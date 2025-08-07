РУС
Коррупция на закупках дронов
1 007 11

Мы проинформировали Зеленского об обысках в Нацгвардии по делу о закупке дронов, - глава САП Клименко

Зеленский Кривонос Клименко

На встрече с президентом Владимиром Зеленским 2 августа руководители НАБУ и САП предупредили главу государства о проведении обысков в Национальной гвардии во избежание обвинений в "подыгрывании врагу".

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Клименко рассказал, что антикоррупционеры не докладывали президенту, слово "доклад" было употреблено в коммуникации ОП. В то же время НАБУ и САП оперативно проинформировали Зеленского о разоблачении коррупционной схемы при закупке дронов и РЭБ.

"О причинах встречи с президентом: после задержания народного депутата, ряда предпринимателей и руководителей военных райадминистраций нам необходимо было проводить обыски в Нацгвардии. Под подозрением пока только руководитель воинской части, одновременно проверяются действия большего количества нацгвардейцев.

Вот только когда НАБУ занимается Нацгвардией, официальные должностные лица государства целенаправленно обвиняют нас в работе на Кремль без всяких доказательств. К тому же у нас не было гарантий, что никто не послушал публичного совета главы Службы безопасности о том, что в набушников, которые приходят с обыском, можно "разряжать два рожка", - рассказал Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП не должны докладывать Зеленскому, особенно, если в коррупции обвиняется его окружение, - журналист Ткач

На уточняющий вопрос, действовали ли они "на опережение, чтобы взять президента в союзники", руководитель САП ответил: "Да, или, по крайней мере, забрать право на незнание. Но только после того, как произошло задержание депутата, когда мы фактически контролировали передачу средств, руководитель НАБУ сообщил президенту как верховному главнокомандующему о том, что такая ситуация произошла, и что мы будем обыскивать Нацгвардию. После этого президент пригласил нас на официальную встречу. То есть никто никого не информировал до реализации".

Коррупционная схема на дронах

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Автор: 

НАБУ (4518) СБУ (20287) Национальная гвардия (2202) САП (2281) Клименко Александр САП (37)


Топ комментарии
+8
Результат картонного майдану.
Керівники незалежних антикорупційних органів звітують Зєлєнскому про мародерство чиновників,призначених Зєлєнскім 🤷
показать весь комментарий
07.08.2025 17:25 Ответить
+8
«Скільки грошей вам та вашим друзям ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?»
(с) кандидат в президенти вова зеленський, 19.04.2019, стадіон.
показать весь комментарий
07.08.2025 17:31 Ответить
+5
Щодо "публічної поради голови Служби безпеки про те, що в набушників, які приходять із обшуком, можна розряджати два ріжки" - попри всі заслуги Малюка, він вже має сидіти в СІЗО і давно вже.
показать весь комментарий
07.08.2025 17:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
стали холуями ..бігають на поклон до зельоного царя

не за це люди з картонками стояли, холопи бл
показать весь комментарий
07.08.2025 17:20 Ответить
вони не хотять стати "врєдітєлямі", "врагамі народа" та агентами Сігуранци-МІ6-Абвера в застінках #два-магазіна-пістолета

.
показать весь комментарий
07.08.2025 17:43 Ответить
В свою чергу Зєля мовчить про ці обшуки, наче коломойського гівна в рот набрав.
показать весь комментарий
07.08.2025 17:25 Ответить
07.08.2025 17:25 Ответить
07.08.2025 17:31 Ответить
Тобто тепер головний корупціонер та кришуватель мародерства на закупівлях для ЗСУ з Банкової буде заздалегідь попереджений про хід слідства по його кумов"ям, друзям та бізнеспартнерам??? Щоб раптом розслідування не вивело на самого ЗЕлідора? НАБУ та САП в курсі, що сам реЗЕдент ЗАВЖДИ є у них підозрюваним та не має знати деталей їхніх розслідувань? Інакше накойхєр народу вся ця імітація? Риба гниє з голови. Корупція та мародерство завжди йдуть від найвищого керівництва та їхнього оточення. Це вже доведно часом. Тож не треба робити чергове шоу про "боротьбу з корупцією", треба просто "відтяти голову" та "повідрубати руки", в юридичному плані, тому найвеличнішому покидьку, який своїх кумів та друзів хоче зробити недоторканими для антикорупційних органів.
показать весь комментарий
07.08.2025 17:35 Ответить
Тут може бути гарна гра "на випередження" і " забрати право на незнання". Бо це міцно зав'язує хрипатому руки і...рота - якщо він хоч десь комусь щось бовкне, то всі питання про "хто злив інфу" будуть до нього, бо завХряк був не поінформований.
Як кажуть: "з поганої вівці хоч вовни шмат". Вони зараз вимушені зруйнувати той зв'язок(спайку) ЗЕ+Є і робити все ж таки свою справу, бо кредит довіри їм відвалили дуже великий.
А взагалі, поживемо - побачимо.
показать весь комментарий
07.08.2025 17:44 Ответить
07.08.2025 17:52 Ответить
А чеченцев, Ви будете вбивати, разом з татаровим?
показать весь комментарий
07.08.2025 18:03 Ответить
сарказм, хоч і без смайлика - зацінив
показать весь комментарий
07.08.2025 18:26 Ответить
Якісь зміни в КПК? Слідчі органи доповідають комусь про хід слідчих дій? Це якийсь *******, чи ні?
показать весь комментарий
07.08.2025 18:54 Ответить
 
 