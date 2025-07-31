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Новости Новый закон о НАБУ и САП
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ЕС не планирует замораживать финансирование для Украины после восстановления независимости НАБУ и САП, - Еврокомиссия

еврокомиссия

Европейский Союз не намерен прекращать финансирование Украины после принятия законопроекта №13533, который восстанавливает ключевые предохранители независимости антикоррупционных органов.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Могу подтвердить, что нет никаких планов по замораживанию финансирования со стороны ЕС", - сказал Мерсье.

Он подчеркнул, что на данном этапе самым важным является обеспечение независимости НАБУ и САП, а также дальнейшее внедрение реформ в сфере верховенства права.

Еврокомиссия ранее критически реагировала на попытки ослабить независимость антикоррупционной системы, но восстановление правок в законе сняло основные предостережения Брюсселя.

Напомним, Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

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Автор: 

НАБУ (4479) финансирование (1824) Евросоюз (17450)


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А мали ж брати Україну за яблучко? - відміняється?
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31.07.2025 15:35 Ответить
Не мали, а взяли ЗЕбануту срань і найвеличнішоно за горло. І правильно, красти у блазня і його коМАНДИ після припинення фінансування заходом не буде з чого. Ось ЗЕбануті і розродились новим законом. І так треба у всьому, тому що зграя ЗЕбанутих виродків, яку підібрав головний злодій, Беня КАЛ. омойський є паталогічними злодюгами
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31.07.2025 15:45 Ответить
Валентин Коваль #587289 я бачу, як у тебе троля з кацапії підгорає дупа.
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31.07.2025 15:58 Ответить
По чому ти бачиш?
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31.07.2025 16:00 Ответить
по твоїм коментам на цн. ти не заперечуєш.
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31.07.2025 16:07 Ответить
Заперечую - в мене тверезі погляди
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31.07.2025 16:12 Ответить
Афера сторіччя на мільярди доларів і сотні тисяч життів українців від Зельки і Дєрьмака.
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31.07.2025 15:37 Ответить
тих зелених хряків і упирів тільки грошима потрібно наказувати, інакшої мови вони не розуміють
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31.07.2025 15:37 Ответить
 
 