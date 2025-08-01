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У Шурмы действительно проводили обыски, это произошло 15 июля в Штарнберге, - Spiegel

Немецкие СМИ подтвердили обыски у Шурмы в Штарнберге

Правоохранительные органы проводили обыск у экс-заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурмы в Германии.

Об этом пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

"Ростислав Шурма был заместителем главы администрации президента Владимира Зеленского. По просьбе украинских антикоррупционных следователей, баварские следователи провели обыск в его доме в городе Штарнберг", - говорится в материале.

По данным издания, это произошло 15 июля.

Обыск, пишут журналисты, произошел на основании запроса о правовой помощи от Национального антикоррупционного бюро Украины.

Также читайте: Шурма прокомментировал журналисту Time расследование по электростанциям его брата: Политическая атака, проплаченная одним из внутренних врагов Зеленского

Ранее об обыске сообщали украинские СМИ.

В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связаны с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности - с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Государство заплатило 320 млн грн солнечным станциям брата заместителя главы ОП Шурмы за электроэнергию в оккупации, - Bihus.Info. ВИДЕО

Автор: 

Германия (7196) обыск (1921) Шурма Ростислав (51)


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Топ комментарии
+8
ЗЕ-енд, ЗЕ-нах, ЗЕ-під трибунал.
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01.08.2025 12:05 Ответить
+7
От тому найвялічайшай з дЕрьмаком і заварили терміново кашло з НАБУ та САП. А яка ваша думка з цього приводу, ********?
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01.08.2025 12:10 Ответить
+5
Ніхто і не сумнівався у обшуках. Лишень обдовбана хрипата пика з розказками про "російські звязки" була вже достатнім доказом.
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01.08.2025 12:06 Ответить
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Що ця Шурма, що його батько, сосі.аліст не визивають довіру, це зрадники, які працюють на кацапських тварюк.
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01.08.2025 12:03 Ответить
Це іпсо
Бо відомо, що на каців працюють тільки співробітники незалежних набу та сап.
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01.08.2025 12:10 Ответить
А ще протестувальники з картонками. Інфа 100%, прямо з ОПи.
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01.08.2025 12:19 Ответить
😊 Влни не ідейні. Працюють на власну кишеню. Хоча можлива збагачення і є їхньою ідеєю.
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01.08.2025 12:44 Ответить
ЗЕ-енд, ЗЕ-нах, ЗЕ-під трибунал.
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01.08.2025 12:05 Ответить
Ніхто і не сумнівався у обшуках. Лишень обдовбана хрипата пика з розказками про "російські звязки" була вже достатнім доказом.
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01.08.2025 12:06 Ответить
От тому найвялічайшай з дЕрьмаком і заварили терміново кашло з НАБУ та САП. А яка ваша думка з цього приводу, ********?
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01.08.2025 12:10 Ответить
Регіональна гнида !
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01.08.2025 12:51 Ответить
Шурма вже настучав німцям на хрипатого та ларьочніка.
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01.08.2025 12:55 Ответить
Знает весь двор, мой приговор- слуга народа.
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01.08.2025 13:01 Ответить
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01.08.2025 13:26 Ответить
 
 