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Новини Новий закон щодо НАБУ і САП
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МЗС Німеччини щодо закону про НАБУ і САП: Позитивний і необхідний крок до відновлення втраченої довіри

МЗС Німеччини про НАБУ і САП

У Німеччині після ухвалення закону про відновлення незалежності НАБУ та САП очікують від України подальших реформ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в МЗС Німеччини.

Так, у німецькому МЗС назвали голосування за відновлення незалежності антикорупційних органів "позитивним і необхідним кроком на шляху до відновлення втраченої довіри".

"Тепер необхідно продовжити реформи у сфері боротьби з корупцією", – додається в заяві.

Також читайте: Фон дер Ляєн та Кошта про ухвалення закону щодо НАБУ та САП: Боротьба з корупцією має тривати

МЗС Німеччини про закон щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

Автор: 

НАБУ (5366) Німеччина (7625) САП (2431)


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ОП буде Потужно ссати в очі, думаючи що черговий раз з Европою проканає - гроші взяти а щось зробити забути
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31.07.2025 20:09 Відповісти
У Німеччині після ухвалення закону про відновлення незалежності НАБУ та САП очікують від України подальших реформ

Демони неодмінно самоліквідіруются!
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31.07.2025 20:10 Відповісти
ЗелЄрмак з стефанчуками, і не так можуть нагадити Україні, для догоди чернишова+міндічів+шурми….Національні інтереси України, це таке…!!
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31.07.2025 20:10 Відповісти
Ох не казали б вони так складно та завуальовано.

Зеленський відверто тупий, а навколо нема нікого, хто пояснив би йому, чим загрожує "втрата довіри" ЄС.
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31.07.2025 20:13 Відповісти
Дякуємо Німеччині за дієву допомогу Україні!
У маєтку ексзаступника Єрмака в Німеччині пройшли обшуки

«Олександра Худякова

18 хв. тому18 хв. тому

У будинку Ростислава Шурми в передмісті Мюнхена 15 липня пройшли обшуки, повідомляє німецьке видання Der Spiegel.»
https://www.dw.com/uk/u-maetku-ekszastupnika-ermaka-v-nimeccini-projsli-obsuki-spiegel/a-73489950
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31.07.2025 20:15 Відповісти
Прикольно.
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31.07.2025 20:16 Відповісти
Не думаю що Зеленському можна вірити . За гроші він і папу Сашу і маму Римму продасть, а країну і поготів...
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31.07.2025 20:19 Відповісти
А скільки вся ця куйня коштувала також і бюджету? Це реально мінус допомозі ЗСУ... щоб ви там всрате зелено шобло вдавилося своїми сендвічами...
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31.07.2025 20:28 Відповісти
 
 