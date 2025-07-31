Фон дер Ляєн та Кошта про ухвалення закону щодо НАБУ та САП: Боротьба з корупцією має тривати

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава Європейської ради Антоніу Кошта привітали ухвалення закону про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Відповідну заяву оприлюднено в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Так, президентка ЄК назвала це позитивним кроком.

"Реформи в Україні у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають продовжуватися. Вони залишаються важливими для просування України на європейському шляху. ЄС продовжуватиме підтримувати ці зусилля", - зазначили там.

Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

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