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Новости Новый закон о НАБУ и САП
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Новый закон о НАБУ и САП устраняет влияние генпрокурора, - Кривонос

Кривонос об обысках у сотрудников НАБУ

Новый закон о восстановлении независимости НАБУ и САП ликвидирует возможность вмешательства генерального прокурора в работу антикоррупционных органов.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный прокурор не может забирать у нас дела, передавать их другим правоохранительным органам или получать доступ к материалам уголовного производства, включая информацию об обличителях или негласные следственные действия", - отметил глава НАБУ.

Также руководитель САП теперь имеет полномочия самостоятельно сообщать о подозрении чиновникам, включая министров и народных депутатов.

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Кроме этого, закон позволяет главе САП формировать группу прокуроров и даже лично ее возглавлять в чувствительных производствах. Это, по словам Кривоноса, минимизирует риски утечки информации и обеспечивает конфиденциальность.

Он подчеркнул, что документ возвращает прозрачность и независимость в работу антикоррупционных органов, предоставляя им полный объем процессуальных прав и гарантий.

Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

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Автор: 

НАБУ (4497) САП (2267) Кривонос Семен (52)


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Топ комментарии
+4
Нахрена він бреше?
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01.08.2025 18:00 Ответить
+4
Якось зовсім сором'язливо він промовчав про те, що лише генпрокурор може повідомляти про підозру голову ОП та президента. А генпрокурором є людина самого президента.
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01.08.2025 18:25 Ответить
+3
невже ця безкутна маруха коли-небудь/що-небудь робила за розумом?
звісно, що ні
нема там розуму, ніколи не було та ніколи вже не буде
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01.08.2025 18:18 Ответить
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Нахрена він бреше?
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01.08.2025 18:00 Ответить
і добре Можна тепер закупити і добре . можна закупити тепер носки на кілограми
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01.08.2025 18:01 Ответить
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01.08.2025 18:10 Ответить
невже ця безкутна маруха коли-небудь/що-небудь робила за розумом?
звісно, що ні
нема там розуму, ніколи не було та ніколи вже не буде
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01.08.2025 18:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=US92cr8WrO8 https://www.youtube.com/watch?v=
США и Европа настаивают на радикальной смене руководства Украины / №985/ Юрий Швец
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01.08.2025 18:57 Ответить
Якось зовсім сором'язливо він промовчав про те, що лише генпрокурор може повідомляти про підозру голову ОП та президента. А генпрокурором є людина самого президента.
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01.08.2025 18:25 Ответить
Головне - що є сбу. Якщо ще щось не зрозуміли в цьому набу - то хлопці швиденько знайдуть - хто ж там зрадник і працює на орду?
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01.08.2025 18:30 Ответить
Як цей закон може усувати вплив прокурора коли генпрокурор може блокувати будь-яке рішення НАБУ та САП.
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01.08.2025 18:48 Ответить
Кримінальний процесуальний кодекс України (основний закон для кримінального процесу)
частина 6 статті 36 (діюча):
6. Генеральний прокурор при здійсненні нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування має право скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих та прокурорів нижчого рівня у межах строків досудового розслідування, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2078 статтею 219 цього Кодексу. Про скасування таких постанов повідомляється прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення відповідного досудового розслідування. Скасування незаконних та необґрунтованих постанов детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути здійснено Генеральним прокурором або особою, яка виконує його обов'язки, чи керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

{Частина шоста статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/721-18#n225 № 721-VII від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/732-18#n6 № 732-VII від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-18#n184 № 767-VII від 23.02.2014, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n1009 № 1697-VII від 14.10.2014, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#n375 № 1698-VII від 14.10.2014, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-20#n10 № 187-IX від 04.10.2019}
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01.08.2025 18:54 Ответить
Ген.прокурлр бреше !
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01.08.2025 18:50 Ответить
...НАБУ і САП усуває вплив... потім,"А судьи кто".
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01.08.2025 19:15 Ответить
 
 