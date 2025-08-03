Кривонос та Клименко закликали Зеленського ветувати скандальний законопроєкт №12414
Директор НАБУ Семен Кривонос та голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко зустрічалися із президентом України Володимиром Зеленським та закликали того не підписувати скандальний законопроєкт №12414 щодо ліквідації незалежності НАБУ і САП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів глава НАБУ в інтервʼю BBC.
За словами Кривоноса, про ухвалення закону він та Клименко дізнались під час відрядження, і з ними "ніхто не розмовляв, ніяких ультиматумів не висував, нічого подібного не було".
До України вони повернулись пізно ввечері, коли закон вже проголосували, його залишалось тільки підписати президенту Зеленському.
"Олександр Клименко і я були по черзі у президента. Ми просили його не підписувати цей закон. Наводили свої аргументи. Це були дуже короткі зустрічі, на яких ми висловили своє занепокоєння. Коли зустріч відбувалася, закон, що обмежив повноваження САП і НАБУ, вже був підписаний і опублікований", - розповів директор НАБУ.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.
Згодом його підписав президент.
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Але новим законом ЗЄ зробив ще гірше - скасував недоторканість житла громадян України.
Тепер вертухаї мають право вломлюватись до громадян у житло без ухвали суду.
Поєднайте це, наприклад, з діями ТЦК і маєте тотальне полювання на людей.
Якби шахраї хотіли відмінити 12414 достатньо було провести його скасування.
Але ніт - ЗЄ просунув новий, у якому багато чого гидотного було запхано.
Аромат, який з ним назавжди!
Закон України № 4555-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану»