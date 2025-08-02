НАБУ і САП не мають доповідати Зеленському, особливо, якщо в корупції звинувачується його оточення, - журналіст Ткач

Директор НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко не мають доповідати президенту Володимиру Зеленському про корупційні справи.

Про це пише у фейсбуку журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

Так він прокоментував допис Зеленського про те, що він заслухав доповідь Кривоноса та Клименка.

"Президент, схоже, знову не розібрався в особливостях роботи НАБУ і САП. Ці органи не мають доповідати президенту. Особливо, якщо найближче оточення президента звинувачується у корупції. А от пауза стосовно результатів затримання детективів по звинуваченню у російському впливі затягнулась і потребує доповіді і зняття усіх питань. З поліграфом чи без. Як спокійніше", - зазначив Ткач.

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Нагадаємо, 2 серпня Зеленський повідомив, що нардеп, очільники районної і міської адміністрацій та військові Нацгвардії викриті на хабарях. Згодом у НАБУ підтвердили викриття масштабної корупції при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.