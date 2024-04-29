РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10892 посетителя онлайн
Новости Видео
15 644 101

Отца заместителя руководителя ОП, "оппоблоковца" Шурму выгнали из фансектора ФК "Карпаты". ВИДЕО

Шурму Ігоря вигнали з футболу

Бывшего народного депутата от партии "Оппозиционный блок" львовянина Игоря Шурму грубо выгнали из фанатского сектора ФК "Карпаты" во время матча в Полтаве 27 апреля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

В субботу львовская команда играла в Полтаве. Посмотреть игру львовян пришел народный депутат прошлых созывов от "Оппозиционного блока" и СДПУ(о) Игорь Шурма. 65-летнего политика в зеленом свитере с логотипом "Карпат" на фанатском секторе заметил военнослужащий ВСУ Антон Петровский. Он подошел к Шурме, который стоял на трибунах сбоку от остальных фанатов, и сначала корректно, а затем и с помощью ненормативной лексики требовал от политика покинуть трибуну.

На видео видно, что Игорь Шурма не намеревался вступать в диалог с оппонентом и ушел с трибуны.

"Родные ФК "Карпаты" выиграли сегодня на выезде в СК "Полтава" и вышли в украинскую Премьер-лигу! Удалось выкроить время и съездить в Полтаву на этот матч. Не обошлось без инцидента. На матче появился Игорь Шурма. Это львовский медведчуковец, который в свое время активно проявился в антиукраинской деятельности. Пришлось провести с ним разъяснительную работу", - написал военнослужащий Антон Петровский в телеграм-канале.

Читайте также: Новый зампредседателя ОП Шурма во время выборов президента входил в команду Вилкула, - ЦПК

Напомним, что Игорь Шурма является уроженцем Львова. Он дважды становился народным депутат Украины - в 2002 году от СДПУ(о) и в 2014 году от "Оппозиционного блока". Один из его сыновей, Ростислав Шурма, в 2010-2014 годах был депутатом Донецкого областного совета от "Партии регионов". С ноября 2021 года он является заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Автор: 

Шурма (60) оппозиционный блок (391) Шурма Ростислав (51)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+70
Не деде, а ******** рига і посіпаку мертвечука!
показать весь комментарий
29.04.2024 19:41
+63
Так, це нормальний громадянський вчинок воїна ЗСУ, а ти іди в сраку, риг *******!
показать весь комментарий
29.04.2024 19:46
+28
Після можешь кома не потрібна, что-то пишеться через дефіс. Чому ти таке тупе? Цікаво, що у тебе за утворення таке, що ти такий вумний?
показать весь комментарий
29.04.2024 19:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Все, неможливо подивитись, ОПа шурмівська блокує, або адміни в Цензорі дуже зайняті пикселєнієм харь зрадників, бо тож не орки а потенційні підсудні....ага, а хробакам пох на закон, і Оповськім гнідам пох, ви ще пуйло заблюрте...
показать весь комментарий
30.04.2024 14:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 