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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Цілі Зеленського не змінилися. Він продовжить наступ на НАБУ та САП, - Шабунін

Зеленський Кривонос Клименко

Цілі президента Володимира Зеленського щодо наступу на антикорупційні органи не змінилися. Він продовжить наступ на НАБУ та САП.

Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Свої справжні цілі (як і цінності) Зеленський показав, коли зносив НАБУ/САП, а не коли виправляв скоєне (під тиском суспільства і Заходу). І зараз я доведу, що ті цілі (як і цінності) у Зеленського не змінилися", - зазначив він.

Далі Шабунін перераховує аргументи на користь свого твердження.

"1. Два детективи НАБУ - досі заручники в СІЗО. Один з них - ключовий в документуванні Міндіча. 70-річний батько цього детектива теж в СІЗО", - зазначає він.

"2. Жодного з опричників Зеленського не покарано за ті очевидно незаконні дії. На посадах і далі Сухачов (ДБР), Кравченко (ОГП), і Малюк (політичне крило СБУ)", - йдеться у наступному твердженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривонос та Клименко закликали Зеленського ветувати скандальний законопроєкт №12414, але він все одно його підписав

"3. На посаді головний організатор знищення НАБУ/САП та наступу на демократію — Єрмак", - підкреслює Шабунін.

"4. Радником міністра юстиції Зеленського став найогидніший майстер фальсифікацій кримінального процесу — Рувін", - зауважив глава ЦПК.

"5. Зеленський огидно відʼюзав керівників НАБУ/САП на вихідних. Сподіваюся, що урок хлопці засвоїли", - додає він.

"Повторюся, цілі Зеленського (як і його цінності) не змінилися. Він продовжить наступ на НАБУ/САП і демократію загалом", - резюмує Шабунін.

Також читайте: НАБУ і САП не мають доповідати Зеленському, особливо, якщо в корупції звинувачується його оточення, - журналіст Ткач

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

Читайте також: Нардепи хочуть гарантій, що НАБУ і САП не переслідуватимуть тих, хто голосував за закон №12414, - ЗМІ

шабунін скрін

Автор: 

НАБУ (5399) Зеленський Володимир (24954) Шабунін Віталій (588) САП (2448)


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04.08.2025 11:57 Відповісти
Детектива НАБУ, який ключовий у задокументуванні Міндіча зараз СБУ відправило у СІЗО.

А де сам Міндіч? Інформація що він переховується у Відні не відповідає дійсності. Він там був, але проїздом. Так само був у Лондоні .

Далі переїхав на постійне місце у Ізраїлі (там немає екстрадиції), а поки Рада терміново намагається виправити той треш, який був був зроблений заради нього …..

То сам Міндіч зараз разом з Цукерманами відпочиває на півдні Іспанії
Залізний нардеп
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04.08.2025 11:58 Відповісти
Коли Зеля продовжує давити НАБУ і САП то самий перед про це мають говорити їх очільники - вони ж не з боязких
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04.08.2025 11:59 Відповісти
Судячи з задоволених очільників "наступ на НАБу" продовжується тільки у голові шабуньки.
Яке їхало таке здибало...
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04.08.2025 12:03 Відповісти
Шабунін коли такі як ви топили за зеленського ,треба було розуміти ,шо більшої шкоди для України вже біше нема куди ...🤡 підтримує кремль ,******** Ізраєль , а це ті ,які 1000 років мріють про Україну як свої землі ...ви втопили Україну ,і будьте ви всі прокляті !!!
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04.08.2025 12:13 Відповісти
Ну і навіщо нам таки гімнопрез? Від нього всі Шість років тільки шкода. Єрмак каже, що під час виборів буде внутрішня нестабільність. Яка в дупу нестабільність? Вибори - лише формальність для перемоги Залужного ще у першому турі. Ну, за умови, що різні технічні тягнибоки будуть відтягувати на себе голоси, у другому турі зєля буде в дупі. То може таки начасі?
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04.08.2025 12:18 Відповісти
 
 