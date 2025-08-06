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Новости Обыск в НАБУ
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Бандитское нападение СБУ на детектива НАБУ - новые детали

Во время обыска у детектива НАБУ работники СБУ наносили ему удары и требовали мобильный телефон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

В Центре цитируют материал УП, в котором издание рассказывает об июльских обысках у детективов НАБУ:

"...примерно в 05:30 утра в подземный паркинг одного из киевских жилых комплексов спустились трое вооруженных мужчин в балаклавах и униформе с шевронами СБУ. Они вытащили из машины полусонного детектива НАБУ, который всю ночь прятался в укрытии от массированного российского обстрела. Окружили его, начали бить руками и ногами. Силовики наносили удары и требовали у сотрудника НАБУ мобильный телефон.

Когда мужчина сказал, что смартфон в машине, побои не прекратились. Сотрудники СБУ кричали, что будут бить, пока не узнают пароль".

Подробности задержания детектива НАБУ сотрудниками СБУ

СМИ обратились в СБУ и Офис Генпрокурора относительно доказательств по делам подозреваемых сотрудников НАБУ, однако ответа не получили.

"Правда, источники в нескольких правоохранительных органах отмечают, что в самой СБУ существуют сомнения не только относительно приговоров, но и обоснованности подозрений. ... Один из ключевых выводов: несмотря на отсутствие твердых доказательств, двое сотрудников НАБУ до сих пор находятся в СИЗО", - отметили в ЦПК.

Подробности задержания детектива НАБУ сотрудниками СБУ

Читайте: Задержание работника НАБУ Магамедрасулова произошло не по политическим мотивам, - СБУ

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

Читайте также: Чиновник НАБУ Магамедрасулов, задержанный СБУ, занимался документированием Миндича, - СМИ

Автор: 

НАБУ (4515) СБУ (20276) Центр противодействия коррупции (267)


