ЕС не планирует замораживать финансирование для Украины после восстановления независимости НАБУ и САП, - Еврокомиссия

Европейский Союз не намерен прекращать финансирование Украины после принятия законопроекта №13533, который восстанавливает ключевые предохранители независимости антикоррупционных органов.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Могу подтвердить, что нет никаких планов по замораживанию финансирования со стороны ЕС", - сказал Мерсье.

Он подчеркнул, что на данном этапе самым важным является обеспечение независимости НАБУ и САП, а также дальнейшее внедрение реформ в сфере верховенства права.

Еврокомиссия ранее критически реагировала на попытки ослабить независимость антикоррупционной системы, но восстановление правок в законе сняло основные предостережения Брюсселя.

Напомним, Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП. Зеленский его уже подписал (обновлено)