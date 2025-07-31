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Новости Новый закон о НАБУ и САП
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Фон дер Ляйен и Кошта о принятии закона о НАБУ и САП: Борьба с коррупцией должна продолжаться

Фон дер Ляйен и Кошта приветствовали принятие закона о НАБУ и САП

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта приветствовали принятие закона о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Соответствующее заявление обнародовано в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Так, президент ЕК назвала это положительным шагом.

"Реформы в Украине в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией должны продолжаться. Они остаются важными для продвижения Украины на европейском пути. ЕС будет продолжать поддерживать эти усилия", - отметили там.

Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

Также читайте: ЕС не планирует замораживать финансирование для Украины после восстановления независимости НАБУ и САП, - Еврокомиссия

Фон дер Ляйен и Кошта приветствовали принятие закона о НАБУ и САП
Фон дер Ляйен и Кошта приветствовали принятие закона о НАБУ и САП

Автор: 

НАБУ (4479) Евросоюз (17450) Урсула фон дер Ляйен (577) Антониу Кошта (61)


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Топ комментарии
+2
Має має. Ви головне кошти на боротьбу з нею виділяйте і не підп**жуйте.
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31.07.2025 16:31 Ответить
+2
Ну яка боротьба, коли найвеличнішиі і зграя ЗЕбанутих очолює всю корупцію в державі і лишніх не допустить
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31.07.2025 16:33 Ответить
+1
Show must go on...
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31.07.2025 16:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Має має. Ви головне кошти на боротьбу з нею виділяйте і не підп**жуйте.
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31.07.2025 16:31 Ответить
Так.
Корупція не пройде
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31.07.2025 16:32 Ответить
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31.07.2025 16:38 Ответить
Спражнє обличчя ЗЕБатьківщини
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31.07.2025 16:43 Ответить
Ну яка боротьба, коли найвеличнішиі і зграя ЗЕбанутих очолює всю корупцію в державі і лишніх не допустить
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31.07.2025 16:33 Ответить
Show must go on...
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31.07.2025 16:34 Ответить
авжеж, авжеж !

мета - ніщо !
боротьба - все !
теорія перманентної революції Л.Троцького

.
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31.07.2025 16:35 Ответить
Корупція на всіх щаблях влади - кого не візьми за яйця - не промахнешся
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31.07.2025 16:36 Ответить
оце, яка ж урсула невдячна!
ви шо, не бачили відкриття сьогодні нового сезону шойла голобородька?
в єдиному пориві. і чужі і свої, майже одноголосно!
а, от жулька пів вареника, молодець. єдиний непохитний борець за обездолених та розумово відсталих!
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31.07.2025 16:39 Ответить
https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



Афера сторіччя на мільярди доларів і сотні тисяч життів українців від Зельки і Дєрьмака, браво бравіссімі Взули всіх

Геніально - спочатку Зеля, який взнав про прослушку хати Міндичя, в обісраних портках в темпі вальсу підписує ліквідацію НАБУ і САП, а потім подає закон про ПОСИЛЕННЯ антикорупційних органів, зашивши туди контроль Генпрокурвором єрмака Хто скаже, що він проти посилення НАБУ?
Нагадую що не так з законом 13533! 1) Всі справи під наглядом Гепрокурвора їрмака 2) Генпрокурвор може передати справу іншому прокурору для перевірки дій 1го прокурора. Так можна затягувати справи. 3) Генпрокурвор їрмака може розслідувати справи разом з антикорупційним бюро
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31.07.2025 16:45 Ответить
Шоу должно продолжаться! Пофиг, что за это шоу Украина платит кровью.
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31.07.2025 16:52 Ответить
 
 