Кравченко не вмешивался в дела НАБУ после ограничения независимости, - Кривонос

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко не истребовал дела у НАБУ после принятия закона №12414. Вмешательство в деятельность не произошло.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос рассказал в комментарии Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое и важное то, что руководитель САП Александр Клименко на сегодня может сообщать о подозрении чиновникам категории А, народным депутатам, министрам, то есть всем топ-чиновникам. Это то, что было ликвидировано в предыдущем законопроекте об уничтожении независимости, который передавал эти полномочия генеральному прокурору", - сказал Кривонос.

По его словам, также теперь глава САП может самостоятельно создавать группу прокуроров в уголовном производстве. Это важно, поскольку обычно в особо чувствительных делах он назначает прокурором только себя, чтобы уменьшить риски утечки информации.

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И также закон 4560-IX лишает генпрокурора права истребовать любое дело у НАБУ и передать его другому правоохранительному органу. Такое право у генпрокурора появилось после того, как 22 июля Рада приняла закон о ликвидации независимости НАБУ и САП. Однако, по словам Кривоноса, пока этот закон действовал, генпрокурор Кравченко не воспользовался этими полномочиями.

"Он не истребовал дела, он их не изучал, он не определял подследственность наших дел по другим правоохранительным органам, то есть никакого вмешательства в этой части не произошло", - сказал Кривонос.

Согласно новому закону, работники НАБУ и других правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственной тайне, должны пройти две проверки. Первую раз в два года должно проводить подразделение внутреннего контроля НАБУ с обязательным использованием полиграфа.

"Это нормальная для нас практика. Наше подразделение внутреннего контроля проводит много полиграфических исследований. Единственная проблема, которую сейчас нам нужно решить - это добрать в штат дополнительных полиграфологов", - сказал Кривонос.

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Вторую проверку в течение полугода должна провести СБУ без обязательного полиграфа.

Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.