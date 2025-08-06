Бандитское нападение СБУ на детектива НАБУ - новые детали
Во время обыска у детектива НАБУ работники СБУ наносили ему удары и требовали мобильный телефон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.
В Центре цитируют материал УП, в котором издание рассказывает об июльских обысках у детективов НАБУ:
"...примерно в 05:30 утра в подземный паркинг одного из киевских жилых комплексов спустились трое вооруженных мужчин в балаклавах и униформе с шевронами СБУ. Они вытащили из машины полусонного детектива НАБУ, который всю ночь прятался в укрытии от массированного российского обстрела. Окружили его, начали бить руками и ногами. Силовики наносили удары и требовали у сотрудника НАБУ мобильный телефон.
Когда мужчина сказал, что смартфон в машине, побои не прекратились. Сотрудники СБУ кричали, что будут бить, пока не узнают пароль".
СМИ обратились в СБУ и Офис Генпрокурора относительно доказательств по делам подозреваемых сотрудников НАБУ, однако ответа не получили.
"Правда, источники в нескольких правоохранительных органах отмечают, что в самой СБУ существуют сомнения не только относительно приговоров, но и обоснованности подозрений. ... Один из ключевых выводов: несмотря на отсутствие твердых доказательств, двое сотрудников НАБУ до сих пор находятся в СИЗО", - отметили в ЦПК.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.
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у цієї групи був командир, який виконував наказ вищого командира, який виконував наказ вищого командира!
то, який у сраку, бандитський напад? чи сбу, десь порушила закон?
Якщо виконував наказ - порушення закон неможливо.
Вищі командири - то особи, які діють виключно згідно закону.
солдат може вибирати, який наказ виконувати, а якій ні?
особливо у спецпідрозділах державної безпеки?
де ж ви беретесь, кончені імбецили?
Німці також говорили, що то все гітлер, а вони просто пускали газ у камери, робили звичайну роботу...
придурок, прочитай ще раз
підозрюваний це невинна людина юридично
ох і кретини живуть поряд...
А цьому детективу - нам'яли боки. І по всьому.
Потрібно трошки потерпіти і помовчати
Все, як дебіли в 19-му собі вибрали. Па-пріколу, щоб паржать...
мусарня сцикливіша за бандитів
стикався з обома
бугога
Як таке можливо...
оціниш... згоден?
бо я знаю шо таке коли спати не можеш бо ребра болять
червінський воронич, били колись когось, чи казочку на ніч розповідали?)))
чи партійці проти плейбоїв ?
ліхо закручєн сюжєт !
В моїй області всі люди Медведчука які були затримані на початку війни, уже на волі, більше того мають спільний бізнес з однією патріотичною партією і самі погрожують переслідуваннями правоохоронцями, комусь хто згадає їх причастніть до орків перед війною.
роби тихо так щоб вони щезали...
самі побіжуть
чи не на часі?
конторушоблу: