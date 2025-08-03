Украина получит меньшую сумму от ЕС из-за невыполнения трех индикаторов, - глава отдела Представительства ЕС в Украине Витфельт

Европейский Союз пока наблюдает прогресс Украины по плану Ukraine Facility, впрочем реформа антикоррупционных органов должна оставаться в приоритете.

Об этом сказал Хенрик Витфельт, руководитель отдела государственного финансирования, поддержки бизнеса и социальной политики Представительства ЕС в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Витфельта, в рамках Ukraine Facility Украина уже получила 19,6 млрд евро из общей суммы в 38 млрд. Финансирование рассчитано на четыре года, но первые выплаты были сосредоточены в начале программы.

"Если августовский транш будет одобрен Советом ЕС, общая выплата достигнет 23 млрд евро", - отметил Витфельт.

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Также он рассказал, что заявка на выплату за первый квартал в размере 3 млрд евро была подана Украиной в июне с опозданием. Сейчас она рассматривает Еврокомиссия и передана в Европейский совет.

Из 4,5 млрд евро, заложенных на первый квартал, Киев получит меньшую сумму из-за невыполнения трех индикаторов. Однако один из них - закон об ARMA - уже подписан президентом, что позволит включить его в будущую выплату, сообщил чиновник.

"На выполнение индикаторов у Украины есть до 12 месяцев после окончания квартала", - подчеркнул Витфельт.

При этом около 600 млн евро будет добавлено к выплате за второй квартал.

"Логика методологии частичной выплаты такова: общая сумма за квартал (например, 4,5 млрд за первый квартал) делится на количество индикаторов (их было 16), при этом для законов сумма удваивается. Вот почему, например, за один закон - 600 млн.

Во втором квартале общий объем меньше - всего 11 индикаторов, а сумма - менее 2 млрд евро, один закон "стоит" около 200 млн.

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ЕС также ожидает прогресса по другим индикаторам - особенно по Высшему антикоррупционному суду и закону о децентрализации. Брюссель понимает сложность политического процесса.

Обсуждается также пересмотр плана до подачи заявки на третий транш. Это позволит учесть изменения в графике выполнения индикаторов и усилить эффективность инвестиций, особенно в инфраструктуру.

По словам Витфельта, ЕС обеспокоен последними событиями вокруг антикоррупционных органов. "Радует, что ключевые защитные механизмы восстановлены, но реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией должны продолжаться", - подчеркнул он.

Брюссель видит задержки по ряду индикаторов. Однако Евросоюз признает, что реализация программы происходит в новых условиях и требует гибкости от обеих сторон.