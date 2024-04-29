Отца заместителя руководителя ОП, "оппоблоковца" Шурму выгнали из фансектора ФК "Карпаты". ВИДЕО

Бывшего народного депутата от партии "Оппозиционный блок" львовянина Игоря Шурму грубо выгнали из фанатского сектора ФК "Карпаты" во время матча в Полтаве 27 апреля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

В субботу львовская команда играла в Полтаве. Посмотреть игру львовян пришел народный депутат прошлых созывов от "Оппозиционного блока" и СДПУ(о) Игорь Шурма. 65-летнего политика в зеленом свитере с логотипом "Карпат" на фанатском секторе заметил военнослужащий ВСУ Антон Петровский. Он подошел к Шурме, который стоял на трибунах сбоку от остальных фанатов, и сначала корректно, а затем и с помощью ненормативной лексики требовал от политика покинуть трибуну.

На видео видно, что Игорь Шурма не намеревался вступать в диалог с оппонентом и ушел с трибуны.

"Родные ФК "Карпаты" выиграли сегодня на выезде в СК "Полтава" и вышли в украинскую Премьер-лигу! Удалось выкроить время и съездить в Полтаву на этот матч. Не обошлось без инцидента. На матче появился Игорь Шурма. Это львовский медведчуковец, который в свое время активно проявился в антиукраинской деятельности. Пришлось провести с ним разъяснительную работу", - написал военнослужащий Антон Петровский в телеграм-канале.

Читайте также: Новый зампредседателя ОП Шурма во время выборов президента входил в команду Вилкула, - ЦПК

Напомним, что Игорь Шурма является уроженцем Львова. Он дважды становился народным депутат Украины - в 2002 году от СДПУ(о) и в 2014 году от "Оппозиционного блока". Один из его сыновей, Ростислав Шурма, в 2010-2014 годах был депутатом Донецкого областного совета от "Партии регионов". С ноября 2021 года он является заместителем руководителя Офиса Президента Украины.