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Новини Фото Боротьба з корупцією
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Викрито схему заволодіння понад 10 млн грн на закупівлях в Мін’юсті, - НАБУ. ФОТО

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства юстиції України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

підозри НАБУ працівникам Мінюсту

Серед підозрюваних:

  • колишній Державний секретар Мін’юсту;
  • чинний начальник та заступник начальника управлінь Мін'юсту;
  • бенефіціарний власник та двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю.

За розробленим бенефіціарним власником ТОВ планом службові особи міністерства з метою закупівлі послуг з модернізації АПК організували внесення відповідних змін до кошторису на 2021 рік. Надалі керівники ТОВ забезпечили підготовку технічного завдання на модернізацію АПК. Щоб прибрати конкурентів, у ньому зазначили специфічні вимоги до характеристик обладнання, яке товариство мало намір поставити.

Для завищення вартості послуг, на адресу ТОВ та інших, заздалегідь визначених компаній, направили запити щодо надання комерційних пропозицій та одержали "потрібні" відповіді. Це стало підставою для початку торгів. Аби вони відбулися, учасники схеми забезпечили формальну участь ще одного підприємства, тендерну пропозицію якого визнали менш комерційно привабливою, аніж підконтрольного ТОВ. 

підозри працівникам Мінюсту

Як наслідок, міністерство уклало з ТОВ договір, за яким отримало послуги за завищеною вартістю, а державний бюджет зазнав збитків на суму понад 10 млн грн.

Також читайте: Хабар за "потрібне" рішення: викрито суддю на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Начальнику управління Міністерства юстиції України додатково інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Автор: 

НАБУ (5405) Мін’юст (1621) САП (2454) закупівлі (3521)


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Топ коментарі
+2
Хто хто у теремочку живе?

І хто ж там рулить? Стефанішина нє?
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06.08.2025 20:21 Відповісти
+2
Кого не зачепи - скрізь корупція - вже як в медицині - здорових людей немає - є тільки недообстежені
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06.08.2025 20:22 Відповісти
+2
В министерстве юстиции, в министерстве правосудия, ****** деньги, то шо говорить об остальных министерствах?!?!?!🤪😅🙄🥳🤗
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06.08.2025 20:44 Відповісти
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Хто хто у теремочку живе?

І хто ж там рулить? Стефанішина нє?
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06.08.2025 20:21 Відповісти
Якщо 2021-2022 то це славнозвісний вусатий п"здюк Малюська.))
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06.08.2025 20:36 Відповісти
Це який жалівся на зарплатню?!
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06.08.2025 20:48 Відповісти
Ніколи такого, до перебування лавриновича-лукаш на посадах, не було!
Аж, ось тобі, знову держсекретарь із замами, з Мінюсту, гадять, як і у інших ЦОВВ!! І що характерно, таке відбувається регулярно, серед таких собі заброньованих, держсекретарів, з 2014 року!!
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06.08.2025 21:51 Відповісти
Кого не зачепи - скрізь корупція - вже як в медицині - здорових людей немає - є тільки недообстежені
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06.08.2025 20:22 Відповісти
Якщо прилетить у Кабмін, жалобу не оголошуйте.
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06.08.2025 20:34 Відповісти
давно пора
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06.08.2025 20:39 Відповісти
Мордва іде лісом до кабздона.
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06.08.2025 20:45 Відповісти
В министерстве юстиции, в министерстве правосудия, ****** деньги, то шо говорить об остальных министерствах?!?!?!🤪😅🙄🥳🤗
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06.08.2025 20:44 Відповісти
Скільки ОС у Мінюсті ? Тому там певна кількість обслуговуючого персоналу, який займається закупівлями всього.
Так само в інших міністерствах і відомствах., - є певні можливості. Залежить від конкретики.
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06.08.2025 21:56 Відповісти
Хто при Зеленському і під час війни тільки не крав. Черга дійшла і до Мінюсту. І знову схеми виявили НАБУ, а не тисячна армія СБУ, прокуратури, ДБР, поліції. Ще трішечки і скоро виявлять прибиральницю, яка на ганчірках і миючих засобах накрала мільйони, бо який піп - такий і прихід.
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06.08.2025 21:13 Відповісти
 
 