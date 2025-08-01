Справа активно просувається вперед, - Кривонос підтвердив обшуки в ексзаступника голови ОП Шурми

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос підтвердив обшуки у будинку ексзаступника глави Офісу президента Ростислава Шурми під Мюнхеном.

Про це очільник відомства сказав в інтерв'ю 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Оскільки ця інформація в даному випадку вже є медійною, тим паче що і німецька сторона повідомила про це. Так, я можу підтвердити, що відповідні слідчі дії проводилися. Особливо коментувати, знову ж таки, в силу закону я не можу ні перспективу цього кримінального провадження, ні його суть", - сказав Кривонос.

Він додав, що справа щодо Шурми "активно просувається вперед".

"Ми чекаємо від німецьких правоохоронців в межах нашої співпраці окремої інформації. І для того, щоб не нашкодити цій співпраці з правоохоронцями іноземних країн, я не буду коментувати детально, але можу сказати, що ця справа активно просувається вперед", - сказав директор НАБУ.

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Обшуки у Шурми

Раніше німецьке видання Spiegel писало, що правоохоронні органи проводили обшук у ексзаступника глави Офісу Президента Ростислава Шурми в Німеччині.

Раніше про обшук повідомляли українські ЗМІ.

У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

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