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Новини Новий закон щодо НАБУ і САП
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ЄС не планує заморожувати фінансування для України після відновлення незалежності НАБУ і САП, - Єврокомісія

єврокомісія

Європейський Союз не має намірів припиняти фінансування України після ухвалення законопроєкту №13533, який відновлює ключові запобіжники незалежності антикорупційних органів.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Можу підтвердити, що немає жодних планів щодо заморожування фінансування з боку ЄС", - сказав Мерсьє.

Він підкреслив, що на даному етапі найважливішим є забезпечення незалежності НАБУ та САП, а також подальше впровадження реформ у сфері верховенства права.

Єврокомісія раніше критично реагувала на спроби послабити незалежність антикорупційної системи, але відновлення правок у законі зняло основні застереження Брюсселя.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон про відновлення незалежності НАБУ і САП. Зеленський його вже підписав (оновлено)

Автор: 

НАБУ (5366) фінансування (3211) Євросоюз (13951)


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А мали ж брати Україну за яблучко? - відміняється?
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31.07.2025 15:35 Відповісти
Не мали, а взяли ЗЕбануту срань і найвеличнішоно за горло. І правильно, красти у блазня і його коМАНДИ після припинення фінансування заходом не буде з чого. Ось ЗЕбануті і розродились новим законом. І так треба у всьому, тому що зграя ЗЕбанутих виродків, яку підібрав головний злодій, Беня КАЛ. омойський є паталогічними злодюгами
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31.07.2025 15:45 Відповісти
Валентин Коваль #587289 я бачу, як у тебе троля з кацапії підгорає дупа.
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31.07.2025 15:58 Відповісти
По чому ти бачиш?
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31.07.2025 16:00 Відповісти
по твоїм коментам на цн. ти не заперечуєш.
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31.07.2025 16:07 Відповісти
Заперечую - в мене тверезі погляди
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31.07.2025 16:12 Відповісти
Афера сторіччя на мільярди доларів і сотні тисяч життів українців від Зельки і Дєрьмака.
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31.07.2025 15:37 Відповісти
тих зелених хряків і упирів тільки грошима потрібно наказувати, інакшої мови вони не розуміють
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31.07.2025 15:37 Відповісти
 
 