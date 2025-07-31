Фон дер Ляєн та Кошта про ухвалення закону щодо НАБУ та САП: Боротьба з корупцією має тривати
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава Європейської ради Антоніу Кошта привітали ухвалення закону про відновлення незалежності НАБУ та САП.
Відповідну заяву оприлюднено в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Так, президентка ЄК назвала це позитивним кроком.
"Реформи в Україні у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають продовжуватися. Вони залишаються важливими для просування України на європейському шляху. ЄС продовжуватиме підтримувати ці зусилля", - зазначили там.
Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.
Згодом його підписав президент.
Топ коментарі
+2 Calvados
показати весь коментар31.07.2025 16:31 Відповісти Посилання
+2 Кот Бегемот
показати весь коментар31.07.2025 16:33 Відповісти Посилання
+1 Марта Шепель #549182
показати весь коментар31.07.2025 16:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Корупція не пройде
мета - ніщо !
боротьба - все !
теорія перманентної революції Л.Троцького
.
ви шо, не бачили відкриття сьогодні нового сезону шойла голобородька?
в єдиному пориві. і чужі і свої, майже одноголосно!
а, от жулька пів вареника, молодець. єдиний непохитний борець за обездолених та розумово відсталих!
Pandamonium @RudijLis
Афера сторіччя на мільярди доларів і сотні тисяч життів українців від Зельки і Дєрьмака, браво бравіссімі Взули всіх
Геніально - спочатку Зеля, який взнав про прослушку хати Міндичя, в обісраних портках в темпі вальсу підписує ліквідацію НАБУ і САП, а потім подає закон про ПОСИЛЕННЯ антикорупційних органів, зашивши туди контроль Генпрокурвором єрмака Хто скаже, що він проти посилення НАБУ?
Нагадую що не так з законом 13533! 1) Всі справи під наглядом Гепрокурвора їрмака 2) Генпрокурвор може передати справу іншому прокурору для перевірки дій 1го прокурора. Так можна затягувати справи. 3) Генпрокурвор їрмака може розслідувати справи разом з антикорупційним бюро