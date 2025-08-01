У Шурмы действительно проводили обыски, это произошло 15 июля в Штарнберге, - Spiegel
Правоохранительные органы проводили обыск у экс-заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурмы в Германии.
Об этом пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
"Ростислав Шурма был заместителем главы администрации президента Владимира Зеленского. По просьбе украинских антикоррупционных следователей, баварские следователи провели обыск в его доме в городе Штарнберг", - говорится в материале.
По данным издания, это произошло 15 июля.
Обыск, пишут журналисты, произошел на основании запроса о правовой помощи от Национального антикоррупционного бюро Украины.
Ранее об обыске сообщали украинские СМИ.
В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.
Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности - с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.
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