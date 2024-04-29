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Батька заступника керівника ОП, "опоблоківця" Шурму вигнали з фансектора ФК "Карпати". ВIДЕО

Шурму Ігоря вигнали з футболу

Колишнього народного депутата від партії "Опозиційний блок" львів’янина Ігоря Шурму брутально вигнали із фанатського сектора ФК "Карпати" під час матчу у Полтаві 27 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

У суботу львівська команда грала у Полтаві. Подивитись гру львів’ян прийшов народний депутат минулих скликань від "Опозиційного блоку" та СДПУ(о) Ігор Шурма. 65-річного політика у зеленому светрі із логотипом "Карпат" на фанатському секторі помітив військовослужбовець ЗСУ Антон Петрівський. Він підійшов до Шурми, який стояв на трибунах збоку від решти фанатів, і спершу коректно, а потім і за допомогою ненормативної лексики вимагав від політика покинути трибуну.

На відео видно, що Ігор Шурма не мав наміру вступати в діалог із опонентом і пішов з трибуни.

"Рідні ФК Карпати виграли сьогодні на виїзді в СК "Полтава" і вийшли в українську Прем'єр-лігу! Вдалось викроїти час і з'їздити в Полтаву на цей матч. Не обійшлось без інциденту. На матчі з'явився Ігор Шурма. Це львівський медведчуківець, який свого часу активно проявився в антиукраїнській діяльності. Довелось провести з ним роз'яснювальну роботу", - написав військовослужбовець Антон Петрівський у телеграм-каналі.

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Нагадаємо, що Ігор Шурма є уродженцем Львова. Він двічі ставав народним депутат України – у 2002 році від СДПУ(о) та у 2014 році від "Опозиційного блоку". Один з його синів, Ростислав Шурма, у 2010-2014 роках був депутатом Донецької обласної ради від "Партії регіонів". З листопада 2021 року він є заступником керівника Офісу Президента України.

Автор: 

Шурма (60) опозиційний блок (269) Шурма Ростислав (132)


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Топ коментарі
+70
Не деде, а ******** рига і посіпаку мертвечука!
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29.04.2024 19:41
+63
Так, це нормальний громадянський вчинок воїна ЗСУ, а ти іди в сраку, риг *******!
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29.04.2024 19:46
+28
Після можешь кома не потрібна, что-то пишеться через дефіс. Чому ти таке тупе? Цікаво, що у тебе за утворення таке, що ти такий вумний?
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29.04.2024 19:55
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Все, неможливо подивитись, ОПа шурмівська блокує, або адміни в Цензорі дуже зайняті пикселєнієм харь зрадників, бо тож не орки а потенційні підсудні....ага, а хробакам пох на закон, і Оповськім гнідам пох, ви ще пуйло заблюрте...
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30.04.2024 14:31 Відповісти
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