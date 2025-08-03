Кривонос и Клименко призвали Зеленского ветировать скандальный законопроект №12414

Директор НАБУ Семен Кривонос и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвали того не подписывать скандальный законопроект №12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава НАБУ в интервью BBC.

По словам Кривоноса, о принятии закона он и Клименко узнали во время командировки, и с ними "никто не разговаривал, никаких ультиматумов не выдвигал, ничего подобного не было".

В Украину они вернулись поздно вечером, когда закон уже проголосовали, его оставалось только подписать президенту Зеленскому.

"Александр Клименко и я были по очереди у президента. Мы просили его не подписывать этот закон. Приводили свои аргументы. Это были очень короткие встречи, на которых мы выразили свое беспокойство. Когда встреча проходила, закон, ограничивший полномочия САП и НАБУ, уже был подписан и опубликован", - рассказал директор НАБУ.

Также читайте: НАБУ и САП не должны докладывать Зеленскому, особенно, если в коррупции обвиняется его окружение, - журналист Ткач

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

Читайте также: Нардепы хотят гарантий, что НАБУ и САП не будут преследовать тех, кто голосовал за закон №12414, - СМИ