Кравченко не втручався у справи в НАБУ після обмеження незалежності, - Кривонос

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не витребовував справи у НАБУ після ухвалення закону №12414. Втручання в діяльність не відбулося.

Про це директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос розповів у коментарі Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше і важливе те, що керівник САП Олександр Клименко на сьогодні може повідомляти про підозру чиновникам категорії А, народним депутатам, міністрам, тобто всім топпосадовцям. Це те, що було ліквідовано в попередньому законопроєкті про знищення незалежності, який передавав ці повноваження генеральному прокурору", - сказав Кривонос.

За його словами, також тепер голова САП може самостійно створювати групу прокурорів у кримінальному провадженні. Це важливо, оскільки зазвичай в особливо чутливих справах він призначає прокурором тільки себе, щоб зменшити ризики витоку інформації.

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І також закон 4560-IX позбавляє генпрокурора права витребувати будь-яку справу у НАБУ й передати її іншому правоохоронному органу. Таке право у генпрокурора з’явилося після того, як 22 липня Рада ухвалила закон про ліквідацію незалежності НАБУ й САП. Проте, за словами Кривоноса, поки цей закон діяв, генпрокурор Кравченко не скористався цими повноваженнями.

"Він не витребовував справи, він їх не вивчав, він не визначав підслідність наших справ за іншими правоохоронними органами, тобто жодного втручання в цій частині не сталося", - сказав Кривонос.

Згідно з новим законом, працівники НАБУ та інших правоохоронних органів, які мають доступ до державної таємниці, мають пройти дві перевірки. Першу раз на два роки має проводити підрозділ внутрішнього контролю НАБУ з обов’язковим використанням поліграфа.

"Це нормальна для нас практика. Наш підрозділ внутрішнього контролю проводить багато поліграфічних досліджень. Єдина проблема, яку зараз нам потрібно вирішити - це добрати у штат додаткових поліграфологів", - сказав Кривонос.

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Другу перевірку протягом пів року має провести СБУ без обов’язкового поліграфа.

Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.