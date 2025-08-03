Україна отримає меншу суму від ЄС через невиконання трьох індикаторів, - керівник відділу Представництва ЄС в Україні Вітфельт

Європейський Союз наразі спостерігає прогрес України за планом Ukraine Facility, втім реформа антикорупційних органів має залишатися у пріоритеті.

Про це сказав Хенрік Вітфельт, керівник відділу державного фінансування, підтримки бізнесу та соціальної політики Представництва ЄС в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Вітфельта, у рамках Ukraine Facility Україна вже отримала 19,6 млрд євро із загальної суми в 38 млрд. Фінансування розраховане на чотири роки, але перші виплати були зосереджені на початку програми.

"Якщо серпневий транш буде схвалений Радою ЄС, загальна виплата досягне 23 млрд євро", - зазначив Вітфельт.

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Також він розповів, що заявка на виплату за перший квартал у розмірі 3 млрд євро була подана Україною в червні із запізненням. Наразі її розглядає Єврокомісія і передано до Європейської ради.

Із 4,5 млрд євро, закладених на перший квартал, Київ отримає меншу суму через невиконання трьох індикаторів. Однак один із них - закон про ARMA - уже підписаний президентом, що дасть змогу включити його в майбутню виплату, повідомив чиновник.

"На виконання індикаторів в України є до 12 місяців після закінчення кварталу", - наголосив Вітфельт.

При цьому близько 600 млн євро буде додано до виплати за другий квартал.

"Логіка методології часткової виплати така: загальна сума за квартал (наприклад, 4,5 млрд за перший квартал) ділиться на кількість індикаторів (їх було 16), при цьому для законів сума подвоюється. Ось чому, наприклад, за один закон - 600 млн.

У другому кварталі загальний обсяг менший - лише 11 індикаторів, а сума - менше ніж 2 млрд євро, один закон "коштує" близько 200 млн.

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ЄС також очікує прогресу за іншими індикаторами - особливо за Вищим антикорупційним судом і законом про децентралізацію. Брюссель розуміє складність політичного процесу.

Обговорюється також перегляд плану до подання заявки на третій транш. Це дасть змогу врахувати зміни в графіку виконання індикаторів і посилити ефективність інвестицій, особливо в інфраструктуру.

За словами Вітфельта, ЄС стурбований останніми подіями навколо антикорупційних органів. "Тішить, що ключові захисні механізми відновлено, але реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають тривати", - підкреслив він.

Брюссель бачить затримки за низкою індикаторів. Однак Євросоюз визнає, що реалізація програми відбувається в нових умовах і вимагає гнучкості від обох сторін.