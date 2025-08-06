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Новини Обшук у НАБУ
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Бандитський напад СБУ на детектива НАБУ - нові деталі

Під час обшуку у детектива НАБУ працівники СБУ завдавали йому ударів та вимагали мобільний телефон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.

У Центрі цитують матеріал УП, в якому видання розповідає про липневі обшуки у детективів НАБУ:

"...приблизно о 05:30 ранку в підземний паркінг одного з київських житлових комплексів спустилися троє озброєних чоловіків у балаклавах і однострої із шевронами СБУ. Вони витягли з автівки напівсонного детектива НАБУ, який всю ніч ховався в укритті від масованого російського обстрілу. Оточили його, почали бити руками і ногами. Силовики завдавали ударів і вимагали у співробітника НАБУ мобільний телефон.

Коли чоловік сказав, що смартфон у машині, побої не припинилися. Співробітники СБУ кричали, що битимуть, допоки не дізнаються пароль".

Подробиці затримання детектива НАБУ працівниками СБУ

ЗМІ звернулися до СБУ та Офісу Генпрокурора щодо доказів у справах підозрюваних співробітників НАБУ, проте відповіді не отримали.

"Щоправда, джерела в декількох правоохоронних органах наголошують, що у самій СБУ існують сумніви не лише стосовно вироків, а й обґрунтованості підозр. ... Один з ключових висновків: попри відсутність твердих доказів, двоє співробітників НАБУ і досі перебувають у СІЗО", - зазначили у ЦПК.

Подробиці затримання детектива НАБУ працівниками СБУ

Читайте: Затримання працівника НАБУ Магамедрасулова відбулося не з політичних мотивів, - СБУ

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Читайте: Генпрокурор Кравченко: "Не вважаю, що НАБУ і САП стали залежними"

Автор: 

НАБУ (5405) СБУ (13213) Центр протидії корупції (285)


