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Новости Новый закон о НАБУ и САП
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МИД Германии о законе о НАБУ и САП: Позитивный и необходимый шаг к восстановлению утраченного доверия

МИД Германии о НАБУ и САП

В Германии после принятия закона о восстановлении независимости НАБУ и САП ожидают от Украины дальнейших реформ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в МИД Германии.

В частности, в немецком МИД назвали голосование за восстановление независимости антикоррупционных органов "позитивным и необходимым шагом на пути к восстановлению утраченного доверия".

"Теперь необходимо продолжить реформы в сфере борьбы с коррупцией", - добавляется в заявлении.

Также читайте: Фон дер Ляйен и Кошта о принятии закона о НАБУ и САП: Борьба с коррупцией должна продолжаться

МИД Германии о законе о НАБУ и САП

Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

Автор: 

НАБУ (4479) Германия (7194) САП (2266)


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ОП буде Потужно ссати в очі, думаючи що черговий раз з Европою проканає - гроші взяти а щось зробити забути
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31.07.2025 20:09 Ответить
У Німеччині після ухвалення закону про відновлення незалежності НАБУ та САП очікують від України подальших реформ

Демони неодмінно самоліквідіруются!
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31.07.2025 20:10 Ответить
ЗелЄрмак з стефанчуками, і не так можуть нагадити Україні, для догоди чернишова+міндічів+шурми….Національні інтереси України, це таке…!!
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31.07.2025 20:10 Ответить
Ох не казали б вони так складно та завуальовано.

Зеленський відверто тупий, а навколо нема нікого, хто пояснив би йому, чим загрожує "втрата довіри" ЄС.
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31.07.2025 20:13 Ответить
Дякуємо Німеччині за дієву допомогу Україні!
У маєтку ексзаступника Єрмака в Німеччині пройшли обшуки

«Олександра Худякова

18 хв. тому18 хв. тому

У будинку Ростислава Шурми в передмісті Мюнхена 15 липня пройшли обшуки, повідомляє німецьке видання Der Spiegel.»
https://www.dw.com/uk/u-maetku-ekszastupnika-ermaka-v-nimeccini-projsli-obsuki-spiegel/a-73489950
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31.07.2025 20:15 Ответить
Прикольно.
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31.07.2025 20:16 Ответить
Не думаю що Зеленському можна вірити . За гроші він і папу Сашу і маму Римму продасть, а країну і поготів...
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31.07.2025 20:19 Ответить
А скільки вся ця куйня коштувала також і бюджету? Це реально мінус допомозі ЗСУ... щоб ви там всрате зелено шобло вдавилося своїми сендвічами...
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31.07.2025 20:28 Ответить
 
 