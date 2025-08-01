Новый закон о НАБУ и САП устраняет влияние генпрокурора, - Кривонос
Новый закон о восстановлении независимости НАБУ и САП ликвидирует возможность вмешательства генерального прокурора в работу антикоррупционных органов.
Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Генеральный прокурор не может забирать у нас дела, передавать их другим правоохранительным органам или получать доступ к материалам уголовного производства, включая информацию об обличителях или негласные следственные действия", - отметил глава НАБУ.
Также руководитель САП теперь имеет полномочия самостоятельно сообщать о подозрении чиновникам, включая министров и народных депутатов.
Кроме этого, закон позволяет главе САП формировать группу прокуроров и даже лично ее возглавлять в чувствительных производствах. Это, по словам Кривоноса, минимизирует риски утечки информации и обеспечивает конфиденциальность.
Он подчеркнул, что документ возвращает прозрачность и независимость в работу антикоррупционных органов, предоставляя им полный объем процессуальных прав и гарантий.
Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.
Впоследствии его подписал президент.
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звісно, що ні
нема там розуму, ніколи не було та ніколи вже не буде
США и Европа настаивают на радикальной смене руководства Украины / №985/ Юрий Швец
частина 6 статті 36 (діюча):
6. Генеральний прокурор при здійсненні нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування має право скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих та прокурорів нижчого рівня у межах строків досудового розслідування, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2078 статтею 219 цього Кодексу. Про скасування таких постанов повідомляється прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення відповідного досудового розслідування. Скасування незаконних та необґрунтованих постанов детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути здійснено Генеральним прокурором або особою, яка виконує його обов'язки, чи керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
{Частина шоста статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/721-18#n225 № 721-VII від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/732-18#n6 № 732-VII від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-18#n184 № 767-VII від 23.02.2014, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n1009 № 1697-VII від 14.10.2014, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#n375 № 1698-VII від 14.10.2014, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-20#n10 № 187-IX від 04.10.2019}