Кривонос и Клименко призвали Зеленского ветировать скандальный законопроект №12414
Директор НАБУ Семен Кривонос и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвали того не подписывать скандальный законопроект №12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава НАБУ в интервью BBC.
По словам Кривоноса, о принятии закона он и Клименко узнали во время командировки, и с ними "никто не разговаривал, никаких ультиматумов не выдвигал, ничего подобного не было".
В Украину они вернулись поздно вечером, когда закон уже проголосовали, его оставалось только подписать президенту Зеленскому.
"Александр Клименко и я были по очереди у президента. Мы просили его не подписывать этот закон. Приводили свои аргументы. Это были очень короткие встречи, на которых мы выразили свое беспокойство. Когда встреча проходила, закон, ограничивший полномочия САП и НАБУ, уже был подписан и опубликован", - рассказал директор НАБУ.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.
Впоследствии его подписал президент.
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Але новим законом ЗЄ зробив ще гірше - скасував недоторканість житла громадян України.
Тепер вертухаї мають право вломлюватись до громадян у житло без ухвали суду.
Поєднайте це, наприклад, з діями ТЦК і маєте тотальне полювання на людей.
Якби шахраї хотіли відмінити 12414 достатньо було провести його скасування.
Але ніт - ЗЄ просунув новий, у якому багато чого гидотного було запхано.
Аромат, який з ним назавжди!
Закон України № 4555-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану»