Раскрыта схема завладения более 10 млн грн на закупках в Минюсте, - НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке услуг по модернизации аппаратно-программного комплекса аппарата Министерства юстиции Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Среди подозреваемых:

бывший Государственный секретарь Минюста;

действующий начальник и заместитель начальника управлений Минюста;

бенефициарный владелец и двое руководителей общества с ограниченной ответственностью.

По разработанному бенефициарным владельцем ООО плану должностные лица министерства с целью закупки услуг по модернизации АПК организовали внесение соответствующих изменений в смету на 2021 год. В дальнейшем руководители ООО обеспечили подготовку технического задания на модернизацию АПК. Чтобы убрать конкурентов, в нем указали специфические требования к характеристикам оборудования, которое общество намеревалось поставить.

Для завышения стоимости услуг, в адрес ООО и других, заранее определенных компаний, направили запросы о предоставлении коммерческих предложений и получили "нужные" ответы. Это стало основанием для начала торгов. Чтобы они состоялись, участники схемы обеспечили формальное участие еще одного предприятия, тендерное предложение которого признали менее коммерчески привлекательным, чем подконтрольного ООО.

Как следствие, министерство заключило с ООО договор, по которому получило услуги по завышенной стоимости, а государственный бюджет понес убытки на сумму более 10 млн грн.

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Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Начальнику управления Министерства юстиции Украины дополнительно инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.