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Новини Новий закон щодо НАБУ і САП
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Новий закон про НАБУ і САП усуває вплив генпрокурора, - Кривонос

Кривонос про обшуки у співробітників НАБУ

Новий закон про відновлення незалежності НАБУ і САП ліквідує можливість втручання генерального прокурора в роботу антикорупційних органів.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Генеральний прокурор не може забирати в нас справи, передавати їх іншим правоохоронним органам чи отримувати доступ до матеріалів кримінального провадження, включно з інформацією про викривачів або негласні слідчі дії", - зазначив очільник НАБУ.

Також керівник САП тепер має повноваження самостійно повідомляти про підозру високопосадовцям, включаючи міністрів і народних депутатів.

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Окрім цього, закон дозволяє очільнику САП формувати групу прокурорів і навіть особисто її очолювати в чутливих провадженнях. Це, за словами Кривоноса, мінімізує ризики витоку інформації та забезпечує конфіденційність.

Він наголосив, що документ повертає прозорість і незалежність у роботу антикорупційних органів, надаючи їм повний обсяг процесуальних прав і гарантій.

Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

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Автор: 

НАБУ (5386) САП (2440) Кривонос Семен (64)


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Нахрена він бреше?
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01.08.2025 18:00 Відповісти
і добре Можна тепер закупити і добре . можна закупити тепер носки на кілограми
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01.08.2025 18:01 Відповісти
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01.08.2025 18:10 Відповісти
невже ця безкутна маруха коли-небудь/що-небудь робила за розумом?
звісно, що ні
нема там розуму, ніколи не було та ніколи вже не буде
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01.08.2025 18:18 Відповісти
Якось зовсім сором'язливо він промовчав про те, що лише генпрокурор може повідомляти про підозру голову ОП та президента. А генпрокурором є людина самого президента.
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01.08.2025 18:25 Відповісти
Головне - що є сбу. Якщо ще щось не зрозуміли в цьому набу - то хлопці швиденько знайдуть - хто ж там зрадник і працює на орду?
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01.08.2025 18:30 Відповісти
 
 