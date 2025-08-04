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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Цели Зеленского не изменились. Он продолжит наступление на НАБУ и САП, - Шабунин

Зеленский Кривонос Клименко

Цели президента Владимира Зеленского по наступлению на антикоррупционные органы не изменились. Он продолжит наступление на НАБУ и САП.

Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Свои истинные цели (как и ценности) Зеленский показал, когда сносил НАБУ/САП, а не когда исправлял содеянное (под давлением общества и Запада). И сейчас я докажу, что те цели (как и ценности) у Зеленского не изменились", - отметил он.

Далее Шабунин перечисляет аргументы в пользу своего утверждения.

"1. два детектива НАБУ - до сих пор заложники в СИЗО. Один из них - ключевой в документировании Миндича. 70-летний отец этого детектива тоже в СИЗО", - отмечает он.

"2. Ни один из опричников Зеленского не наказан за те очевидно незаконные действия. На должностях и дальше Сухачев (ГБР), Кравченко (ОГП), и Малюк (политическое крыло СБУ)", - говорится в следующем утверждении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривонос и Клименко призвали Зеленского ветировать скандальный законопроект №12414, но он все равно его подписал

"3. На должности главный организатор уничтожения НАБУ/САП и наступления на демократию - Ермак", - подчеркивает Шабунин.

"4. Советником министра юстиции Зеленского стал самый отвратительный мастер фальсификаций уголовного процесса - Рувин", - отметил глава ЦПК.

"5. Зеленский отвратительно отъюзал руководителей НАБУ/САП на выходных. Надеюсь, что урок ребята усвоили", - добавляет он.

"Повторюсь, цели Зеленского (как и его ценности) не изменились. Он продолжит наступление на НАБУ/САП и демократию в целом", - резюмирует Шабунин.

Также читайте: НАБУ и САП не должны докладывать Зеленскому, особенно, если в коррупции обвиняется его окружение, - журналист Ткач

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

Читайте также: Нардепы хотят гарантий, что НАБУ и САП не будут преследовать тех, кто голосовал за закон №12414, - СМИ

Шабунин скрин

Автор: 

НАБУ (4509) Зеленский Владимир (21425) Шабунин Виталий (589) САП (2274)


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Подивимось..П'яниця проспиться. Дурень - ніколи!
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04.08.2025 11:57 Ответить
Детектива НАБУ, який ключовий у задокументуванні Міндіча зараз СБУ відправило у СІЗО.

А де сам Міндіч? Інформація що він переховується у Відні не відповідає дійсності. Він там був, але проїздом. Так само був у Лондоні .

Далі переїхав на постійне місце у Ізраїлі (там немає екстрадиції), а поки Рада терміново намагається виправити той треш, який був був зроблений заради нього …..

То сам Міндіч зараз разом з Цукерманами відпочиває на півдні Іспанії
Залізний нардеп
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04.08.2025 11:58 Ответить
Коли Зеля продовжує давити НАБУ і САП то самий перед про це мають говорити їх очільники - вони ж не з боязких
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04.08.2025 11:59 Ответить
Судячи з задоволених очільників "наступ на НАБу" продовжується тільки у голові шабуньки.
Яке їхало таке здибало...
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04.08.2025 12:03 Ответить
А вони що, повинні були на кожному розі кричати : зєлєбоба пєрєдаст!?
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04.08.2025 12:35 Ответить
Шабунін коли такі як ви топили за зеленського ,треба було розуміти ,шо більшої шкоди для України вже біше нема куди ...🤡 підтримує кремль ,******** Ізраєль , а це ті ,які 1000 років мріють про Україну як свої землі ...ви втопили Україну ,і будьте ви всі прокляті !!!
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04.08.2025 12:13 Ответить
Ну і навіщо нам таки гімнопрез? Від нього всі Шість років тільки шкода. Єрмак каже, що під час виборів буде внутрішня нестабільність. Яка в дупу нестабільність? Вибори - лише формальність для перемоги Залужного ще у першому турі. Ну, за умови, що різні технічні тягнибоки будуть відтягувати на себе голоси, у другому турі зєля буде в дупі. То може таки начасі?
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04.08.2025 12:18 Ответить
Давно на часі. Але як ви збираєтеся провести вибори в нинішніх умовах ?
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04.08.2025 12:36 Ответить
Це зрозуміло, тепер для нього це особисте, тронили гівно, тепер воно всю країну завоняє
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04.08.2025 12:33 Ответить
 
 