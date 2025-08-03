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Україна отримає меншу суму від ЄС через невиконання трьох індикаторів, - керівник відділу Представництва ЄС в Україні Вітфельт

ЄС

Європейський Союз наразі спостерігає прогрес України за планом Ukraine Facility, втім реформа антикорупційних органів має залишатися у пріоритеті.

Про це сказав Хенрік Вітфельт, керівник відділу державного фінансування, підтримки бізнесу та соціальної політики Представництва ЄС в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Вітфельта, у рамках Ukraine Facility Україна вже отримала 19,6 млрд євро із загальної суми в 38 млрд. Фінансування розраховане на чотири роки, але перші виплати були зосереджені на початку програми.

"Якщо серпневий транш буде схвалений Радою ЄС, загальна виплата досягне 23 млрд євро", - зазначив Вітфельт.

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Також він розповів, що заявка на виплату за перший квартал у розмірі 3 млрд євро була подана Україною в червні із запізненням. Наразі її розглядає Єврокомісія і передано до Європейської ради.

Із 4,5 млрд євро, закладених на перший квартал, Київ отримає меншу суму через невиконання трьох індикаторів. Однак один із них - закон про ARMA - уже підписаний президентом, що дасть змогу включити його в майбутню виплату, повідомив чиновник.

"На виконання індикаторів в України є до 12 місяців після закінчення кварталу", - наголосив Вітфельт.

При цьому близько 600 млн євро буде додано до виплати за другий квартал.

"Логіка методології часткової виплати така: загальна сума за квартал (наприклад, 4,5 млрд за перший квартал) ділиться на кількість індикаторів (їх було 16), при цьому для законів сума подвоюється. Ось чому, наприклад, за один закон - 600 млн.

У другому кварталі загальний обсяг менший - лише 11 індикаторів, а сума - менше ніж 2 млрд євро, один закон "коштує" близько 200 млн.

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ЄС також очікує прогресу за іншими індикаторами - особливо за Вищим антикорупційним судом і законом про децентралізацію. Брюссель розуміє складність політичного процесу.

Обговорюється також перегляд плану до подання заявки на третій транш. Це дасть змогу врахувати зміни в графіку виконання індикаторів і посилити ефективність інвестицій, особливо в інфраструктуру.

За словами Вітфельта, ЄС стурбований останніми подіями навколо антикорупційних органів. "Тішить, що ключові захисні механізми відновлено, але реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають тривати", - підкреслив він.

Брюссель бачить затримки за низкою індикаторів. Однак Євросоюз визнає, що реалізація програми відбувається в нових умовах і вимагає гнучкості від обох сторін.

Автор: 

НАБУ (5396) фінансування (3214) Євросоюз (13963)


