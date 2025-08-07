Ми проінформували Зеленського про обшуки в Нацгвардії у справі щодо закупівлі дронів, - очільник САП Клименко

На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 2 серпня керівники НАБУ і САП попередили главу держави про проведення обшуків у Національній гвардії задля уникнення звинувачень у "підіграванні ворогу".

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Клименко пояснив, що антикорупційники не доповідали президенту, слово "доповідь" було вжито в комунікації ОП. Водночас НАБУ і САП оперативно поінформували Зеленського про викриття корупційної схеми при закупівлі дронів та РЕБ.

"Щодо причин зустрічі з президентом: після затримання народного депутата, низки підприємців та керівників військових райадміністрацій нам необхідно було проводити обшуки в Нацгвардії. Під підозрою наразі тільки керівник військової частини, водночас перевіряються дії більшої кількості нацгвардійців.

От тільки коли НАБУ займається Нацгвардією, офіційні посадові особи держави цілеспрямовано звинувачують нас у роботі на Кремль без жодних доказів. До того ж у нас не було гарантій, що ніхто не послухав публічної поради голови Служби безпеки про те, що в набушників, які приходять із обшуком, можна "розряджати два ріжки", - розповів Клименко.

На уточнююче запитання, чи діяли вони "на випередження, щоб узяти президента в союзники", керівник САП відповів: "Так, або принаймні забрати право на незнання. Але тільки після того, як відбулося затримання депутата, коли ми фактично контролювали передачу коштів, керівник НАБУ повідомив президента як верховного головнокомандувача про те, що така ситуація сталася і що ми обшукуватимемо Нацгвардію. Після цього президент запросив нас на офіційну зустріч. Тобто ніхто нікого не інформував до реалізації".

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.