Шпигувала за аеродромами ЗСУ: на Львівщині СБУ затримала російську агентку. ФОТО

У Львівській області затримано російську інформаторку, яка мала передати окупантам координати оперативних аеродромів з бойовими гелікоптерами ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 38-річну місцеву безробітну, які спецслужби РФ завербували через Telegram-канал з пошуку "легких заробітків".

За інструкцією рашистів жінка об’їжджала місцевість, де намагалась виявити летовища, які використовують для базування армійської авіації ЗСУ.

"У разі їх виявлення, зловмисниця встановлювала поблизу приховану відеокамеру з додатковим живленням та віддаленим доступом для окупантів. У такий спосіб загарбники сподівались відстежувати наявність та напрямки переміщення вертольотів українських військ", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала ворожу інформаторку ще на початковому етапі її розвідактивності. Її злочини задокументували.

Затримання жінки відбулося "на гарячому", коли там намагалась встановити нову "відеопастку" біля потенційної цілі.

Шпигунські пристрої було завчасно знешкоджено та проведено спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

У жінки під час обшуку вилучили смартфон із доказами злочинної діяльності.

Наразі їй повідомлено про підозруза ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років тюрми.