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Топ коментарі
+19
Дякую Зеленим ...асам, і особисто зеленському!
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03.08.2025 08:45 Відповісти
+14
Норм.Зеленій наволочі гроші не потрібні.В них все норм
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03.08.2025 08:45 Відповісти
+13
Україна отримає меншу суму від ЄС через невиконання трьох індикаторів через трьох-чотирьох менеджерів і самого голобородька.
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03.08.2025 08:47 Відповісти
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Норм.Зеленій наволочі гроші не потрібні.В них все норм
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03.08.2025 08:45 Відповісти
Можливо, потрібно менше красти?
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03.08.2025 08:45 Відповісти
Ні, для Зеленського вкрасти - то святе!
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03.08.2025 09:12 Відповісти
красти під час ВІЙНИ , цє співпраця з рускіми фашистами - вбивство українців , підручними Зе
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03.08.2025 10:04 Відповісти
Дякую Зеленим ...асам, і особисто зеленському!
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03.08.2025 08:45 Відповісти
Так бубочка - найголовніший ...ас, тому шо він - найвеличніший серед...асів
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03.08.2025 08:55 Відповісти
Невже другий після )(уйла шахматист "многоходовочнік"?🤣
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03.08.2025 09:04 Відповісти
Україна отримає меншу суму від ЄС через невиконання трьох індикаторів через трьох-чотирьох менеджерів і самого голобородька.
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03.08.2025 08:47 Відповісти
Вообще то за Гайдая могли и добавить денег
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03.08.2025 09:11 Відповісти
такі гайдаї в кожній області.
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03.08.2025 09:29 Відповісти
Та хто такий той Гайдай, щоб на нього звертати увагу? Один з дрібних казнокрадів, часів найвеличнішого казнокрада **********. )
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03.08.2025 09:31 Відповісти
Головна проблема Зе&Ермачидли ! Гайдая , призначав особисто зе&Ермак , як і всіх своїх підручних , мародерів Щоб перекрити скандал з Гаманцями зейла - Міндічами , Чернишовим , Шурмою ……
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03.08.2025 10:21 Відповісти
За невиконання кожного індикатора треба забороняти вїзд в ЄС одному менеджеру, його хвойдам, родичам і лічинкам. А гроші то таке.
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03.08.2025 08:47 Відповісти
Потужно Юлька почала...
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03.08.2025 08:48 Відповісти
Та не, то потужно Шмигаль закінчив.
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03.08.2025 08:54 Відповісти
Бздюлька Мошонка? Так цю стару відьму називають мамою корупції.
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03.08.2025 08:57 Відповісти
мова про іншу, ту що замість шмиргаля.
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03.08.2025 09:31 Відповісти
Аааааа, зрозумів.
Все рівно, у старої відьми преорітет. Вона сама стара злодійка в владних коридорах, і путь в неї не простий, починаючи з відеосалона, де вона потихенько тирила. На косметику напевно.
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03.08.2025 09:39 Відповісти
Зранку закон - ввечері гроші - закони можуть бути найкращими в світі - чи той закон виконується
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03.08.2025 08:57 Відповісти
******** , от тут ви повинні починати славити свого Zе. Нужбо, починайте скандувати:
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03.08.2025 08:57 Відповісти
Так ось вони які, ті самі 73%...
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03.08.2025 09:41 Відповісти
Допоки при владі влада клоунів для яких Україна це територія для збагачення ,для них чужі такі поняття як: патріотизм ,професіоналізм ,порядність годі чекати на щось добре.
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03.08.2025 08:58 Відповісти
Зебилов надо бить как собаку Павлова, но не током, а каждый раз с носака да по морде.
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03.08.2025 09:02 Відповісти
це означає меньше домів у Монако та Андорі, або дома там є, але без ремонту. що ж ви европейці робите з нашими депутатами та чиновниками, як же вони будуть у Монако та без ремонту
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03.08.2025 09:08 Відповісти
11 років потужних реформ для євроінтеграції, і навіть з зовнішнім управлінням нічого не виходить... Якби в Україні були ресурси на рівні кацапії, то верховна зрада запровадила в Україні кріпосне право, єдине що їх стримує це відсутність грошей на справжню самостійність та незалежність
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03.08.2025 09:09 Відповісти
Батьку, тепер ти будеш меньше пити?? Ні,синку! Тепер ти будеш меньше їсти!!
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03.08.2025 09:22 Відповісти
Батьку, я хочу мороженку.
Синку, я теж хочу мороженку, але гроші є тільки на горілку
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03.08.2025 09:35 Відповісти
Красти менше вони не будуть, це точно.
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03.08.2025 09:31 Відповісти
Україна отримає меншу суму від ЄС через
бажання ЗЕбанди на чолі з єрмаком зробити з України малоросію
- керівник відділу Представництва ЄС в Україні Вітфельт
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03.08.2025 09:39 Відповісти
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03.08.2025 09:40 Відповісти
Нахрена їм оті мільярди якщо їм буде складніше їх пиляти?
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03.08.2025 09:45 Відповісти
дякуємо зельоному дрім тіму *********
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03.08.2025 09:49 Відповісти
Скумбрія тепер буде по 16 .
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03.08.2025 09:50 Відповісти
новина втішна, схоже, на шостий рік захід зрозумів, що найдієвіший спосіб взаємодії з зеленими - це регулярні звіздюліни, по людські з ціми покидьками не можна
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03.08.2025 09:53 Відповісти
В Україні при владі "зелено- диверсійна агентура куйла на чолі із "зе"
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03.08.2025 10:36 Відповісти
 
 