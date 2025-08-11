УКР
Шпигувала за аеродромами ЗСУ: на Львівщині СБУ затримала російську агентку. ФОТО

У Львівській області затримано російську інформаторку, яка мала передати окупантам координати оперативних аеродромів з бойовими гелікоптерами ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 38-річну місцеву безробітну, які спецслужби РФ завербували через Telegram-канал з пошуку "легких заробітків".

Жінка шпигувала за аеродромами ЗСУ на Львівщині Її затримали

За інструкцією рашистів жінка об’їжджала місцевість, де намагалась виявити летовища, які використовують для базування армійської авіації ЗСУ.

"У разі їх виявлення, зловмисниця встановлювала поблизу приховану відеокамеру з додатковим живленням та віддаленим доступом для окупантів. У такий спосіб загарбники сподівались відстежувати наявність та напрямки переміщення вертольотів українських військ", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала ворожу інформаторку ще на початковому етапі її розвідактивності. Її злочини задокументували.

Затримання жінки відбулося "на гарячому", коли там намагалась встановити нову "відеопастку" біля потенційної цілі.

Жінка шпигувала за аеродромами ЗСУ на Львівщині Її затримали

Шпигунські пристрої було завчасно знешкоджено та проведено спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

У жінки під час обшуку вилучили смартфон із доказами злочинної діяльності.

Наразі їй повідомлено про підозруза ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Автор: 

СБУ (13233) коригування (103) Львівська область (2514)


Гнида
показати весь коментар
11.08.2025 13:07 Відповісти
Чому рожу замаскировали ⁉️цє вжє не гнида , а террористка , яку треба утілізувати на місці , її діє приводять до масових вбивств, катастроф , трагедій ‼️
показати весь коментар
11.08.2025 13:10 Відповісти
А може, просто від...и нормально. Таким це більше доходить
показати весь коментар
11.08.2025 13:11 Відповісти
Їх ловлять - на їх місце стають другі - шож це за ******** таке з українцями? - нах тут жити і таке творити?
показати весь коментар
11.08.2025 13:27 Відповісти
З українцями все гаразд,а це/ці щось безпородне..
показати весь коментар
11.08.2025 13:34 Відповісти
Дарма мордяку заблюрили...
показати весь коментар
11.08.2025 13:27 Відповісти
До каналу "легкі заробітки" треба створити додаток -"легка смерть".
показати весь коментар
11.08.2025 13:51 Відповісти
А може вже пора заборонити анонімні телеграм канали які використовує ворог ,війна і пора вже змінити КК за зраду Батьківщини ,я вже не кажу що немає жодного патріотичного вихованя, ні в навчальних закладах, ні на телемарафоні. Ворог легко розводить бидло на гроші.
показати весь коментар
11.08.2025 14:42 Відповісти
 
 