МИД Германии о законе о НАБУ и САП: Позитивный и необходимый шаг к восстановлению утраченного доверия

В Германии после принятия закона о восстановлении независимости НАБУ и САП ожидают от Украины дальнейших реформ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в МИД Германии.

В частности, в немецком МИД назвали голосование за восстановление независимости антикоррупционных органов "позитивным и необходимым шагом на пути к восстановлению утраченного доверия".

"Теперь необходимо продолжить реформы в сфере борьбы с коррупцией", - добавляется в заявлении.

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Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.