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Новини Обшуки в Шурми
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Справа активно просувається вперед, - Кривонос підтвердив обшуки в ексзаступника голови ОП Шурми

Кривонос

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос підтвердив обшуки у будинку ексзаступника глави Офісу президента Ростислава Шурми під Мюнхеном.

Про це очільник відомства сказав в інтерв'ю 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Оскільки ця інформація в даному випадку вже є медійною, тим паче що і німецька сторона повідомила про це. Так, я можу підтвердити, що відповідні слідчі дії проводилися. Особливо коментувати, знову ж таки, в силу закону я не можу ні перспективу цього кримінального провадження, ні його суть", - сказав Кривонос.

Він додав, що справа щодо Шурми "активно просувається вперед".

"Ми чекаємо від німецьких правоохоронців в межах нашої співпраці окремої інформації. І для того, щоб не нашкодити цій співпраці з правоохоронцями іноземних країн, я не буду коментувати детально, але можу сказати, що ця справа активно просувається вперед", - сказав директор НАБУ.

Читайте також: НАБУ провело обшуки у колишнього заступника голови ОП з економіки Шурми у Німеччині, – ЗМІ

Обшуки у Шурми 

Раніше німецьке видання Spiegel писало, що правоохоронні органи проводили обшук у ексзаступника глави Офісу Президента Ростислава Шурми в Німеччині.

Раніше про обшук повідомляли українські ЗМІ.

У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

Читайте також: У Шурми дійсно проводили обшуки, це відбулося 15 липня в Штарнбергу, - Spiegel

Автор: 

НАБУ (5386) обшук (2008) Шурма (61) Кривонос Семен (65)


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Топ коментарі
+9
Шурма це той, хто у нашого чесного преЗЄдента помічником в ОПі працював?

серед них хоча б хтось чесний є ?

.
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01.08.2025 22:08 Відповісти
+6
Щось не бачу заяв Малюка, що німецькі правоохоронці є кацапськими шпійонами. 😁

Да і ботва ОП-шна явно у розпачі.
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01.08.2025 22:14 Відповісти
+4
Примерно он, только теперь слегка надкусанный.
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01.08.2025 22:11 Відповісти
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Шурма це той, хто у нашого чесного преЗЄдента помічником в ОПі працював?

серед них хоча б хтось чесний є ?

.
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01.08.2025 22:08 Відповісти
🙂
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01.08.2025 22:09 Відповісти
Примерно он, только теперь слегка надкусанный.
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01.08.2025 22:11 Відповісти
Хіба що кіт на кухні, і те - під питанням.
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01.08.2025 22:13 Відповісти
Ні , там був жорсткий відбір ...
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01.08.2025 22:15 Відповісти
Росте слава ростислава ...
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01.08.2025 22:10 Відповісти
Щось не бачу заяв Малюка, що німецькі правоохоронці є кацапськими шпійонами. 😁

Да і ботва ОП-шна явно у розпачі.
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01.08.2025 22:14 Відповісти
Шурму - на шаурму.
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01.08.2025 22:14 Відповісти
Шурми-спадкові антиукраїнці. Батько- соратник ведмедчука, ОПЗЖіст по саме нєхочу. Син-Шурма молодший, розкрадач коштяв. Саме таких людей Зеленьський брав собі на роботу.
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01.08.2025 22:17 Відповісти
"Справа активно просувається вперед"... закордоном.
А на місцях-активно просувається назад: одного працівника навіть посадили,який найбільше приклався до прослушки квартири Міндіча.
До речі,яка доля цих записів: відібрали в НАБУ, задля чого була ця атака,а чи залишились в руках НАБУ?
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01.08.2025 22:28 Відповісти
А що шурма робить в Німеччині, де ЦТК?
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01.08.2025 22:31 Відповісти
Екс це добре - а взяти за жабри діючих - Татарова Єрмака - оце вищий пілотаж
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01.08.2025 23:06 Відповісти
 
 