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Топ коментарі
+17
73 дебільних % задоволені)) Господи, яке лайно треба мати в голові, щоб обрати оте недоробло у 2019!?!?!?!?
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06.08.2025 14:25 Відповісти
+14
Щось схоже стає щл малюк -той самий баканов
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06.08.2025 14:23 Відповісти
+12
Всі до одного, хто хоч на 10 км близько до ******* - одна банда крадіїв!
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06.08.2025 14:28 Відповісти
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Щось схоже стає щл малюк -той самий баканов
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06.08.2025 14:23 Відповісти
Всі до одного, хто хоч на 10 км близько до ******* - одна банда крадіїв!
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06.08.2025 14:28 Відповісти
... банда крадіїв і агентів фсб.
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06.08.2025 14:30 Відповісти
Ви його морду бачили? На ній все чітко написано!
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06.08.2025 14:40 Відповісти
Що найгірше це те, що більша частина співробітників СБУ чесно виконують свої повноваження, воюють на фронті, а в цей час ВасяДвамагазина і його банда прикриваючись боротьбою з ворогом служать злочинному етнічному угрупуванню злодіїв , що крадуть в особливо великих об'ємах. Після цих останніх подій НАБУ і САП відставка з посади - перше, що повинен зробити ВасяДвамагазина. Ним повинні зайнятися НАБУ і САП.
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06.08.2025 14:56 Відповісти
73 дебільних % задоволені)) Господи, яке лайно треба мати в голові, щоб обрати оте недоробло у 2019!?!?!?!?
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06.08.2025 14:25 Відповісти
Там було густо насрано клоунами.
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06.08.2025 14:32 Відповісти
зелене...
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06.08.2025 14:32 Відповісти
73 відсотки - це прр тебе? 🤔 Абідна? Да?
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06.08.2025 15:08 Відповісти
Не треба маніпулювати відповідальністю за брехню на виборах крімінальні злочини влади і переводити їх на виборців, кожен повинен відповідати за своє, нажаль виборець вмився кровью а влада досі грабує і вбиває при чому за 30 років не було ідеальної влади у всіх рильце в пушку тільки у кого біль у кого меньш.
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06.08.2025 15:01 Відповісти
Так. 34 роки країну грабували кому не ліньки. Але у жодного президента не було такої можливості щось зробити, як у цього.
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06.08.2025 15:08 Відповісти
Ти теж попався на вірі у Діда Мороза? Скільки тобі років? Напевне дорослий? 🤔
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06.08.2025 15:10 Відповісти
Більше дивує вже не 73% в 2019-му, а 58% сьогодні.
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06.08.2025 15:05 Відповісти
То взагалі треш лютий! Це ж виходить, що з кожним роком війни мудрішими ставало лише близько 5 відсотків. То виходить, шоб помудріли решта, потрібно ще 12 років війни? 😲
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06.08.2025 15:14 Відповісти
Ну телефон їм був потрібний як речовий доказ шахер-махерських діянь мабуть...
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06.08.2025 14:25 Відповісти
от що за грьобана маніпуляція від правдоруба шабуні?
у цієї групи був командир, який виконував наказ вищого командира, який виконував наказ вищого командира!
то, який у сраку, бандитський напад? чи сбу, десь порушила закон?
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06.08.2025 14:26 Відповісти
Логіка зебаната
Якщо виконував наказ - порушення закон неможливо.
Вищі командири - то особи, які діють виключно згідно закону.
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06.08.2025 14:33 Відповісти
а, яка логіка у альтернативного зебіла?
солдат може вибирати, який наказ виконувати, а якій ні?
особливо у спецпідрозділах державної безпеки?
де ж ви беретесь, кончені імбецили?
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06.08.2025 14:38 Відповісти
Запитай у куйла, зебанат
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06.08.2025 14:41 Відповісти
приводь, запитаємо разом, альтернативно розвинений.
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06.08.2025 14:48 Відповісти
Солдат забовязаний вибирати
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06.08.2025 14:42 Відповісти
Виконання наказу солдатом - це важливий обов'язок військовослужбовця. Солдат зобов'язаний беззастережно виконувати накази командира, крім випадків, коли наказ є явно злочинним.
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06.08.2025 14:49 Відповісти
Бити при затриманні, коли той, кого затримують, не чинить спротив - це власне злочин і наказ на такі дії є явно злочинним.
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06.08.2025 15:16 Відповісти
"напад"- немає значення ким, є полрушення закону України і є злочином .котрий підлягає покаранню згідно кремінального кодексу України
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06.08.2025 14:41 Відповісти
Виконання злочинного наказу не звільняє від відповідальності.
Німці також говорили, що то все гітлер, а вони просто пускали газ у камери, робили звичайну роботу...
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06.08.2025 14:49 Відповісти
дебіл, бити при затриманні не можна
придурок, прочитай ще раз
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06.08.2025 14:53 Відповісти
ти шо за зе голосував?
підозрюваний це невинна людина юридично
ох і кретини живуть поряд...
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06.08.2025 15:06 Відповісти
Вони витягли з автівки напівсонного детектива НАБУ, який всю ніч ховався в укритті від масованого російського обстрілу. Джерело: https://censor.net/ua/n3567291
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06.08.2025 14:26 Відповісти
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06.08.2025 14:26 Відповісти
Прогрес є: он Сашка Білого за те, що прокурорського хапугу поводив галстуком по столі - так просто застрелили.
А цьому детективу - нам'яли боки. І по всьому.
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06.08.2025 14:27 Відповісти
ісполнітєльниє ісполнітєлі.
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06.08.2025 14:27 Відповісти
Абсцесс іспалнітєля...
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06.08.2025 14:36 Відповісти
Які ж уроди ця зелена маса, ще раз підтверджує, що донецький, що дніпропетровський клани- це одне і те ж, в них мета дерибан країни і знищення українців! Нажаль народ цього не розуміє і дальше буде обирати у владу своїх господарів!
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06.08.2025 14:28 Відповісти
Не буде, до наступних виборів країна не дотягне.
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06.08.2025 14:50 Відповісти
Ну що, це ще не державний бандитизм? Треба просто потерпіти до перемоги?
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06.08.2025 14:29 Відповісти
Зато зараз Зеля зображує бурхливу діяльність ,погоджує операції ! Генералісімус! потвора!
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06.08.2025 14:29 Відповісти
Це вже рашка 2.0 чи ще ні?
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06.08.2025 14:31 Відповісти
Ще ні
Потрібно трошки потерпіти і помовчати
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06.08.2025 14:35 Відповісти
Ні! То країна ЙОГО мрій! Вид з вікна...
Все, як дебіли в 19-му собі вибрали. Па-пріколу, щоб паржать...
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06.08.2025 14:35 Відповісти
💯%👍
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06.08.2025 14:44 Відповісти
Не даром шеф сбу носить "зелену бляху зрадника українського народу"
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06.08.2025 14:34 Відповісти
Під час і одразу після Майдану вся ця ×уйня сбушно-мусорська по норах ховалася, на рф тікала та верещала про права людини. Зараз знов паразитичні харі повіджирали і з копитами залізли нам на голову за наші ж гроші. А Малюк на побігеньках із серветкою перед клоуном із липкими долоньками.
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06.08.2025 14:34 Відповісти
ну це до першого влучного пострілу у їх бік
мусарня сцикливіша за бандитів
стикався з обома
бугога
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06.08.2025 14:56 Відповісти
Надеюсь на следующий день после окончания Зекаденции его так же СБУ будет брать!
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06.08.2025 14:37 Відповісти
Сльози, сльози душать та заливають клаву... Який жах та беззаконня творить СБУ, ні конопльою торгануть ні від ДТП не відмазаться порядним лицарям з НАБУ. Сам шабунін в шоці.
Як таке можливо...
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06.08.2025 14:37 Відповісти
давай заради експерименту я тебе по ребрах попинаю
оціниш... згоден?
бо я знаю шо таке коли спати не можеш бо ребра болять
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06.08.2025 14:58 Відповісти
Малюк має піти у відставку... і на передову дрони запускати.
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06.08.2025 14:38 Відповісти
за знищених кацапських командирів? за знищення кацапських літаків? за знищення зрадників україни?
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06.08.2025 14:58 Відповісти
Не пішіть херні. Це все роблять офіцери-патріоти середньої ланки, як Червінський, на жаль вже покійний Воронич. Малюк тільки Гундосому доповідає.
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06.08.2025 15:04 Відповісти
нє, ну, я ж не такий обізнаний у справах сбу.
до речі, раз ви все знаєте, питання:
червінський воронич, били колись когось, чи казочку на ніч розповідали?
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06.08.2025 15:09 Відповісти
давай про зрадників України .котрих СБУ прикриває(кум "зепоцріота").нє, ну, я ж не такий обізнаний у справах сбу.(то якого "милого" адвокатом тут відписуєшся ???(питання стрілочника видають- (((питання:
червінський воронич, били колись когось, чи казочку на ніч розповідали?)))
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06.08.2025 15:17 Відповісти
Ну і , хто ризикне з дітьми за кордону, повертатися у цей зеленобидлостан 🤡 ...самі його вибрали ,тепер самі там і живіть ! ...
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06.08.2025 14:42 Відповісти
патріції проти плєбєїв ?
чи партійці проти плейбоїв ?
ліхо закручєн сюжєт !
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06.08.2025 14:44 Відповісти
Малюк -новий Баканов? Але ж Малюк не лейтенант! З великими погонами бути тряпкою для підтирання у єрмаків? Як казав дідусь Ленін: " Стыдно, батенька"...
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06.08.2025 14:47 Відповісти
І будуть сидіти довго, і показово. Щоб більше ніхто не схотів за квартал-мафією стежити, слухати, і записувати.
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06.08.2025 14:47 Відповісти
это организованная банда, пахан зе и миндичи-шминдичи. Чем это отличается от путлеровского гестапо?? если они на камеры такое творят, то что происходит с людьми в подвалах гестапо-сбу???
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06.08.2025 14:48 Відповісти
Нажаль таке може статись що справжні зрадники будуть на волі, тому що мають достатньо коштів вирішити питання, а в тюрьмі невинні з яких вибивають зізнання, щоб здавати хороші звіти.

