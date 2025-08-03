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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Украина получит меньшую сумму от ЕС из-за невыполнения трех индикаторов, - глава отдела Представительства ЕС в Украине Витфельт

ЄС

Европейский Союз пока наблюдает прогресс Украины по плану Ukraine Facility, впрочем реформа антикоррупционных органов должна оставаться в приоритете.

Об этом сказал Хенрик Витфельт, руководитель отдела государственного финансирования, поддержки бизнеса и социальной политики Представительства ЕС в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Витфельта, в рамках Ukraine Facility Украина уже получила 19,6 млрд евро из общей суммы в 38 млрд. Финансирование рассчитано на четыре года, но первые выплаты были сосредоточены в начале программы.

"Если августовский транш будет одобрен Советом ЕС, общая выплата достигнет 23 млрд евро", - отметил Витфельт.

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Также он рассказал, что заявка на выплату за первый квартал в размере 3 млрд евро была подана Украиной в июне с опозданием. Сейчас она рассматривает Еврокомиссия и передана в Европейский совет.

Из 4,5 млрд евро, заложенных на первый квартал, Киев получит меньшую сумму из-за невыполнения трех индикаторов. Однако один из них - закон об ARMA - уже подписан президентом, что позволит включить его в будущую выплату, сообщил чиновник.

"На выполнение индикаторов у Украины есть до 12 месяцев после окончания квартала", - подчеркнул Витфельт.

При этом около 600 млн евро будет добавлено к выплате за второй квартал.

"Логика методологии частичной выплаты такова: общая сумма за квартал (например, 4,5 млрд за первый квартал) делится на количество индикаторов (их было 16), при этом для законов сумма удваивается. Вот почему, например, за один закон - 600 млн.

Во втором квартале общий объем меньше - всего 11 индикаторов, а сумма - менее 2 млрд евро, один закон "стоит" около 200 млн.

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ЕС также ожидает прогресса по другим индикаторам - особенно по Высшему антикоррупционному суду и закону о децентрализации. Брюссель понимает сложность политического процесса.

Обсуждается также пересмотр плана до подачи заявки на третий транш. Это позволит учесть изменения в графике выполнения индикаторов и усилить эффективность инвестиций, особенно в инфраструктуру.

По словам Витфельта, ЕС обеспокоен последними событиями вокруг антикоррупционных органов. "Радует, что ключевые защитные механизмы восстановлены, но реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией должны продолжаться", - подчеркнул он.

Брюссель видит задержки по ряду индикаторов. Однако Евросоюз признает, что реализация программы происходит в новых условиях и требует гибкости от обеих сторон.

Автор: 

НАБУ (4507) финансирование (1827) Евросоюз (17458)


