Фон дер Ляйен и Кошта о принятии закона о НАБУ и САП: Борьба с коррупцией должна продолжаться

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта приветствовали принятие закона о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Соответствующее заявление обнародовано в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Так, президент ЕК назвала это положительным шагом.

"Реформы в Украине в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией должны продолжаться. Они остаются важными для продвижения Украины на европейском пути. ЕС будет продолжать поддерживать эти усилия", - отметили там.

Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

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