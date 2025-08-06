Бандитський напад СБУ на детектива НАБУ - нові деталі
Під час обшуку у детектива НАБУ працівники СБУ завдавали йому ударів та вимагали мобільний телефон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.
У Центрі цитують матеріал УП, в якому видання розповідає про липневі обшуки у детективів НАБУ:
"...приблизно о 05:30 ранку в підземний паркінг одного з київських житлових комплексів спустилися троє озброєних чоловіків у балаклавах і однострої із шевронами СБУ. Вони витягли з автівки напівсонного детектива НАБУ, який всю ніч ховався в укритті від масованого російського обстрілу. Оточили його, почали бити руками і ногами. Силовики завдавали ударів і вимагали у співробітника НАБУ мобільний телефон.
Коли чоловік сказав, що смартфон у машині, побої не припинилися. Співробітники СБУ кричали, що битимуть, допоки не дізнаються пароль".
ЗМІ звернулися до СБУ та Офісу Генпрокурора щодо доказів у справах підозрюваних співробітників НАБУ, проте відповіді не отримали.
"Щоправда, джерела в декількох правоохоронних органах наголошують, що у самій СБУ існують сумніви не лише стосовно вироків, а й обґрунтованості підозр. ... Один з ключових висновків: попри відсутність твердих доказів, двоє співробітників НАБУ і досі перебувають у СІЗО", - зазначили у ЦПК.
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
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у цієї групи був командир, який виконував наказ вищого командира, який виконував наказ вищого командира!
то, який у сраку, бандитський напад? чи сбу, десь порушила закон?
Якщо виконував наказ - порушення закон неможливо.
Вищі командири - то особи, які діють виключно згідно закону.
солдат може вибирати, який наказ виконувати, а якій ні?
особливо у спецпідрозділах державної безпеки?
де ж ви беретесь, кончені імбецили?
Німці також говорили, що то все гітлер, а вони просто пускали газ у камери, робили звичайну роботу...
придурок, прочитай ще раз
підозрюваний це невинна людина юридично
ох і кретини живуть поряд...
А цьому детективу - нам'яли боки. І по всьому.
Потрібно трошки потерпіти і помовчати
Все, як дебіли в 19-му собі вибрали. Па-пріколу, щоб паржать...
мусарня сцикливіша за бандитів
стикався з обома
бугога
Як таке можливо...
оціниш... згоден?
бо я знаю шо таке коли спати не можеш бо ребра болять
до речі, раз ви все знаєте, питання:
червінський воронич, били колись когось, чи казочку на ніч розповідали?
червінський воронич, били колись когось, чи казочку на ніч розповідали?)))
чи партійці проти плейбоїв ?
ліхо закручєн сюжєт !
В моїй області всі люди Медведчука які були затримані на початку війни, уже на волі, більше того мають спільний бізнес з однією патріотичною партією і самі погрожують переслідуваннями правоохоронцями, комусь хто згадає їх причастніть до орків перед війною.
роби тихо так щоб вони щезали...
самі побіжуть
чи не на часі?
конторушоблу: