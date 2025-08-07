Мы проинформировали Зеленского об обысках в Нацгвардии по делу о закупке дронов, - глава САП Клименко
На встрече с президентом Владимиром Зеленским 2 августа руководители НАБУ и САП предупредили главу государства о проведении обысков в Национальной гвардии во избежание обвинений в "подыгрывании врагу".
Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Клименко рассказал, что антикоррупционеры не докладывали президенту, слово "доклад" было употреблено в коммуникации ОП. В то же время НАБУ и САП оперативно проинформировали Зеленского о разоблачении коррупционной схемы при закупке дронов и РЭБ.
"О причинах встречи с президентом: после задержания народного депутата, ряда предпринимателей и руководителей военных райадминистраций нам необходимо было проводить обыски в Нацгвардии. Под подозрением пока только руководитель воинской части, одновременно проверяются действия большего количества нацгвардейцев.
Вот только когда НАБУ занимается Нацгвардией, официальные должностные лица государства целенаправленно обвиняют нас в работе на Кремль без всяких доказательств. К тому же у нас не было гарантий, что никто не послушал публичного совета главы Службы безопасности о том, что в набушников, которые приходят с обыском, можно "разряжать два рожка", - рассказал Клименко.
На уточняющий вопрос, действовали ли они "на опережение, чтобы взять президента в союзники", руководитель САП ответил: "Да, или, по крайней мере, забрать право на незнание. Но только после того, как произошло задержание депутата, когда мы фактически контролировали передачу средств, руководитель НАБУ сообщил президенту как верховному главнокомандующему о том, что такая ситуация произошла, и что мы будем обыскивать Нацгвардию. После этого президент пригласил нас на официальную встречу. То есть никто никого не информировал до реализации".
Коррупционная схема на дронах
Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.
В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.
В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
не за це люди з картонками стояли, холопи бл
.
Керівники незалежних антикорупційних органів звітують Зєлєнскому про мародерство чиновників,призначених Зєлєнскім 🤷
(с) кандидат в президенти вова зеленський, 19.04.2019, стадіон.
Як кажуть: "з поганої вівці хоч вовни шмат". Вони зараз вимушені зруйнувати той зв'язок(спайку) ЗЕ+Є і робити все ж таки свою справу, бо кредит довіри їм відвалили дуже великий.
А взагалі, поживемо - побачимо.