Бандитское нападение СБУ на детектива НАБУ - новые детали

Во время обыска у детектива НАБУ работники СБУ наносили ему удары и требовали мобильный телефон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

В Центре цитируют материал УП, в котором издание рассказывает об июльских обысках у детективов НАБУ:

"...примерно в 05:30 утра в подземный паркинг одного из киевских жилых комплексов спустились трое вооруженных мужчин в балаклавах и униформе с шевронами СБУ. Они вытащили из машины полусонного детектива НАБУ, который всю ночь прятался в укрытии от массированного российского обстрела. Окружили его, начали бить руками и ногами. Силовики наносили удары и требовали у сотрудника НАБУ мобильный телефон.

Когда мужчина сказал, что смартфон в машине, побои не прекратились. Сотрудники СБУ кричали, что будут бить, пока не узнают пароль".

СМИ обратились в СБУ и Офис Генпрокурора относительно доказательств по делам подозреваемых сотрудников НАБУ, однако ответа не получили.

"Правда, источники в нескольких правоохранительных органах отмечают, что в самой СБУ существуют сомнения не только относительно приговоров, но и обоснованности подозрений. ... Один из ключевых выводов: несмотря на отсутствие твердых доказательств, двое сотрудников НАБУ до сих пор находятся в СИЗО", - отметили в ЦПК.

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Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

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