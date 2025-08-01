Дело активно продвигается вперед, - Кривонос подтвердил обыски у экс-заместителя главы ОП Шурмы
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подтвердил обыски в доме экс-заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы под Мюнхеном.
Об этом глава ведомства сказал в интервью 24 каналу, сообщает Цензор.НЕТ.
"Поскольку эта информация в данном случае уже является медийной, тем более что и немецкая сторона сообщила об этом. Да, я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия проводились. Особо комментировать, опять же, в силу закона я не могу ни перспективу этого уголовного производства, ни его суть", - сказал Кривонос.
Он добавил, что дело в отношении Шурмы "активно продвигается вперед".
"Мы ждем от немецких правоохранителей в рамках нашего сотрудничества отдельной информации. И для того, чтобы не навредить этому сотрудничеству с правоохранителями иностранных государств, я не буду комментировать подробно, но могу сказать, что это дело активно продвигается вперед", - сказал директор НАБУ.
Обыски у Шурмы
Ранее немецкое издание Spiegel писало, что правоохранительные органы проводили обыск у экс-заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурмы в Германии.
Ранее об обыске сообщали украинские СМИ.
В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.
Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
серед них хоча б хтось чесний є ?
.
Да і ботва ОП-шна явно у розпачі.
А на місцях-активно просувається назад: одного працівника навіть посадили,який найбільше приклався до прослушки квартири Міндіча.
До речі,яка доля цих записів: відібрали в НАБУ, задля чого була ця атака,а чи залишились в руках НАБУ?