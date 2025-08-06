РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13873 посетителя онлайн
Новости Фото Борьба с коррупцией
797 9

Раскрыта схема завладения более 10 млн грн на закупках в Минюсте, - НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке услуг по модернизации аппаратно-программного комплекса аппарата Министерства юстиции Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

подозрения НАБУ сотрудникам Минюста

Среди подозреваемых:

  • бывший Государственный секретарь Минюста;
  • действующий начальник и заместитель начальника управлений Минюста;
  • бенефициарный владелец и двое руководителей общества с ограниченной ответственностью.

По разработанному бенефициарным владельцем ООО плану должностные лица министерства с целью закупки услуг по модернизации АПК организовали внесение соответствующих изменений в смету на 2021 год. В дальнейшем руководители ООО обеспечили подготовку технического задания на модернизацию АПК. Чтобы убрать конкурентов, в нем указали специфические требования к характеристикам оборудования, которое общество намеревалось поставить.

Для завышения стоимости услуг, в адрес ООО и других, заранее определенных компаний, направили запросы о предоставлении коммерческих предложений и получили "нужные" ответы. Это стало основанием для начала торгов. Чтобы они состоялись, участники схемы обеспечили формальное участие еще одного предприятия, тендерное предложение которого признали менее коммерчески привлекательным, чем подконтрольного ООО.

подозрения сотрудникам Минюста

Как следствие, министерство заключило с ООО договор, по которому получило услуги по завышенной стоимости, а государственный бюджет понес убытки на сумму более 10 млн грн.

Также читайте: Взятка за "нужное" решение: разоблачен судья на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Начальнику управления Министерства юстиции Украины дополнительно инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Автор: 

НАБУ (4515) Минюст (1770) САП (2280) закупки (802)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто хто у теремочку живе?

І хто ж там рулить? Стефанішина нє?
показать весь комментарий
06.08.2025 20:21 Ответить
Якщо 2021-2022 то це славнозвісний вусатий п"здюк Малюська.))
показать весь комментарий
06.08.2025 20:36 Ответить
Це який жалівся на зарплатню?!
показать весь комментарий
06.08.2025 20:48 Ответить
Кого не зачепи - скрізь корупція - вже як в медицині - здорових людей немає - є тільки недообстежені
показать весь комментарий
06.08.2025 20:22 Ответить
Якщо прилетить у Кабмін, жалобу не оголошуйте.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:34 Ответить
давно пора
показать весь комментарий
06.08.2025 20:39 Ответить
Мордва іде лісом до кабздона.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:45 Ответить
В министерстве юстиции, в министерстве правосудия, ****** деньги, то шо говорить об остальных министерствах?!?!?!🤪😅🙄🥳🤗
показать весь комментарий
06.08.2025 20:44 Ответить
Хто при Зеленському і під час війни тільки не крав. Черга дійшла і до Мінюсту. І знову схеми виявили НАБУ, а не тисячна армія СБУ, прокуратури, ДБР, поліції. Ще трішечки і скоро виявлять прибиральницю, яка на ганчірках і миючих засобах накрала мільйони, бо який піп - такий і прихід.
показать весь комментарий
06.08.2025 21:13 Ответить
 
 