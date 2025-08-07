УКР
Новини Корупція на закупівлі дронів
Ми проінформували Зеленського про обшуки в Нацгвардії у справі щодо закупівлі дронів, - очільник САП Клименко

Зеленський Кривонос Клименко

На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 2 серпня керівники НАБУ і САП попередили главу держави про проведення обшуків у Національній гвардії задля уникнення звинувачень у "підіграванні ворогу".

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Клименко пояснив, що антикорупційники не доповідали президенту, слово "доповідь" було вжито в комунікації ОП. Водночас НАБУ і САП оперативно поінформували Зеленського про викриття корупційної схеми при закупівлі дронів та РЕБ.

"Щодо причин зустрічі з президентом: після затримання народного депутата, низки підприємців та керівників військових райадміністрацій нам необхідно було проводити обшуки в Нацгвардії. Під підозрою наразі тільки керівник військової частини, водночас перевіряються дії більшої кількості нацгвардійців.

От тільки коли НАБУ займається Нацгвардією, офіційні посадові особи держави цілеспрямовано звинувачують нас у роботі на Кремль без жодних доказів. До того ж у нас не було гарантій, що ніхто не послухав публічної поради голови Служби безпеки про те, що в набушників, які приходять із обшуком, можна "розряджати два ріжки", - розповів Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП не мають доповідати Зеленському, особливо, якщо в корупції звинувачується його оточення, - журналіст Ткач

На уточнююче запитання, чи діяли вони "на випередження, щоб узяти президента в союзники", керівник САП відповів: "Так, або принаймні забрати право на незнання. Але тільки після того, як відбулося затримання депутата, коли ми фактично контролювали передачу коштів, керівник НАБУ повідомив президента як верховного головнокомандувача про те, що така ситуація сталася і що ми обшукуватимемо Нацгвардію. Після цього президент запросив нас на офіційну зустріч. Тобто ніхто нікого не інформував до реалізації".

Корупційна схема на дронах

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

НАБУ (5408) СБУ (13223) Національна гвардія (1614) САП (2455) Клименко Олександр САП (48)


Топ коментарі
+8
Результат картонного майдану.
Керівники незалежних антикорупційних органів звітують Зєлєнскому про мародерство чиновників,призначених Зєлєнскім 🤷
07.08.2025 17:25 Відповісти
+7
«Скільки грошей вам та вашим друзям ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?»
(с) кандидат в президенти вова зеленський, 19.04.2019, стадіон.
07.08.2025 17:31 Відповісти
+5
Щодо "публічної поради голови Служби безпеки про те, що в набушників, які приходять із обшуком, можна розряджати два ріжки" - попри всі заслуги Малюка, він вже має сидіти в СІЗО і давно вже.
07.08.2025 17:52 Відповісти
стали холуями ..бігають на поклон до зельоного царя

не за це люди з картонками стояли, холопи бл
07.08.2025 17:20 Відповісти
вони не хотять стати "врєдітєлямі", "врагамі народа" та агентами Сігуранци-МІ6-Абвера в застінках #два-магазіна-пістолета

.
07.08.2025 17:43 Відповісти
В свою чергу Зєля мовчить про ці обшуки, наче коломойського гівна в рот набрав.
07.08.2025 17:25 Відповісти
Тобто тепер головний корупціонер та кришуватель мародерства на закупівлях для ЗСУ з Банкової буде заздалегідь попереджений про хід слідства по його кумов"ям, друзям та бізнеспартнерам??? Щоб раптом розслідування не вивело на самого ЗЕлідора? НАБУ та САП в курсі, що сам реЗЕдент ЗАВЖДИ є у них підозрюваним та не має знати деталей їхніх розслідувань? Інакше накойхєр народу вся ця імітація? Риба гниє з голови. Корупція та мародерство завжди йдуть від найвищого керівництва та їхнього оточення. Це вже доведно часом. Тож не треба робити чергове шоу про "боротьбу з корупцією", треба просто "відтяти голову" та "повідрубати руки", в юридичному плані, тому найвеличнішому покидьку, який своїх кумів та друзів хоче зробити недоторканими для антикорупційних органів.
07.08.2025 17:35 Відповісти
Тут може бути гарна гра "на випередження" і " забрати право на незнання". Бо це міцно зав'язує хрипатому руки і...рота - якщо він хоч десь комусь щось бовкне, то всі питання про "хто злив інфу" будуть до нього, бо завХряк був не поінформований.
Як кажуть: "з поганої вівці хоч вовни шмат". Вони зараз вимушені зруйнувати той зв'язок(спайку) ЗЕ+Є і робити все ж таки свою справу, бо кредит довіри їм відвалили дуже великий.
А взагалі, поживемо - побачимо.
07.08.2025 17:44 Відповісти
Щодо "публічної поради голови Служби безпеки про те, що в набушників, які приходять із обшуком, можна розряджати два ріжки" - попри всі заслуги Малюка, він вже має сидіти в СІЗО і давно вже.
07.08.2025 17:52 Відповісти
А чеченцев, Ви будете вбивати, разом з татаровим?
07.08.2025 18:03 Відповісти
сарказм, хоч і без смайлика - зацінив
07.08.2025 18:26 Відповісти
 
 