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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Кривонос та Клименко закликали Зеленського ветувати скандальний законопроєкт №12414

Зеленський Кривонос Клименко

Директор НАБУ Семен Кривонос та голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко зустрічалися із президентом України Володимиром Зеленським та закликали того не підписувати скандальний законопроєкт №12414 щодо ліквідації незалежності НАБУ і САП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів глава НАБУ в інтервʼю BBC.

За словами Кривоноса, про ухвалення закону він та Клименко дізнались під час відрядження, і з ними "ніхто не розмовляв, ніяких ультиматумів не висував, нічого подібного не було".

До України вони повернулись пізно ввечері, коли закон вже проголосували, його залишалось тільки підписати президенту Зеленському.

"Олександр Клименко і я були по черзі у президента. Ми просили його не підписувати цей закон. Наводили свої аргументи. Це були дуже короткі зустрічі, на яких ми висловили своє занепокоєння. Коли зустріч відбувалася, закон, що обмежив повноваження САП і НАБУ, вже був підписаний і опублікований", - розповів директор НАБУ.

Також читайте: НАБУ і САП не мають доповідати Зеленському, особливо, якщо в корупції звинувачується його оточення, - журналіст Ткач

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

Читайте також: Нардепи хочуть гарантій, що НАБУ і САП не переслідуватимуть тих, хто голосував за закон №12414, - ЗМІ

Автор: 

НАБУ (5396) Зеленський Володимир (24942) САП (2447) Кривонос Семен (68) Клименко Олександр САП (48)


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Топ коментарі
+14
Уговаривать самовлюбленного недонаполеона? На него подействовала только волшебная пи@дюлина от Запада, пригрозившего прекратить безвиз и любую помощь.
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03.08.2025 14:59 Відповісти
+9
Це все добре.

Але новим законом ЗЄ зробив ще гірше - скасував недоторканість житла громадян України.
Тепер вертухаї мають право вломлюватись до громадян у житло без ухвали суду.

Поєднайте це, наприклад, з діями ТЦК і маєте тотальне полювання на людей.
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03.08.2025 15:02 Відповісти
+7
Насправді пригрозили знайти його крадені статки
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03.08.2025 15:01 Відповісти
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Уговаривать самовлюбленного недонаполеона? На него подействовала только волшебная пи@дюлина от Запада, пригрозившего прекратить безвиз и любую помощь.
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03.08.2025 14:59 Відповісти
Насправді пригрозили знайти його крадені статки
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03.08.2025 15:01 Відповісти
Все становится на места в поведении Зеледента если понять, что он агент путлера и завербован на гастролях в мацкве в 14 году. Умные люди способны сопоставить события в Украине до и после избрания Зеленыша...
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03.08.2025 15:24 Відповісти
Це все добре.

Але новим законом ЗЄ зробив ще гірше - скасував недоторканість житла громадян України.
Тепер вертухаї мають право вломлюватись до громадян у житло без ухвали суду.

Поєднайте це, наприклад, з діями ТЦК і маєте тотальне полювання на людей.
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03.08.2025 15:02 Відповісти
Уважно читай і не розганяй зраду
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03.08.2025 15:03 Відповісти
Внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про НАБУ/САП (законопроєкт №13533) повертає стару редакцію Кримінального кодексу та надає можливість правоохоронцям проникати до житла з метою "збереження майна" та без застережень щодо категорії злочинів.
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03.08.2025 15:12 Відповісти
законопроект 12414 став законом 4555 і ніхто цей закон не відміняв. Новий закон 4560 по президентському законопроєкту 13533 змінив лише те, що стосується НАБУ і САП.
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03.08.2025 15:25 Відповісти
Читай вище.

Якби шахраї хотіли відмінити 12414 достатньо було провести його скасування.

Але ніт - ЗЄ просунув новий, у якому багато чого гидотного було запхано.
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03.08.2025 15:32 Відповісти
треба читати не вище, а самі закони. Зараз діє два закони, але частина статей закону 4555 змінена законом 4560. Не змінені статті закону 4555 залишаються чинними.
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03.08.2025 15:45 Відповісти
Ще багато цікавого вилізе пов'язаного з цим законом про ліквідацію самостійності НАБ+САП в розслідуваннях корупції
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03.08.2025 15:02 Відповісти
- "Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей", - з п'єси "Павлік Морозов". (Лесь Подерев`янський)
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03.08.2025 15:16 Відповісти
Що підсуне дєрмак, то ішак підпише чи прокукурікає. Обкурене чмо далеке від усього цього та сподівається на когось.
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03.08.2025 15:23 Відповісти
А хіба можна ветувати після того, як він вже його підписав?
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03.08.2025 15:41 Відповісти
Цей вентилятор моделі «Квартал 95» все життя розкидав лайно, яке на нього накидали. Тож нічого дивного, що від нього смерділо і цього разу!
Аромат, який з ним назавжди!
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03.08.2025 15:42 Відповісти
коли уце це закінчиться, Українці мають змінити конституцію. пост президента має бути повністю символічний, по типу позиції британського монарха і людина яка буде президентом в Україні має бути її моральним компасом. тобто щоб стати президентом потрібно буде любити цю країну та буди відомим серед українців саме за свої погляди. пост предизента має бути не цікавим бізнесменам усіх рівнів від Липецької фабрики до коміка 95 кварталу. виконавча влада в країні цілком має належати уряду, а якщо уряд чудить, президент звертається до людей і ті через своїх місцевих депутатів мають вимагати зміни уряду. якщо депутати не реагують, люди мають право відкликання депутата та проведення нових місцевих виборів до ВР тоді коли їм цього забажається. я думаю що це б працювало.
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03.08.2025 15:44 Відповісти
73%, як схочуть, то й парлямент-уряд оберуть на славну рагульську подобу.
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03.08.2025 16:18 Відповісти
ничего от ишаков не зависит- как скажет дядя сем и джонсоны- так и будет, комедию играют
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03.08.2025 16:01 Відповісти
Ось під таким заголовком зелені злодюги намагалися замаскувати цей закон від суспільства:
Закон України № 4555-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану»
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03.08.2025 16:01 Відповісти
 
 