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Топ комментарии
+21
73 дебільних % задоволені)) Господи, яке лайно треба мати в голові, щоб обрати оте недоробло у 2019!?!?!?!?
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06.08.2025 14:25 Ответить
+19
Щось схоже стає щл малюк -той самий баканов
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06.08.2025 14:23 Ответить
+18
Всі до одного, хто хоч на 10 км близько до ******* - одна банда крадіїв!
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06.08.2025 14:28 Ответить
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Щось схоже стає щл малюк -той самий баканов
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06.08.2025 14:23 Ответить
Всі до одного, хто хоч на 10 км близько до ******* - одна банда крадіїв!
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06.08.2025 14:28 Ответить
... банда крадіїв і агентів фсб.
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06.08.2025 14:30 Ответить
Ви його морду бачили? На ній все чітко написано!
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06.08.2025 14:40 Ответить
Що найгірше це те, що більша частина співробітників СБУ чесно виконують свої повноваження, воюють на фронті, а в цей час ВасяДвамагазина і його банда прикриваючись боротьбою з ворогом служать злочинному етнічному угрупуванню злодіїв , що крадуть в особливо великих об'ємах. Після цих останніх подій НАБУ і САП відставка з посади - перше, що повинен зробити ВасяДвамагазина. Ним повинні зайнятися НАБУ і САП.
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06.08.2025 14:56 Ответить
А Зеленский мог выбрать другого? А последняя прессуха Малюка отсеяла последние сомнения.
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06.08.2025 15:29 Ответить
73 дебільних % задоволені)) Господи, яке лайно треба мати в голові, щоб обрати оте недоробло у 2019!?!?!?!?
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06.08.2025 14:25 Ответить
Там було густо насрано клоунами.
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06.08.2025 14:32 Ответить
зелене...
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06.08.2025 14:32 Ответить
73 відсотки - це прр тебе? 🤔 Абідна? Да?
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06.08.2025 15:08 Ответить
Не треба маніпулювати відповідальністю за брехню на виборах крімінальні злочини влади і переводити їх на виборців, кожен повинен відповідати за своє, нажаль виборець вмився кровью а влада досі грабує і вбиває при чому за 30 років не було ідеальної влади у всіх рильце в пушку тільки у кого біль у кого меньш.
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06.08.2025 15:01 Ответить
Так. 34 роки країну грабували кому не ліньки. Але у жодного президента не було такої можливості щось зробити, як у цього.
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06.08.2025 15:08 Ответить
Грабували всі а тільки у цього президента була можливість щось зробити, а у іншиш не було? тільки була можливість красти?- Якщо вони щось робили а не крали то Зеленський як був би клоуном так і залишився а не став президентом, так діло не тільки в ньму, подивіться як голосує парламент, та багато чого іншого.
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06.08.2025 15:21 Ответить
Ти теж попався на вірі у Діда Мороза? Скільки тобі років? Напевне дорослий? 🤔
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06.08.2025 15:10 Ответить
Я за Зеленського не голосував, як не голосував ні за Януровича і регіоналів, але згоден вірив Ющенку і Поршенку, нажаль теж попався на віру але зараз це не важливо, а важливо як виводити хлопців з котлів і вогневих мішків , а не цупитисчь між собою.
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06.08.2025 15:26 Ответить
Більше дивує вже не 73% в 2019-му, а 58% сьогодні.
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06.08.2025 15:05 Ответить
То взагалі треш лютий! Це ж виходить, що з кожним роком війни мудрішими ставало лише близько 5 відсотків. То виходить, шоб помудріли решта, потрібно ще 12 років війни? 😲
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06.08.2025 15:14 Ответить
Ну телефон їм був потрібний як речовий доказ шахер-махерських діянь мабуть...
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06.08.2025 14:25 Ответить
от що за грьобана маніпуляція від правдоруба шабуні?
у цієї групи був командир, який виконував наказ вищого командира, який виконував наказ вищого командира!
то, який у сраку, бандитський напад? чи сбу, десь порушила закон?
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06.08.2025 14:26 Ответить
Логіка зебаната
Якщо виконував наказ - порушення закон неможливо.
Вищі командири - то особи, які діють виключно згідно закону.
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06.08.2025 14:33 Ответить
а, яка логіка у альтернативного зебіла?
солдат може вибирати, який наказ виконувати, а якій ні?
особливо у спецпідрозділах державної безпеки?
де ж ви беретесь, кончені імбецили?
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06.08.2025 14:38 Ответить
Запитай у куйла, зебанат
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06.08.2025 14:41 Ответить
приводь, запитаємо разом, альтернативно розвинений.
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06.08.2025 14:48 Ответить
Солдат забовязаний вибирати
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06.08.2025 14:42 Ответить
Виконання наказу солдатом - це важливий обов'язок військовослужбовця. Солдат зобов'язаний беззастережно виконувати накази командира, крім випадків, коли наказ є явно злочинним.
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06.08.2025 14:49 Ответить
Бити при затриманні, коли той, кого затримують, не чинить спротив - це власне злочин і наказ на такі дії є явно злочинним.
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06.08.2025 15:16 Ответить
"напад"- немає значення ким, є полрушення закону України і є злочином .котрий підлягає покаранню згідно кремінального кодексу України
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06.08.2025 14:41 Ответить
Виконання злочинного наказу не звільняє від відповідальності.
Німці також говорили, що то все гітлер, а вони просто пускали газ у камери, робили звичайну роботу...
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06.08.2025 14:49 Ответить
дебіл, бити при затриманні не можна
придурок, прочитай ще раз
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06.08.2025 14:53 Ответить
ти шо за зе голосував?
підозрюваний це невинна людина юридично
ох і кретини живуть поряд...
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06.08.2025 15:06 Ответить
Вони витягли з автівки напівсонного детектива НАБУ, який всю ніч ховався в укритті від масованого російського обстрілу. Джерело: https://censor.net/ua/n3567291
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06.08.2025 14:26 Ответить
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06.08.2025 14:26 Ответить
Прогрес є: он Сашка Білого за те, що прокурорського хапугу поводив галстуком по столі - так просто застрелили.
А цьому детективу - нам'яли боки. І по всьому.
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06.08.2025 14:27 Ответить
ісполнітєльниє ісполнітєлі.
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06.08.2025 14:27 Ответить
Абсцесс іспалнітєля...
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06.08.2025 14:36 Ответить
Які ж уроди ця зелена маса, ще раз підтверджує, що донецький, що дніпропетровський клани- це одне і те ж, в них мета дерибан країни і знищення українців! Нажаль народ цього не розуміє і дальше буде обирати у владу своїх господарів!
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06.08.2025 14:28 Ответить
Не буде, до наступних виборів країна не дотягне.
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06.08.2025 14:50 Ответить
Ну що, це ще не державний бандитизм? Треба просто потерпіти до перемоги?
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06.08.2025 14:29 Ответить
Зато зараз Зеля зображує бурхливу діяльність ,погоджує операції ! Генералісімус! потвора!
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06.08.2025 14:29 Ответить
Це вже рашка 2.0 чи ще ні?
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06.08.2025 14:31 Ответить
Ще ні
Потрібно трошки потерпіти і помовчати
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06.08.2025 14:35 Ответить
Ні! То країна ЙОГО мрій! Вид з вікна...
Все, як дебіли в 19-му собі вибрали. Па-пріколу, щоб паржать...
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06.08.2025 14:35 Ответить
💯%👍
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06.08.2025 14:44 Ответить
Не даром шеф сбу носить "зелену бляху зрадника українського народу"
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06.08.2025 14:34 Ответить
Під час і одразу після Майдану вся ця ×уйня сбушно-мусорська по норах ховалася, на рф тікала та верещала про права людини. Зараз знов паразитичні харі повіджирали і з копитами залізли нам на голову за наші ж гроші. А Малюк на побігеньках із серветкою перед клоуном із липкими долоньками.
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06.08.2025 14:34 Ответить
ну це до першого влучного пострілу у їх бік
мусарня сцикливіша за бандитів
стикався з обома
бугога
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06.08.2025 14:56 Ответить
Надеюсь на следующий день после окончания Зекаденции его так же СБУ будет брать!
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06.08.2025 14:37 Ответить
Сльози, сльози душать та заливають клаву... Який жах та беззаконня творить СБУ, ні конопльою торгануть ні від ДТП не відмазаться порядним лицарям з НАБУ. Сам шабунін в шоці.
Як таке можливо...
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06.08.2025 14:37 Ответить
давай заради експерименту я тебе по ребрах попинаю
оціниш... згоден?
бо я знаю шо таке коли спати не можеш бо ребра болять
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06.08.2025 14:58 Ответить
Малюк має піти у відставку... і на передову дрони запускати.
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06.08.2025 14:38 Ответить
за знищених кацапських командирів? за знищення кацапських літаків? за знищення зрадників україни?
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06.08.2025 14:58 Ответить
Не пішіть херні. Це все роблять офіцери-патріоти середньої ланки, як Червінський, на жаль вже покійний Воронич. Малюк тільки Гундосому доповідає.
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06.08.2025 15:04 Ответить
давай про зрадників України .котрих СБУ прикриває(кум "зепоцріота").нє, ну, я ж не такий обізнаний у справах сбу.(то якого "милого" адвокатом тут відписуєшся ???(питання стрілочника видають- (((питання:
червінський воронич, били колись когось, чи казочку на ніч розповідали?)))
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06.08.2025 15:17 Ответить
Ну і , хто ризикне з дітьми за кордону, повертатися у цей зеленобидлостан 🤡 ...самі його вибрали ,тепер самі там і живіть ! ...
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06.08.2025 14:42 Ответить
патріції проти плєбєїв ?
чи партійці проти плейбоїв ?
ліхо закручєн сюжєт !
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06.08.2025 14:44 Ответить
Малюк -новий Баканов? Але ж Малюк не лейтенант! З великими погонами бути тряпкою для підтирання у єрмаків? Як казав дідусь Ленін: " Стыдно, батенька"...
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06.08.2025 14:47 Ответить
І будуть сидіти довго, і показово. Щоб більше ніхто не схотів за квартал-мафією стежити, слухати, і записувати.
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06.08.2025 14:47 Ответить
это организованная банда, пахан зе и миндичи-шминдичи. Чем это отличается от путлеровского гестапо?? если они на камеры такое творят, то что происходит с людьми в подвалах гестапо-сбу???
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06.08.2025 14:48 Ответить
Нажаль таке може статись що справжні зрадники будуть на волі, тому що мають достатньо коштів вирішити питання, а в тюрьмі невинні з яких вибивають зізнання, щоб здавати хороші звіти.

