МИД Германии о законе о НАБУ и САП: Позитивный и необходимый шаг к восстановлению утраченного доверия
В Германии после принятия закона о восстановлении независимости НАБУ и САП ожидают от Украины дальнейших реформ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в МИД Германии.
В частности, в немецком МИД назвали голосование за восстановление независимости антикоррупционных органов "позитивным и необходимым шагом на пути к восстановлению утраченного доверия".
"Теперь необходимо продолжить реформы в сфере борьбы с коррупцией", - добавляется в заявлении.
Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.
Впоследствии его подписал президент.
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https://www.dw.com/uk/u-maetku-ekszastupnika-ermaka-v-nimeccini-projsli-obsuki-spiegel/a-73489950