Цели Зеленского не изменились. Он продолжит наступление на НАБУ и САП, - Шабунин
Цели президента Владимира Зеленского по наступлению на антикоррупционные органы не изменились. Он продолжит наступление на НАБУ и САП.
Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Свои истинные цели (как и ценности) Зеленский показал, когда сносил НАБУ/САП, а не когда исправлял содеянное (под давлением общества и Запада). И сейчас я докажу, что те цели (как и ценности) у Зеленского не изменились", - отметил он.
Далее Шабунин перечисляет аргументы в пользу своего утверждения.
"1. два детектива НАБУ - до сих пор заложники в СИЗО. Один из них - ключевой в документировании Миндича. 70-летний отец этого детектива тоже в СИЗО", - отмечает он.
"2. Ни один из опричников Зеленского не наказан за те очевидно незаконные действия. На должностях и дальше Сухачев (ГБР), Кравченко (ОГП), и Малюк (политическое крыло СБУ)", - говорится в следующем утверждении.
"3. На должности главный организатор уничтожения НАБУ/САП и наступления на демократию - Ермак", - подчеркивает Шабунин.
"4. Советником министра юстиции Зеленского стал самый отвратительный мастер фальсификаций уголовного процесса - Рувин", - отметил глава ЦПК.
"5. Зеленский отвратительно отъюзал руководителей НАБУ/САП на выходных. Надеюсь, что урок ребята усвоили", - добавляет он.
"Повторюсь, цели Зеленского (как и его ценности) не изменились. Он продолжит наступление на НАБУ/САП и демократию в целом", - резюмирует Шабунин.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.
Впоследствии его подписал президент.
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А де сам Міндіч? Інформація що він переховується у Відні не відповідає дійсності. Він там був, але проїздом. Так само був у Лондоні .
Далі переїхав на постійне місце у Ізраїлі (там немає екстрадиції), а поки Рада терміново намагається виправити той треш, який був був зроблений заради нього …..
То сам Міндіч зараз разом з Цукерманами відпочиває на півдні Іспанії
Залізний нардеп
Яке їхало таке здибало...