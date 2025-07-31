Фон дер Ляйен и Кошта о принятии закона о НАБУ и САП: Борьба с коррупцией должна продолжаться
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта приветствовали принятие закона о восстановлении независимости НАБУ и САП.
Соответствующее заявление обнародовано в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Так, президент ЕК назвала это положительным шагом.
"Реформы в Украине в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией должны продолжаться. Они остаются важными для продвижения Украины на европейском пути. ЕС будет продолжать поддерживать эти усилия", - отметили там.
Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.
Впоследствии его подписал президент.
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+2 Calvados
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+1 Марта Шепель #549182
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Корупція не пройде
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теорія перманентної революції Л.Троцького
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ви шо, не бачили відкриття сьогодні нового сезону шойла голобородька?
в єдиному пориві. і чужі і свої, майже одноголосно!
а, от жулька пів вареника, молодець. єдиний непохитний борець за обездолених та розумово відсталих!
Pandamonium @RudijLis
Афера сторіччя на мільярди доларів і сотні тисяч життів українців від Зельки і Дєрьмака, браво бравіссімі Взули всіх
Геніально - спочатку Зеля, який взнав про прослушку хати Міндичя, в обісраних портках в темпі вальсу підписує ліквідацію НАБУ і САП, а потім подає закон про ПОСИЛЕННЯ антикорупційних органів, зашивши туди контроль Генпрокурвором єрмака Хто скаже, що він проти посилення НАБУ?
Нагадую що не так з законом 13533! 1) Всі справи під наглядом Гепрокурвора їрмака 2) Генпрокурвор може передати справу іншому прокурору для перевірки дій 1го прокурора. Так можна затягувати справи. 3) Генпрокурвор їрмака може розслідувати справи разом з антикорупційним бюро