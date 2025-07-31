МЗС Німеччини щодо закону про НАБУ і САП: Позитивний і необхідний крок до відновлення втраченої довіри
У Німеччині після ухвалення закону про відновлення незалежності НАБУ та САП очікують від України подальших реформ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в МЗС Німеччини.
Так, у німецькому МЗС назвали голосування за відновлення незалежності антикорупційних органів "позитивним і необхідним кроком на шляху до відновлення втраченої довіри".
"Тепер необхідно продовжити реформи у сфері боротьби з корупцією", – додається в заяві.
Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.
Згодом його підписав президент.
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Зеленський відверто тупий, а навколо нема нікого, хто пояснив би йому, чим загрожує "втрата довіри" ЄС.
У маєтку ексзаступника Єрмака в Німеччині пройшли обшуки
«Олександра Худякова
18 хв. тому18 хв. тому
У будинку Ростислава Шурми в передмісті Мюнхена 15 липня пройшли обшуки, повідомляє німецьке видання Der Spiegel.»
https://www.dw.com/uk/u-maetku-ekszastupnika-ermaka-v-nimeccini-projsli-obsuki-spiegel/a-73489950