В моїй області всі люди Медведчука які були затримані на початку війни, уже на волі, більше того мають спільний бізнес з однією патріотичною партією і самі погрожують переслідуваннями правоохоронцями, комусь хто згадає їх причастніть до орків перед війною.
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06.08.2025 14:51 Ответить
а чого ти тут плачеш
роби тихо так щоб вони щезали...
самі побіжуть
чи не на часі?
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06.08.2025 14:59 Ответить
Продовження славних традицій нквд .
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06.08.2025 14:52 Ответить
І хто ще вірить, шо СБУ та малюк за народ та Україну ? ... це просто людина 🤡...
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06.08.2025 14:52 Ответить
Ментовсько-бандюганські розбірки за переділ сфер впливу під час z-еленої смути, ось і всі пояснення цим подіям! НАБУ та САП теж далеко не янголи!
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06.08.2025 14:54 Ответить
Служба Бєзпрєдєла України
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06.08.2025 14:56 Ответить
Бандитська влада створила в Україні умови, коли органи саме правопорядку скоюють найбільше злочинів. І ці органи впевнені, що за їхні злочини вони будуть цією бандитською владою винагороджені.
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06.08.2025 15:04 Ответить
Корисний ідіот з ефектом Даннінга-Крюгера, спалив контору шоблу:
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06.08.2025 15:05 Ответить
А ви думали Беркут у 2014 з неба отак звалився?
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06.08.2025 15:09 Ответить
.. от саме тому будь-яка влада, типу зеленських пдрв та їхніх бюджетних хвойд та найманців, ні у якому випадку не потерпить доступної зброї на руках у притомних Громадян, у той час, коли у злодіїв, бандюків, мусоров, психів-Ків та окупантів-кацапів зброї - на будь-який смак і калібр, без слідів-історії та навіть номерів і бази у архівах, бо елітним сцикунам буде ж стрьомно творити заказний беспрЄдєл, як оце бикує Найвеличнівшиве-Підєрмачне..
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06.08.2025 15:10 Ответить
Дивно коли кому кому а СБУ відомо що корупція на закупівлях для сил оборони вбиває українських захисників , а вони пішли виконувати накази захищаючи не своїх побратимів , а корупціонерів.
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06.08.2025 15:11 Ответить
Абвгдейки як і зелена мерзота п на п і п поганяє...
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06.08.2025 15:12 Ответить
Таке враження що СБУ працює на ОПу, тому й свавілля…Схоже як вертикаль в рашкостані хочуть зробити!
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06.08.2025 15:22 Ответить
сбу = моссад воює з українцями.чи ви думали що візит ізраїльського міністра випадково співпав з погромом в НАБУ.
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06.08.2025 15:23 Ответить
 
 