А що там з призначенням Голови БЕБ, панове з СБУ? Як так сталося, що листа, на підставі якого КМУ не призначає Циваінського на цю посаду, не існує (знищений)? А він взагалі був, той лист? (https://t.me/putch111/57302)
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31.07.2025 17:10 Ответить
 
 