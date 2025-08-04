Цели Зеленского не изменились. Он продолжит наступление на НАБУ и САП, - Шабунин

Цели президента Владимира Зеленского по наступлению на антикоррупционные органы не изменились. Он продолжит наступление на НАБУ и САП.

Об этом пишет в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Свои истинные цели (как и ценности) Зеленский показал, когда сносил НАБУ/САП, а не когда исправлял содеянное (под давлением общества и Запада). И сейчас я докажу, что те цели (как и ценности) у Зеленского не изменились", - отметил он.

Далее Шабунин перечисляет аргументы в пользу своего утверждения.

"1. два детектива НАБУ - до сих пор заложники в СИЗО. Один из них - ключевой в документировании Миндича. 70-летний отец этого детектива тоже в СИЗО", - отмечает он.

"2. Ни один из опричников Зеленского не наказан за те очевидно незаконные действия. На должностях и дальше Сухачев (ГБР), Кравченко (ОГП), и Малюк (политическое крыло СБУ)", - говорится в следующем утверждении.

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"3. На должности главный организатор уничтожения НАБУ/САП и наступления на демократию - Ермак", - подчеркивает Шабунин.

"4. Советником министра юстиции Зеленского стал самый отвратительный мастер фальсификаций уголовного процесса - Рувин", - отметил глава ЦПК.

"5. Зеленский отвратительно отъюзал руководителей НАБУ/САП на выходных. Надеюсь, что урок ребята усвоили", - добавляет он.

"Повторюсь, цели Зеленского (как и его ценности) не изменились. Он продолжит наступление на НАБУ/САП и демократию в целом", - резюмирует Шабунин.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

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