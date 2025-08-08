РУС
СБУ попросили предоставить доказательства причастности двух сотрудников НАБУ к российскому влиянию. Ответ получили пока по одному, - Кривонос

Российское влияние в НАБУ Что говорит директор Кривонос

НАБУ обратилось в СБУ с просьбой предоставить доказательства, подтверждающие причастность двух работников НАБУ к российскому влиянию.

Об этом глава Бюро заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера по одному из них мне поступило соответствующее письмо из СБУ, но мне не предоставлено разрешение на разглашение его содержания публично.

На определенных людей давят, чтобы они свидетельствовали, что в НАБУ есть российские влияния, - глава САП Клименко

Первое. Я точно буду обращаться за дополнительными материалами, жду ответ относительно другого сотрудника. Точно буду просить дать разрешение опубликовать те материалы, которые мне предоставлены, потому что не вижу, что их надо скрывать от украинского общества, коллектива Бюро и международных партнеров.

А также просил СБУ, чтобы они опубликовали все имеющиеся материалы по обоим сотрудникам в публичном доступе. Потому что украинское общество, я, как директор коллектива Бюро, который довольно возбужден и нервозен, требует ответов, увидеть все имеющиеся доказательства. А я  - смог принять решение в рамках служебного расследования на основании его материалов", - подчеркнул Кривонос.

Иначе, сказал директор Бюро, надо переходить в цивилизованный формат следствия, просить освобождать этих работников из-под стражи.

"Напомню, что апелляционное обжалование мер пресечения затягивается. Поэтому это был бы лучший выход для удовлетворения интереса украинского общества, коллектива Бюро и международных партнеров", - подытожил он

Мы проинформировали Зеленского об обысках в Нацгвардии по делу о закупке дронов, - глава САП Клименко

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Бандитское нападение СБУ на детектива НАБУ - новые детали

Топ комментарии
+9
Ця комедія буде продовжуватися поки маємо Зеленського.
показать весь комментарий
08.08.2025 11:23 Ответить
+8
стосовно Романа Червінського сильно докази надали?
бойовий талановитий розвідник надалі не допускається до нищення підарів
добре, шо хоча б не у буцигарні
показать весь комментарий
08.08.2025 11:26 Ответить
+6
За фальсифікації і заведення суспільства в оману х=тось із СБУ має відповісти.
показать весь комментарий
08.08.2025 11:57 Ответить
це не ми його маємо ...
показать весь комментарий
08.08.2025 11:48 Ответить
Та да, це він нас має. В усі діри.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:22 Ответить
Это уже не комедия. Это уже откровенный фарс, насмешка над людьми.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:06 Ответить
Второй пока под пытками держится.
показать весь комментарий
08.08.2025 11:24 Ответить
По команді з ОПУ, за участі помічників ригоАНАЛІВ, керівництво СБУ, рішуче занурило голови в московське лайно, і тепер сьорбає його, з самого дна, думаючи, …. заради чого це ми зробили!?!?
Їм же жити з дітьми, в Україні! Не усі ж, потікають, на московію …
показать весь комментарий
08.08.2025 11:39 Ответить
За Рифа с Лисой ответили? А за Червинского? А за арест Марченко и Павловского? Вот так же и тут ответят. Все ответы будут уже после смены власти в стране. Поэтому зеленые гельминты так и цепляются за власть.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:10 Ответить
Узбека спочатку побили,а потім кинули в сізо сбу.
Узбек був головним оперативником в операції по справі Міндіча.
Очільник бюро має берегти свої кадри,такі кадри не валяються на дорозі.
В противному разі,зермак повисмикує найбільш активних,а саме бюро розсиплеться,бо кому захочеться за свою професійну роботу сідати у вязницю?
показать весь комментарий
08.08.2025 12:30 Ответить
Одним словом, схоже двох детективів НАБУ тримають бпзпідставно. Це злочин.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:33 Ответить
Поки не вичистимо совок і зелопорхоригомерзоту діла не буде!
показать весь комментарий
08.08.2025 12:39 Ответить
Бліцкриг в ЗЕбіла,д'Єрмака та Татарова не вийшов,повний провал,ще й СБУ з Малюком зап'ятнали лайном.Самі обісралися і других забризкали.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:51 Ответить
 
 