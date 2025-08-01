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У Шурми дійсно проводили обшуки, це відбулося 15 липня в Штарнбергу, - Spiegel

Німецькі ЗМІ підтвердили обшуки у Шурми в Штарнбергу

Правоохоронні органи проводили обшук у ексзаступника глави Офісу Президента Ростислава Шурми в Німеччині.

Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

"Ростислав Шурма був заступником глави адміністрації президента Володимира Зеленського. На прохання українських антикорупційних слідчих баварські слідчі провели обшук у його будинку в місті Штарнберг", - йдеться в матеріалі.

За даними видання, це відбулося 15 липня.

Обшук, пишуть журналісти, відбувся на підставі запиту про правову допомогу від Національного антикорупційного бюро України.

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Раніше про обшук повідомляли українські ЗМІ.

У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

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Автор: 

Німеччина (7625) обшук (2008) Шурма Ростислав (133)


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Топ коментарі
+7
ЗЕ-енд, ЗЕ-нах, ЗЕ-під трибунал.
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01.08.2025 12:05 Відповісти
+7
От тому найвялічайшай з дЕрьмаком і заварили терміново кашло з НАБУ та САП. А яка ваша думка з цього приводу, ********?
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01.08.2025 12:10 Відповісти
+5
Ніхто і не сумнівався у обшуках. Лишень обдовбана хрипата пика з розказками про "російські звязки" була вже достатнім доказом.
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01.08.2025 12:06 Відповісти
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Що ця Шурма, що його батько, сосі.аліст не визивають довіру, це зрадники, які працюють на кацапських тварюк.
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01.08.2025 12:03 Відповісти
Це іпсо
Бо відомо, що на каців працюють тільки співробітники незалежних набу та сап.
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01.08.2025 12:10 Відповісти
А ще протестувальники з картонками. Інфа 100%, прямо з ОПи.
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01.08.2025 12:19 Відповісти
😊 Влни не ідейні. Працюють на власну кишеню. Хоча можлива збагачення і є їхньою ідеєю.
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01.08.2025 12:44 Відповісти
ЗЕ-енд, ЗЕ-нах, ЗЕ-під трибунал.
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01.08.2025 12:05 Відповісти
Ніхто і не сумнівався у обшуках. Лишень обдовбана хрипата пика з розказками про "російські звязки" була вже достатнім доказом.
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01.08.2025 12:06 Відповісти
От тому найвялічайшай з дЕрьмаком і заварили терміново кашло з НАБУ та САП. А яка ваша думка з цього приводу, ********?
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01.08.2025 12:10 Відповісти
Регіональна гнида !
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01.08.2025 12:51 Відповісти
Шурма вже настучав німцям на хрипатого та ларьочніка.
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01.08.2025 12:55 Відповісти
Знает весь двор, мой приговор- слуга народа.
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01.08.2025 13:01 Відповісти
 
 