Цілі Зеленського не змінилися. Він продовжить наступ на НАБУ та САП, - Шабунін

Цілі президента Володимира Зеленського щодо наступу на антикорупційні органи не змінилися. Він продовжить наступ на НАБУ та САП.

Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Свої справжні цілі (як і цінності) Зеленський показав, коли зносив НАБУ/САП, а не коли виправляв скоєне (під тиском суспільства і Заходу). І зараз я доведу, що ті цілі (як і цінності) у Зеленського не змінилися", - зазначив він.

Далі Шабунін перераховує аргументи на користь свого твердження.

"1. Два детективи НАБУ - досі заручники в СІЗО. Один з них - ключовий в документуванні Міндіча. 70-річний батько цього детектива теж в СІЗО", - зазначає він.

"2. Жодного з опричників Зеленського не покарано за ті очевидно незаконні дії. На посадах і далі Сухачов (ДБР), Кравченко (ОГП), і Малюк (політичне крило СБУ)", - йдеться у наступному твердженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривонос та Клименко закликали Зеленського ветувати скандальний законопроєкт №12414, але він все одно його підписав

"3. На посаді головний організатор знищення НАБУ/САП та наступу на демократію — Єрмак", - підкреслює Шабунін.

"4. Радником міністра юстиції Зеленського став найогидніший майстер фальсифікацій кримінального процесу — Рувін", - зауважив глава ЦПК.

"5. Зеленський огидно відʼюзав керівників НАБУ/САП на вихідних. Сподіваюся, що урок хлопці засвоїли", - додає він.

"Повторюся, цілі Зеленського (як і його цінності) не змінилися. Він продовжить наступ на НАБУ/САП і демократію загалом", - резюмує Шабунін.

Також читайте: НАБУ і САП не мають доповідати Зеленському, особливо, якщо в корупції звинувачується його оточення, - журналіст Ткач

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

Читайте також: Нардепи хочуть гарантій, що НАБУ і САП не переслідуватимуть тих, хто голосував за закон №12414, - ЗМІ