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Топ комментарии
+19
Дякую Зеленим ...асам, і особисто зеленському!
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03.08.2025 08:45 Ответить
+14
Норм.Зеленій наволочі гроші не потрібні.В них все норм
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03.08.2025 08:45 Ответить
+12
Україна отримає меншу суму від ЄС через невиконання трьох індикаторів через трьох-чотирьох менеджерів і самого голобородька.
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03.08.2025 08:47 Ответить
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Норм.Зеленій наволочі гроші не потрібні.В них все норм
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03.08.2025 08:45 Ответить
Можливо, потрібно менше красти?
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03.08.2025 08:45 Ответить
Ні, для Зеленського вкрасти - то святе!
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03.08.2025 09:12 Ответить
красти під час ВІЙНИ , цє співпраця з рускіми фашистами - вбивство українців , підручними Зе
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03.08.2025 10:04 Ответить
Дякую Зеленим ...асам, і особисто зеленському!
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03.08.2025 08:45 Ответить
Так бубочка - найголовніший ...ас, тому шо він - найвеличніший серед...асів
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03.08.2025 08:55 Ответить
Невже другий після )(уйла шахматист "многоходовочнік"?🤣
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03.08.2025 09:04 Ответить
Україна отримає меншу суму від ЄС через невиконання трьох індикаторів через трьох-чотирьох менеджерів і самого голобородька.
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03.08.2025 08:47 Ответить
Вообще то за Гайдая могли и добавить денег
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03.08.2025 09:11 Ответить
такі гайдаї в кожній області.
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03.08.2025 09:29 Ответить
Та хто такий той Гайдай, щоб на нього звертати увагу? Один з дрібних казнокрадів, часів найвеличнішого казнокрада **********. )
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03.08.2025 09:31 Ответить
Головна проблема Зе&Ермачидли ! Гайдая , призначав особисто зе&Ермак , як і всіх своїх підручних , мародерів Щоб перекрити скандал з Гаманцями зейла - Міндічами , Чернишовим , Шурмою ……
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03.08.2025 10:21 Ответить
За невиконання кожного індикатора треба забороняти вїзд в ЄС одному менеджеру, його хвойдам, родичам і лічинкам. А гроші то таке.
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03.08.2025 08:47 Ответить
Потужно Юлька почала...
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03.08.2025 08:48 Ответить
Та не, то потужно Шмигаль закінчив.
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03.08.2025 08:54 Ответить
Бздюлька Мошонка? Так цю стару відьму називають мамою корупції.
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03.08.2025 08:57 Ответить
мова про іншу, ту що замість шмиргаля.
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03.08.2025 09:31 Ответить
Аааааа, зрозумів.
Все рівно, у старої відьми преорітет. Вона сама стара злодійка в владних коридорах, і путь в неї не простий, починаючи з відеосалона, де вона потихенько тирила. На косметику напевно.
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03.08.2025 09:39 Ответить
Зранку закон - ввечері гроші - закони можуть бути найкращими в світі - чи той закон виконується
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03.08.2025 08:57 Ответить
******** , от тут ви повинні починати славити свого Zе. Нужбо, починайте скандувати:
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03.08.2025 08:57 Ответить
Так ось вони які, ті самі 73%...
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03.08.2025 09:41 Ответить
Допоки при владі влада клоунів для яких Україна це територія для збагачення ,для них чужі такі поняття як: патріотизм ,професіоналізм ,порядність годі чекати на щось добре.
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03.08.2025 08:58 Ответить
Зебилов надо бить как собаку Павлова, но не током, а каждый раз с носака да по морде.
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03.08.2025 09:02 Ответить
це означає меньше домів у Монако та Андорі, або дома там є, але без ремонту. що ж ви европейці робите з нашими депутатами та чиновниками, як же вони будуть у Монако та без ремонту
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03.08.2025 09:08 Ответить
11 років потужних реформ для євроінтеграції, і навіть з зовнішнім управлінням нічого не виходить... Якби в Україні були ресурси на рівні кацапії, то верховна зрада запровадила в Україні кріпосне право, єдине що їх стримує це відсутність грошей на справжню самостійність та незалежність
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03.08.2025 09:09 Ответить
Батьку, тепер ти будеш меньше пити?? Ні,синку! Тепер ти будеш меньше їсти!!
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03.08.2025 09:22 Ответить
Батьку, я хочу мороженку.
Синку, я теж хочу мороженку, але гроші є тільки на горілку
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03.08.2025 09:35 Ответить
Красти менше вони не будуть, це точно.
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03.08.2025 09:31 Ответить
Україна отримає меншу суму від ЄС через
бажання ЗЕбанди на чолі з єрмаком зробити з України малоросію
- керівник відділу Представництва ЄС в Україні Вітфельт
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03.08.2025 09:39 Ответить
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03.08.2025 09:40 Ответить
Нахрена їм оті мільярди якщо їм буде складніше їх пиляти?
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03.08.2025 09:45 Ответить
дякуємо зельоному дрім тіму *********
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03.08.2025 09:49 Ответить
Скумбрія тепер буде по 16 .
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03.08.2025 09:50 Ответить
новина втішна, схоже, на шостий рік захід зрозумів, що найдієвіший спосіб взаємодії з зеленими - це регулярні звіздюліни, по людські з ціми покидьками не можна
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03.08.2025 09:53 Ответить
 
 