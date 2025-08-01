Новый закон о НАБУ и САП устраняет влияние генпрокурора, - Кривонос

Новый закон о восстановлении независимости НАБУ и САП ликвидирует возможность вмешательства генерального прокурора в работу антикоррупционных органов.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный прокурор не может забирать у нас дела, передавать их другим правоохранительным органам или получать доступ к материалам уголовного производства, включая информацию об обличителях или негласные следственные действия", - отметил глава НАБУ.

Также руководитель САП теперь имеет полномочия самостоятельно сообщать о подозрении чиновникам, включая министров и народных депутатов.

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Кроме этого, закон позволяет главе САП формировать группу прокуроров и даже лично ее возглавлять в чувствительных производствах. Это, по словам Кривоноса, минимизирует риски утечки информации и обеспечивает конфиденциальность.

Он подчеркнул, что документ возвращает прозрачность и независимость в работу антикоррупционных органов, предоставляя им полный объем процессуальных прав и гарантий.

Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

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