ЄС не планує заморожувати фінансування для України після відновлення незалежності НАБУ і САП, - Єврокомісія
Європейський Союз не має намірів припиняти фінансування України після ухвалення законопроєкту №13533, який відновлює ключові запобіжники незалежності антикорупційних органів.
Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Можу підтвердити, що немає жодних планів щодо заморожування фінансування з боку ЄС", - сказав Мерсьє.
Він підкреслив, що на даному етапі найважливішим є забезпечення незалежності НАБУ та САП, а також подальше впровадження реформ у сфері верховенства права.
Єврокомісія раніше критично реагувала на спроби послабити незалежність антикорупційної системи, але відновлення правок у законі зняло основні застереження Брюсселя.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.
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