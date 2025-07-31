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Новини Новий закон щодо НАБУ і САП
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Фон дер Ляєн та Кошта про ухвалення закону щодо НАБУ та САП: Боротьба з корупцією має тривати

Фон дер Ляєн та Кошта привітали ухвалення закону про НАБУ і САП

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава Європейської ради Антоніу Кошта привітали ухвалення закону про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Відповідну заяву оприлюднено в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Так, президентка ЄК назвала це позитивним кроком.

"Реформи в Україні у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають продовжуватися. Вони залишаються важливими для просування України на європейському шляху. ЄС продовжуватиме підтримувати ці зусилля", - зазначили там.

Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

Також читайте: ЄС не планує заморожувати фінансування для України після відновлення незалежності НАБУ і САП, - Єврокомісія

Фон дер Ляєн та Кошта привітали ухвалення закону про НАБУ і САП
Фон дер Ляєн та Кошта привітали ухвалення закону про НАБУ і САП

Автор: 

НАБУ (5366) Євросоюз (13951) фон дер Ляєн Урсула (833) Кошта Антоніу (61)


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Топ коментарі
+2
Має має. Ви головне кошти на боротьбу з нею виділяйте і не підп**жуйте.
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31.07.2025 16:31 Відповісти
+2
Ну яка боротьба, коли найвеличнішиі і зграя ЗЕбанутих очолює всю корупцію в державі і лишніх не допустить
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31.07.2025 16:33 Відповісти
+1
Show must go on...
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31.07.2025 16:34 Відповісти
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Має має. Ви головне кошти на боротьбу з нею виділяйте і не підп**жуйте.
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31.07.2025 16:31 Відповісти
Так.
Корупція не пройде
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31.07.2025 16:32 Відповісти
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31.07.2025 16:38 Відповісти
Спражнє обличчя ЗЕБатьківщини
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31.07.2025 16:43 Відповісти
Ну яка боротьба, коли найвеличнішиі і зграя ЗЕбанутих очолює всю корупцію в державі і лишніх не допустить
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31.07.2025 16:33 Відповісти
Show must go on...
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31.07.2025 16:34 Відповісти
авжеж, авжеж !

мета - ніщо !
боротьба - все !
теорія перманентної революції Л.Троцького

.
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31.07.2025 16:35 Відповісти
Корупція на всіх щаблях влади - кого не візьми за яйця - не промахнешся
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31.07.2025 16:36 Відповісти
оце, яка ж урсула невдячна!
ви шо, не бачили відкриття сьогодні нового сезону шойла голобородька?
в єдиному пориві. і чужі і свої, майже одноголосно!
а, от жулька пів вареника, молодець. єдиний непохитний борець за обездолених та розумово відсталих!
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31.07.2025 16:39 Відповісти
https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



Афера сторіччя на мільярди доларів і сотні тисяч життів українців від Зельки і Дєрьмака, браво бравіссімі Взули всіх

Геніально - спочатку Зеля, який взнав про прослушку хати Міндичя, в обісраних портках в темпі вальсу підписує ліквідацію НАБУ і САП, а потім подає закон про ПОСИЛЕННЯ антикорупційних органів, зашивши туди контроль Генпрокурвором єрмака Хто скаже, що він проти посилення НАБУ?
Нагадую що не так з законом 13533! 1) Всі справи під наглядом Гепрокурвора їрмака 2) Генпрокурвор може передати справу іншому прокурору для перевірки дій 1го прокурора. Так можна затягувати справи. 3) Генпрокурвор їрмака може розслідувати справи разом з антикорупційним бюро
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31.07.2025 16:45 Відповісти
Шоу должно продолжаться! Пофиг, что за это шоу Украина платит кровью.
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31.07.2025 16:52 Відповісти
 
 