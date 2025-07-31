ЄС не планує заморожувати фінансування для України після відновлення незалежності НАБУ і САП, - Єврокомісія

Європейський Союз не має намірів припиняти фінансування України після ухвалення законопроєкту №13533, який відновлює ключові запобіжники незалежності антикорупційних органів.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Можу підтвердити, що немає жодних планів щодо заморожування фінансування з боку ЄС", - сказав Мерсьє.

Він підкреслив, що на даному етапі найважливішим є забезпечення незалежності НАБУ та САП, а також подальше впровадження реформ у сфері верховенства права.

Єврокомісія раніше критично реагувала на спроби послабити незалежність антикорупційної системи, але відновлення правок у законі зняло основні застереження Брюсселя.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

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