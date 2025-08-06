Бандитський напад СБУ на детектива НАБУ - нові деталі

Під час обшуку у детектива НАБУ працівники СБУ завдавали йому ударів та вимагали мобільний телефон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.

У Центрі цитують матеріал УП, в якому видання розповідає про липневі обшуки у детективів НАБУ:

"...приблизно о 05:30 ранку в підземний паркінг одного з київських житлових комплексів спустилися троє озброєних чоловіків у балаклавах і однострої із шевронами СБУ. Вони витягли з автівки напівсонного детектива НАБУ, який всю ніч ховався в укритті від масованого російського обстрілу. Оточили його, почали бити руками і ногами. Силовики завдавали ударів і вимагали у співробітника НАБУ мобільний телефон.

Коли чоловік сказав, що смартфон у машині, побої не припинилися. Співробітники СБУ кричали, що битимуть, допоки не дізнаються пароль".

ЗМІ звернулися до СБУ та Офісу Генпрокурора щодо доказів у справах підозрюваних співробітників НАБУ, проте відповіді не отримали.

"Щоправда, джерела в декількох правоохоронних органах наголошують, що у самій СБУ існують сумніви не лише стосовно вироків, а й обґрунтованості підозр. ... Один з ключових висновків: попри відсутність твердих доказів, двоє співробітників НАБУ і досі перебувають у СІЗО", - зазначили у ЦПК.

Читайте: Затримання працівника НАБУ Магамедрасулова відбулося не з політичних мотивів, - СБУ

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Читайте: Генпрокурор Кравченко: "Не вважаю, що НАБУ і САП стали залежними"