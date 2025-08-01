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Новости Обыски в Шурмы
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Дело активно продвигается вперед, - Кривонос подтвердил обыски у экс-заместителя главы ОП Шурмы

Кривонос

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подтвердил обыски в доме экс-заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы под Мюнхеном.

Об этом глава ведомства сказал в интервью 24 каналу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поскольку эта информация в данном случае уже является медийной, тем более что и немецкая сторона сообщила об этом. Да, я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия проводились. Особо комментировать, опять же, в силу закона я не могу ни перспективу этого уголовного производства, ни его суть", - сказал Кривонос.

Он добавил, что дело в отношении Шурмы "активно продвигается вперед".

"Мы ждем от немецких правоохранителей в рамках нашего сотрудничества отдельной информации. И для того, чтобы не навредить этому сотрудничеству с правоохранителями иностранных государств, я не буду комментировать подробно, но могу сказать, что это дело активно продвигается вперед", - сказал директор НАБУ.

Читайте также: НАБУ провело обыски у бывшего заместителя председателя ОП по экономике Шурмы в Германии, - СМИ

Обыски у Шурмы

Ранее немецкое издание Spiegel писало, что правоохранительные органы проводили обыск у экс-заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурмы в Германии.

Ранее об обыске сообщали украинские СМИ.

В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

Читайте также: У Шурмы действительно проводили обыски, это произошло 15 июля в Штарнберге, - Spiegel

Автор: 

НАБУ (4497) обыск (1921) Шурма (61) Кривонос Семен (52)


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Топ комментарии
+9
Шурма це той, хто у нашого чесного преЗЄдента помічником в ОПі працював?

серед них хоча б хтось чесний є ?

.
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01.08.2025 22:08 Ответить
+6
Щось не бачу заяв Малюка, що німецькі правоохоронці є кацапськими шпійонами. 😁

Да і ботва ОП-шна явно у розпачі.
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01.08.2025 22:14 Ответить
+4
Примерно он, только теперь слегка надкусанный.
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01.08.2025 22:11 Ответить
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Шурма це той, хто у нашого чесного преЗЄдента помічником в ОПі працював?

серед них хоча б хтось чесний є ?

.
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01.08.2025 22:08 Ответить
🙂
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01.08.2025 22:09 Ответить
Примерно он, только теперь слегка надкусанный.
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01.08.2025 22:11 Ответить
Хіба що кіт на кухні, і те - під питанням.
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01.08.2025 22:13 Ответить
Ні , там був жорсткий відбір ...
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01.08.2025 22:15 Ответить
Росте слава ростислава ...
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01.08.2025 22:10 Ответить
Щось не бачу заяв Малюка, що німецькі правоохоронці є кацапськими шпійонами. 😁

Да і ботва ОП-шна явно у розпачі.
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01.08.2025 22:14 Ответить
Шурму - на шаурму.
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01.08.2025 22:14 Ответить
Шурми-спадкові антиукраїнці. Батько- соратник ведмедчука, ОПЗЖіст по саме нєхочу. Син-Шурма молодший, розкрадач коштяв. Саме таких людей Зеленьський брав собі на роботу.
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01.08.2025 22:17 Ответить
"Справа активно просувається вперед"... закордоном.
А на місцях-активно просувається назад: одного працівника навіть посадили,який найбільше приклався до прослушки квартири Міндіча.
До речі,яка доля цих записів: відібрали в НАБУ, задля чого була ця атака,а чи залишились в руках НАБУ?
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01.08.2025 22:28 Ответить
А що шурма робить в Німеччині, де ЦТК?
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01.08.2025 22:31 Ответить
Екс це добре - а взяти за жабри діючих - Татарова Єрмака - оце вищий пілотаж
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01.08.2025 23:06 Ответить
 
 