Новий закон про НАБУ і САП усуває вплив генпрокурора, - Кривонос
Новий закон про відновлення незалежності НАБУ і САП ліквідує можливість втручання генерального прокурора в роботу антикорупційних органів.
Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Генеральний прокурор не може забирати в нас справи, передавати їх іншим правоохоронним органам чи отримувати доступ до матеріалів кримінального провадження, включно з інформацією про викривачів або негласні слідчі дії", - зазначив очільник НАБУ.
Також керівник САП тепер має повноваження самостійно повідомляти про підозру високопосадовцям, включаючи міністрів і народних депутатів.
Окрім цього, закон дозволяє очільнику САП формувати групу прокурорів і навіть особисто її очолювати в чутливих провадженнях. Це, за словами Кривоноса, мінімізує ризики витоку інформації та забезпечує конфіденційність.
Він наголосив, що документ повертає прозорість і незалежність у роботу антикорупційних органів, надаючи їм повний обсяг процесуальних прав і гарантій.
Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.
Згодом його підписав президент.
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