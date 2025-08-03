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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Кривонос и Клименко призвали Зеленского ветировать скандальный законопроект №12414

Зеленский Кривонос Клименко

Директор НАБУ Семен Кривонос и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвали того не подписывать скандальный законопроект №12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава НАБУ в интервью BBC.

По словам Кривоноса, о принятии закона он и Клименко узнали во время командировки, и с ними "никто не разговаривал, никаких ультиматумов не выдвигал, ничего подобного не было".

В Украину они вернулись поздно вечером, когда закон уже проголосовали, его оставалось только подписать президенту Зеленскому.

"Александр Клименко и я были по очереди у президента. Мы просили его не подписывать этот закон. Приводили свои аргументы. Это были очень короткие встречи, на которых мы выразили свое беспокойство. Когда встреча проходила, закон, ограничивший полномочия САП и НАБУ, уже был подписан и опубликован", - рассказал директор НАБУ.

Также читайте: НАБУ и САП не должны докладывать Зеленскому, особенно, если в коррупции обвиняется его окружение, - журналист Ткач

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

Читайте также: Нардепы хотят гарантий, что НАБУ и САП не будут преследовать тех, кто голосовал за закон №12414, - СМИ

Автор: 

НАБУ (4507) Зеленский Владимир (21415) САП (2274) Кривонос Семен (56) Клименко Александр САП (34)


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Топ комментарии
+17
Уговаривать самовлюбленного недонаполеона? На него подействовала только волшебная пи@дюлина от Запада, пригрозившего прекратить безвиз и любую помощь.
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03.08.2025 14:59 Ответить
+10
Це все добре.

Але новим законом ЗЄ зробив ще гірше - скасував недоторканість житла громадян України.
Тепер вертухаї мають право вломлюватись до громадян у житло без ухвали суду.

Поєднайте це, наприклад, з діями ТЦК і маєте тотальне полювання на людей.
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03.08.2025 15:02 Ответить
+9
Насправді пригрозили знайти його крадені статки
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03.08.2025 15:01 Ответить
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Уговаривать самовлюбленного недонаполеона? На него подействовала только волшебная пи@дюлина от Запада, пригрозившего прекратить безвиз и любую помощь.
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03.08.2025 14:59 Ответить
Насправді пригрозили знайти його крадені статки
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03.08.2025 15:01 Ответить
Все становится на места в поведении Зеледента если понять, что он агент путлера и завербован на гастролях в мацкве в 14 году. Умные люди способны сопоставить события в Украине до и после избрания Зеленыша...
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03.08.2025 15:24 Ответить
Це все добре.

Але новим законом ЗЄ зробив ще гірше - скасував недоторканість житла громадян України.
Тепер вертухаї мають право вломлюватись до громадян у житло без ухвали суду.

Поєднайте це, наприклад, з діями ТЦК і маєте тотальне полювання на людей.
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03.08.2025 15:02 Ответить
Уважно читай і не розганяй зраду
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03.08.2025 15:03 Ответить
Внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про НАБУ/САП (законопроєкт №13533) повертає стару редакцію Кримінального кодексу та надає можливість правоохоронцям проникати до житла з метою "збереження майна" та без застережень щодо категорії злочинів.
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03.08.2025 15:12 Ответить
законопроект 12414 став законом 4555 і ніхто цей закон не відміняв. Новий закон 4560 по президентському законопроєкту 13533 змінив лише те, що стосується НАБУ і САП.
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03.08.2025 15:25 Ответить
Читай вище.

Якби шахраї хотіли відмінити 12414 достатньо було провести його скасування.

Але ніт - ЗЄ просунув новий, у якому багато чого гидотного було запхано.
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03.08.2025 15:32 Ответить
треба читати не вище, а самі закони. Зараз діє два закони, але частина статей закону 4555 змінена законом 4560. Не змінені статті закону 4555 залишаються чинними.
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03.08.2025 15:45 Ответить
Ще багато цікавого вилізе пов'язаного з цим законом про ліквідацію самостійності НАБ+САП в розслідуваннях корупції
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03.08.2025 15:02 Ответить
- "Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей", - з п'єси "Павлік Морозов". (Лесь Подерев`янський)
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03.08.2025 15:16 Ответить
Що підсуне дєрмак, то ішак підпише чи прокукурікає. Обкурене чмо далеке від усього цього та сподівається на когось.
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03.08.2025 15:23 Ответить
А хіба можна ветувати після того, як він вже його підписав?
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03.08.2025 15:41 Ответить
Цей вентилятор моделі «Квартал 95» все життя розкидав лайно, яке на нього накидали. Тож нічого дивного, що від нього смерділо і цього разу!
Аромат, який з ним назавжди!
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03.08.2025 15:42 Ответить
коли уце це закінчиться, Українці мають змінити конституцію. пост президента має бути повністю символічний, по типу позиції британського монарха і людина яка буде президентом в Україні має бути її моральним компасом. тобто щоб стати президентом потрібно буде любити цю країну та буди відомим серед українців саме за свої погляди. пост предизента має бути не цікавим бізнесменам усіх рівнів від Липецької фабрики до коміка 95 кварталу. виконавча влада в країні цілком має належати уряду, а якщо уряд чудить, президент звертається до людей і ті через своїх місцевих депутатів мають вимагати зміни уряду. якщо депутати не реагують, люди мають право відкликання депутата та проведення нових місцевих виборів до ВР тоді коли їм цього забажається. я думаю що це б працювало.
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03.08.2025 15:44 Ответить
73%, як схочуть, то й парлямент-уряд оберуть на славну рагульську подобу.
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03.08.2025 16:18 Ответить
ничего от ишаков не зависит- как скажет дядя сем и джонсоны- так и будет, комедию играют
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03.08.2025 16:01 Ответить
Ось під таким заголовком зелені злодюги намагалися замаскувати цей закон від суспільства:
Закон України № 4555-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану»
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03.08.2025 16:01 Ответить
Зелька не доганяє, що він вже всіх дістав. Куди сунув своє рило, там катастрофа. Поїде скоро на Ростов.
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03.08.2025 16:30 Ответить
Та до задниці ці всі закони, у нас ніякі закони не виконуються, діє принцип закон як дишло, куди треба туди і вийшло
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03.08.2025 16:55 Ответить
 
 