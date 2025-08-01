У Шурми дійсно проводили обшуки, це відбулося 15 липня в Штарнбергу, - Spiegel

Правоохоронні органи проводили обшук у ексзаступника глави Офісу Президента Ростислава Шурми в Німеччині.

Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

"Ростислав Шурма був заступником глави адміністрації президента Володимира Зеленського. На прохання українських антикорупційних слідчих баварські слідчі провели обшук у його будинку в місті Штарнберг", - йдеться в матеріалі.

За даними видання, це відбулося 15 липня.

Обшук, пишуть журналісти, відбувся на підставі запиту про правову допомогу від Національного антикорупційного бюро України.

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Раніше про обшук повідомляли українські ЗМІ.

У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

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