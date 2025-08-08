СБУ попросили предоставить доказательства причастности двух сотрудников НАБУ к российскому влиянию. Ответ получили пока по одному, - Кривонос

НАБУ обратилось в СБУ с просьбой предоставить доказательства, подтверждающие причастность двух работников НАБУ к российскому влиянию.

Об этом глава Бюро заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера по одному из них мне поступило соответствующее письмо из СБУ, но мне не предоставлено разрешение на разглашение его содержания публично.

Первое. Я точно буду обращаться за дополнительными материалами, жду ответ относительно другого сотрудника. Точно буду просить дать разрешение опубликовать те материалы, которые мне предоставлены, потому что не вижу, что их надо скрывать от украинского общества, коллектива Бюро и международных партнеров.

А также просил СБУ, чтобы они опубликовали все имеющиеся материалы по обоим сотрудникам в публичном доступе. Потому что украинское общество, я, как директор коллектива Бюро, который довольно возбужден и нервозен, требует ответов, увидеть все имеющиеся доказательства. А я - смог принять решение в рамках служебного расследования на основании его материалов", - подчеркнул Кривонос.

Иначе, сказал директор Бюро, надо переходить в цивилизованный формат следствия, просить освобождать этих работников из-под стражи.

"Напомню, что апелляционное обжалование мер пресечения затягивается. Поэтому это был бы лучший выход для удовлетворения интереса украинского общества, коллектива Бюро и международных партнеров", - подытожил он

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

