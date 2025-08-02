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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Кравченко не втручався у справи в НАБУ після обмеження незалежності, - Кривонос

Кривонос про обшуки у співробітників НАБУ

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко не витребовував справи у НАБУ після ухвалення закону №12414. Втручання в діяльність не відбулося.

Про це директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос розповів у коментарі Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше і важливе те, що керівник САП Олександр Клименко на сьогодні може повідомляти про підозру чиновникам категорії А, народним депутатам, міністрам, тобто всім топпосадовцям. Це те, що було ліквідовано в попередньому законопроєкті про знищення незалежності, який передавав ці повноваження генеральному прокурору", - сказав Кривонос.

За його словами, також тепер голова САП може самостійно створювати групу прокурорів у кримінальному провадженні. Це важливо, оскільки зазвичай в особливо чутливих справах він призначає прокурором тільки себе, щоб зменшити ризики витоку інформації.

Також читайте: Новий закон про НАБУ і САП усуває вплив генпрокурора, - Кривонос

І також закон 4560-IX позбавляє генпрокурора права витребувати будь-яку справу у НАБУ й передати її іншому правоохоронному органу. Таке право у генпрокурора з’явилося після того, як 22 липня Рада ухвалила закон про ліквідацію незалежності НАБУ й САП. Проте, за словами Кривоноса, поки цей закон діяв, генпрокурор Кравченко не скористався цими повноваженнями.

"Він не витребовував справи, він їх не вивчав, він не визначав підслідність наших справ за іншими правоохоронними органами, тобто жодного втручання в цій частині не сталося", - сказав Кривонос.

Згідно з новим законом, працівники НАБУ та інших правоохоронних органів, які мають доступ до державної таємниці, мають пройти дві перевірки. Першу раз на два роки має проводити підрозділ внутрішнього контролю НАБУ з обов’язковим використанням поліграфа.

"Це нормальна для нас практика. Наш підрозділ внутрішнього контролю проводить багато поліграфічних досліджень. Єдина проблема, яку зараз нам потрібно вирішити - це добрати у штат додаткових поліграфологів", - сказав Кривонос.

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Другу перевірку протягом пів року має провести СБУ без обов’язкового поліграфа.

Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

Автор: 

НАБУ (5389) Кравченко Руслан (104) Кривонос Семен (65)


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Топ коментарі
+4
Кравченка призначили єрмак з татаровим і зєлєнскім тільки для захисту "міндічєй" і "чєрнишових". Ніякої іншої мети це призначення не має. Це чорт за визначенням. Українофоб і падло, бо служить злу і корумпованим покидькам. Поки вони при владі тут не буде ні Закону ні Справедливості, а слова "честь" і "гідність" корумповані піджидки видалять з словника.
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02.08.2025 14:34 Відповісти
+3
Кравченко не пройшов перевірку на доброчесність, ще в 2023-му.
Також незрозуміло, за які "подвиги" він отримав посвідчення УБД.
І оця істота призначена генпрокурором?
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02.08.2025 15:18 Відповісти
+2
Чернишов на посаді-приклад потужної роботи НАБУ.Здається,що ця вистава заздалегіть написана.Гундосий наїхав на НАБУ і дав задню і тепер НАБУ жодного корупціонера не пропустить.По факту ще більше красти будуть під "пильним" оком НАБУ
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02.08.2025 14:33 Відповісти
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Чернишов на посаді-приклад потужної роботи НАБУ.Здається,що ця вистава заздалегіть написана.Гундосий наїхав на НАБУ і дав задню і тепер НАБУ жодного корупціонера не пропустить.По факту ще більше красти будуть під "пильним" оком НАБУ
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02.08.2025 14:33 Відповісти
не можна довіряти мафії, сьогодні Генпрокурор не втручається а завтра почне втручатись
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02.08.2025 15:30 Відповісти
Кравченка призначили єрмак з татаровим і зєлєнскім тільки для захисту "міндічєй" і "чєрнишових". Ніякої іншої мети це призначення не має. Це чорт за визначенням. Українофоб і падло, бо служить злу і корумпованим покидькам. Поки вони при владі тут не буде ні Закону ні Справедливості, а слова "честь" і "гідність" корумповані піджидки видалять з словника.
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02.08.2025 14:34 Відповісти
гідний учень матівоськи.
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02.08.2025 14:39 Відповісти
Ага. Справжній "хохол" - "як не зїсть то понадкушує"
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02.08.2025 14:57 Відповісти
Кравченко не пройшов перевірку на доброчесність, ще в 2023-му.
Також незрозуміло, за які "подвиги" він отримав посвідчення УБД.
І оця істота призначена генпрокурором?
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02.08.2025 15:18 Відповісти
Він почав стрімкий старт по щаблях професийної кар"єри за Яника в Севастополі до самого захоплення Криму . Єдине в чому він не переплюнув Умєрова - не працював своїми податкам бізнесмена на рашкку, живучи вже в окупованому Криму .

Крутезний чувак прокурор

Служба в Західному регіоні (Рівненська та Львівська області)

У квітні 2014 року Кравченко був призначений старшим прокурором Рівненської військової прокуратури, згодом перейшов на аналогічну посаду до Львівської прокуратури, де здійснював нагляд за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України .

З вересня 2014 по квітень 2015 року продовжував службу в Західному регіоні як старший прокурор Львівського гарнізону в умовах початку функціонування військової прокуратури Західного регіону України .

У цей самий період (2014-2015) він також служив у 33-й військовій прокуратурі Південного регіону, виконуючи обов'язки прокурора у зоні АТО (Дебальцеве, Артемівськ / Бахмут). За це отримав статус учасника бойових дій

Й раптом призначений Єрмаком( президентом асоціації усіх ОДА ) керувати Київською ОДА - МУЛЯВ ЇМ КЛИЧКО ТАМ.
Потім не був обраний до голови НАБУ потім очолював ПОДАТКОВУ... Це й пастрєл вєздє паспєл.
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02.08.2025 15:53 Відповісти
У 35 РОЧКІВ!!!!Така службова кар"єра простого хлопчика Донбасу!
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02.08.2025 15:55 Відповісти
Робимо висновки - чого вартує ота байда від Кривоноса ???
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02.08.2025 15:58 Відповісти
Не вірю що не був зацікавлений.
Не вірю що не мав зиску.
Цю справу повиний дослідити незалежний Трибунал я ЄС, чи в ВБ.
На слова чинуш українці не ведуться.
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02.08.2025 15:13 Відповісти
Це ж саме/щось подібне, казали і ригоАНАЛИ, перед своєю втечею з України!!! Багато аналогій і співпадіння, татаров та шуфрич з опозажопниками у ВРУ, можуть це підтвердити!
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02.08.2025 15:45 Відповісти
Найстрашніше у цій історії не Кравченко, а голова СБУ Малюк, котрий драв за нього свою ... Як й з-а конституційність передачі йому повноважень за тим корупційним законом про НАБУ та САП.
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02.08.2025 16:01 Відповісти
 
 