В моїй області всі люди Медведчука які були затримані на початку війни, уже на волі, більше того мають спільний бізнес з однією патріотичною партією і самі погрожують переслідуваннями правоохоронцями, комусь хто згадає їх причастніть до орків перед війною.
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06.08.2025 14:51 Відповісти
а чого ти тут плачеш
роби тихо так щоб вони щезали...
самі побіжуть
чи не на часі?
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06.08.2025 14:59 Відповісти
Продовження славних традицій нквд .
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06.08.2025 14:52 Відповісти
І хто ще вірить, шо СБУ та малюк за народ та Україну ? ... це просто людина 🤡...
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06.08.2025 14:52 Відповісти
Ментовсько-бандюганські розбірки за переділ сфер впливу під час z-еленої смути, ось і всі пояснення цим подіям! НАБУ та САП теж далеко не янголи!
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06.08.2025 14:54 Відповісти
Служба Бєзпрєдєла України
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06.08.2025 14:56 Відповісти
Бандитська влада створила в Україні умови, коли органи саме правопорядку скоюють найбільше злочинів. І ці органи впевнені, що за їхні злочини вони будуть цією бандитською владою винагороджені.
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06.08.2025 15:04 Відповісти
Корисний ідіот з ефектом Даннінга-Крюгера, спалив контору шоблу:
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06.08.2025 15:05 Відповісти
А ви думали Беркут у 2014 з неба отак звалився?
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06.08.2025 15:09 Відповісти
.. от саме тому будь-яка влада, типу зеленських пдрв та їхніх бюджетних хвойд та найманців, ні у якому випадку не потерпить доступної зброї на руках у притомних Громадян, у той час, коли у злодіїв, бандюків, мусоров, психів-Ків та окупантів-кацапів зброї - на будь-який смак і калібр, без слідів-історії та навіть номерів і бази у архівах, бо елітним сцикунам буде ж стрьомно творити заказний беспрЄдєл, як оце бикує Найвеличнівшиве-Підєрмачне..
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06.08.2025 15:10 Відповісти
Дивно коли кому кому а СБУ відомо що корупція на закупівлях для сил оборони вбиває українських захисників , а вони пішли виконувати накази захищаючи не своїх побратимів , а корупціонерів.
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06.08.2025 15:11 Відповісти
Абвгдейки як і зелена мерзота п на п і п поганяє...
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06.08.2025 15:12 Відповісти
 
 