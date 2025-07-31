МЗС Німеччини щодо закону про НАБУ і САП: Позитивний і необхідний крок до відновлення втраченої довіри

У Німеччині після ухвалення закону про відновлення незалежності НАБУ та САП очікують від України подальших реформ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в МЗС Німеччини.

Так, у німецькому МЗС назвали голосування за відновлення незалежності антикорупційних органів "позитивним і необхідним кроком на шляху до відновлення втраченої довіри".

"Тепер необхідно продовжити реформи у сфері боротьби з корупцією", – додається в заяві.

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Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.