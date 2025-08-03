Україна отримає меншу суму від ЄС через невиконання трьох індикаторів, - керівник відділу Представництва ЄС в Україні Вітфельт
Європейський Союз наразі спостерігає прогрес України за планом Ukraine Facility, втім реформа антикорупційних органів має залишатися у пріоритеті.
Про це сказав Хенрік Вітфельт, керівник відділу державного фінансування, підтримки бізнесу та соціальної політики Представництва ЄС в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Вітфельта, у рамках Ukraine Facility Україна вже отримала 19,6 млрд євро із загальної суми в 38 млрд. Фінансування розраховане на чотири роки, але перші виплати були зосереджені на початку програми.
"Якщо серпневий транш буде схвалений Радою ЄС, загальна виплата досягне 23 млрд євро", - зазначив Вітфельт.
Також він розповів, що заявка на виплату за перший квартал у розмірі 3 млрд євро була подана Україною в червні із запізненням. Наразі її розглядає Єврокомісія і передано до Європейської ради.
Із 4,5 млрд євро, закладених на перший квартал, Київ отримає меншу суму через невиконання трьох індикаторів. Однак один із них - закон про ARMA - уже підписаний президентом, що дасть змогу включити його в майбутню виплату, повідомив чиновник.
"На виконання індикаторів в України є до 12 місяців після закінчення кварталу", - наголосив Вітфельт.
При цьому близько 600 млн євро буде додано до виплати за другий квартал.
"Логіка методології часткової виплати така: загальна сума за квартал (наприклад, 4,5 млрд за перший квартал) ділиться на кількість індикаторів (їх було 16), при цьому для законів сума подвоюється. Ось чому, наприклад, за один закон - 600 млн.
У другому кварталі загальний обсяг менший - лише 11 індикаторів, а сума - менше ніж 2 млрд євро, один закон "коштує" близько 200 млн.
ЄС також очікує прогресу за іншими індикаторами - особливо за Вищим антикорупційним судом і законом про децентралізацію. Брюссель розуміє складність політичного процесу.
Обговорюється також перегляд плану до подання заявки на третій транш. Це дасть змогу врахувати зміни в графіку виконання індикаторів і посилити ефективність інвестицій, особливо в інфраструктуру.
За словами Вітфельта, ЄС стурбований останніми подіями навколо антикорупційних органів. "Тішить, що ключові захисні механізми відновлено, але реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають тривати", - підкреслив він.
Брюссель бачить затримки за низкою індикаторів. Однак Євросоюз визнає, що реалізація програми відбувається в нових умовах і вимагає гнучкості від обох сторін.
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через невиконання трьох індикаторівчерез трьох-чотирьох менеджерів і самого голобородька.
Все рівно, у старої відьми преорітет. Вона сама стара злодійка в владних коридорах, і путь в неї не простий, починаючи з відеосалона, де вона потихенько тирила. На косметику напевно.
Синку, я теж хочу мороженку, але гроші є тільки на горілку
бажання ЗЕбанди на чолі з єрмаком зробити з України малоросію
- керівник відділу Представництва ЄС в Україні Вітфельт