Дело активно продвигается вперед, - Кривонос подтвердил обыски у экс-заместителя главы ОП Шурмы

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подтвердил обыски в доме экс-заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы под Мюнхеном.

Об этом глава ведомства сказал в интервью 24 каналу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поскольку эта информация в данном случае уже является медийной, тем более что и немецкая сторона сообщила об этом. Да, я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия проводились. Особо комментировать, опять же, в силу закона я не могу ни перспективу этого уголовного производства, ни его суть", - сказал Кривонос.

Он добавил, что дело в отношении Шурмы "активно продвигается вперед".

"Мы ждем от немецких правоохранителей в рамках нашего сотрудничества отдельной информации. И для того, чтобы не навредить этому сотрудничеству с правоохранителями иностранных государств, я не буду комментировать подробно, но могу сказать, что это дело активно продвигается вперед", - сказал директор НАБУ.

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Обыски у Шурмы

Ранее немецкое издание Spiegel писало, что правоохранительные органы проводили обыск у экс-заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурмы в Германии.

Ранее об обыске сообщали украинские СМИ.

В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

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