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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Кравченко не вмешивался в дела НАБУ после ограничения независимости, - Кривонос

Кривонос об обысках у сотрудников НАБУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко не истребовал дела у НАБУ после принятия закона №12414. Вмешательство в деятельность не произошло.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос рассказал в комментарии Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое и важное то, что руководитель САП Александр Клименко на сегодня может сообщать о подозрении чиновникам категории А, народным депутатам, министрам, то есть всем топ-чиновникам. Это то, что было ликвидировано в предыдущем законопроекте об уничтожении независимости, который передавал эти полномочия генеральному прокурору", - сказал Кривонос.

По его словам, также теперь глава САП может самостоятельно создавать группу прокуроров в уголовном производстве. Это важно, поскольку обычно в особо чувствительных делах он назначает прокурором только себя, чтобы уменьшить риски утечки информации.

Также читайте: Новый закон о НАБУ и САП устраняет влияние генпрокурора, - Кривонос

И также закон 4560-IX лишает генпрокурора права истребовать любое дело у НАБУ и передать его другому правоохранительному органу. Такое право у генпрокурора появилось после того, как 22 июля Рада приняла закон о ликвидации независимости НАБУ и САП. Однако, по словам Кривоноса, пока этот закон действовал, генпрокурор Кравченко не воспользовался этими полномочиями.

"Он не истребовал дела, он их не изучал, он не определял подследственность наших дел по другим правоохранительным органам, то есть никакого вмешательства в этой части не произошло", - сказал Кривонос.

Согласно новому закону, работники НАБУ и других правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственной тайне, должны пройти две проверки. Первую раз в два года должно проводить подразделение внутреннего контроля НАБУ с обязательным использованием полиграфа.

"Это нормальная для нас практика. Наше подразделение внутреннего контроля проводит много полиграфических исследований. Единственная проблема, которую сейчас нам нужно решить - это добрать в штат дополнительных полиграфологов", - сказал Кривонос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело активно продвигается вперед, - Кривонос подтвердил обыски у экс-заместителя главы ОП Шурмы

Вторую проверку в течение полугода должна провести СБУ без обязательного полиграфа.

Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

Автор: 

НАБУ (4500) Кравченко Руслан (75) Кривонос Семен (54)


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Топ комментарии
+4
Кравченка призначили єрмак з татаровим і зєлєнскім тільки для захисту "міндічєй" і "чєрнишових". Ніякої іншої мети це призначення не має. Це чорт за визначенням. Українофоб і падло, бо служить злу і корумпованим покидькам. Поки вони при владі тут не буде ні Закону ні Справедливості, а слова "честь" і "гідність" корумповані піджидки видалять з словника.
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02.08.2025 14:34 Ответить
+3
Кравченко не пройшов перевірку на доброчесність, ще в 2023-му.
Також незрозуміло, за які "подвиги" він отримав посвідчення УБД.
І оця істота призначена генпрокурором?
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02.08.2025 15:18 Ответить
+2
Чернишов на посаді-приклад потужної роботи НАБУ.Здається,що ця вистава заздалегіть написана.Гундосий наїхав на НАБУ і дав задню і тепер НАБУ жодного корупціонера не пропустить.По факту ще більше красти будуть під "пильним" оком НАБУ
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02.08.2025 14:33 Ответить
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Чернишов на посаді-приклад потужної роботи НАБУ.Здається,що ця вистава заздалегіть написана.Гундосий наїхав на НАБУ і дав задню і тепер НАБУ жодного корупціонера не пропустить.По факту ще більше красти будуть під "пильним" оком НАБУ
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02.08.2025 14:33 Ответить
не можна довіряти мафії, сьогодні Генпрокурор не втручається а завтра почне втручатись
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02.08.2025 15:30 Ответить
Кравченка призначили єрмак з татаровим і зєлєнскім тільки для захисту "міндічєй" і "чєрнишових". Ніякої іншої мети це призначення не має. Це чорт за визначенням. Українофоб і падло, бо служить злу і корумпованим покидькам. Поки вони при владі тут не буде ні Закону ні Справедливості, а слова "честь" і "гідність" корумповані піджидки видалять з словника.
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02.08.2025 14:34 Ответить
гідний учень матівоськи.
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02.08.2025 14:39 Ответить
Ага. Справжній "хохол" - "як не зїсть то понадкушує"
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02.08.2025 14:57 Ответить
Кравченко не пройшов перевірку на доброчесність, ще в 2023-му.
Також незрозуміло, за які "подвиги" він отримав посвідчення УБД.
І оця істота призначена генпрокурором?
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02.08.2025 15:18 Ответить
Він почав стрімкий старт по щаблях професийної кар"єри за Яника в Севастополі до самого захоплення Криму . Єдине в чому він не переплюнув Умєрова - не працював своїми податкам бізнесмена на рашкку, живучи вже в окупованому Криму .

Крутезний чувак прокурор

Служба в Західному регіоні (Рівненська та Львівська області)

У квітні 2014 року Кравченко був призначений старшим прокурором Рівненської військової прокуратури, згодом перейшов на аналогічну посаду до Львівської прокуратури, де здійснював нагляд за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України .

З вересня 2014 по квітень 2015 року продовжував службу в Західному регіоні як старший прокурор Львівського гарнізону в умовах початку функціонування військової прокуратури Західного регіону України .

У цей самий період (2014-2015) він також служив у 33-й військовій прокуратурі Південного регіону, виконуючи обов'язки прокурора у зоні АТО (Дебальцеве, Артемівськ / Бахмут). За це отримав статус учасника бойових дій

Й раптом призначений Єрмаком( президентом асоціації усіх ОДА ) керувати Київською ОДА - МУЛЯВ ЇМ КЛИЧКО ТАМ.
Потім не був обраний до голови НАБУ потім очолював ПОДАТКОВУ... Це й пастрєл вєздє паспєл.
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02.08.2025 15:53 Ответить
У 35 РОЧКІВ!!!!Така службова кар"єра простого хлопчика Донбасу!
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02.08.2025 15:55 Ответить
Робимо висновки - чого вартує ота байда від Кривоноса ???
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02.08.2025 15:58 Ответить
Не вірю що не був зацікавлений.
Не вірю що не мав зиску.
Цю справу повиний дослідити незалежний Трибунал я ЄС, чи в ВБ.
На слова чинуш українці не ведуться.
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02.08.2025 15:13 Ответить
Це ж саме/щось подібне, казали і ригоАНАЛИ, перед своєю втечею з України!!! Багато аналогій і співпадіння, татаров та шуфрич з опозажопниками у ВРУ, можуть це підтвердити!
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02.08.2025 15:45 Ответить
Найстрашніше у цій історії не Кравченко, а голова СБУ Малюк, котрий драв за нього свою ... Як й з-а конституційність передачі йому повноважень за тим корупційним законом про НАБУ та САП.
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02.08.2025 16:01 Ответить
 
 