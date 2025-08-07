На определенных людей давят, чтобы они свидетельствовали, что в НАБУ есть российское влияние, - глава САП Клименко

НАБУ до сих пор не предоставлено Службой безопасности никаких материалов по двум арестованным детективам.

Об этом в интервью ZN.ua заявил директор САП Александр Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, независимость НАБУ и САП была отстояна, люди разошлись, но нельзя забывать, что два детектива остались под стражей. И эта ситуация так или иначе влияет на настроения внутри НАБУ и САП. Коллектив не понимает, почему их коллеги сидят, а реальных доказательств нарушения закона этими людьми никто так и не предоставил. Детектив может прийти с обыском в Нацгвардию, а завтра СБУ тоже может его посадить", - пояснил он.

Клименко отметил, что после этих обысков некоторые детективы стали очень осторожными в своих расследованиях дел, где фигурирует СБУ и топ-чиновники. Осторожными стали и те люди, которые сотрудничают с детективами и прокурорами.

"Потому, что они боятся расконспирации, находясь, в том числе, на официальных должностях. Фактически, две недели ничего не двигалось. Сейчас мы постепенно начинаем восстанавливать доверие и продолжать наши операции и сотрудничество. Радует, что есть и противоположные случаи, когда у части людей, наоборот, появилось гораздо больше мотивации работать и демонстрировать результат, которого от нас прежде всего ожидает общество", - добавил глава САП.

По его словам, директор НАБУ Кривонос коммуницирует с СБУ относительно арестованных детективов, в частности Руслана Магомедрасулова, который расследовал дело Тимура Миндича.

НАБУ направило запрос, чтобы СБУ предоставила доказательства о работе задержанных детективов на РФ, поскольку открытые служебные расследования касаются их непосредственно, и Кривоносу нужно понимать реальную ситуацию для принятия кадровых решений. Однако, насколько известно Клименко, никаких материалов НАБУ до сих пор не получило. Апелляцию также перенесли на конец этого месяца.

"На пресс-конференции глава СБУ и генеральный прокурор сообщили, что детектив Руслан Магомедрасулов инициировал обыски в Нацгвардии. Но не уточнили, что эти обыски проводились в рамках двух разных производств, с разными следователями и прокурорами. Одно из дел инициировала СБУ. Несмотря на это, нас обвиняют в "российском следе". Министр МВД публично предположил, что обыски могли быть инициированы Кремлем. Как можно делать такие предположения без доказательств, еще и публично? Это ненормально. Последствия таких заявлений останутся, и мы не знаем, продолжатся ли задержания детективов в будущем, ведь НАБУ расследует многочисленные дела в сфере обороны. По нашей информации, продолжается осуществляться давление на определенных людей, чтобы они свидетельствовали, что действительно в НАБУ есть российские влияния", - подытожил глава САП.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

