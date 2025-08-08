Наводив "шахеди" під час масованої атаки на Кропивницький: СБУ затримала агента РФ. ФОТОрепортаж

У Кіровоградській області затримано російського агента, який готував координати для ударів РФ по Кропивницькому 28 липня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Тоді внаслідок російського обстрілу було пошкоджено будівлі обласної філармонії, місцевого університету та житлові будинки у центральній частині міста.

За даними СБУ, атака РФ стала однією із найбільших від початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді окупанти били безпілотниками типу "Шахед" по об'єктах цивільної інфраструктури Кропивницького за наведенням агента ФСБ.

"Фігурантом виявився 47-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах. Після вербування він отримав завдання від куратора з фсб збирати конкретні геолокації для дронового удару рф по місту. Після ворожої атаки по обласному центру фігурант "відзвітував" російському спецслужбісту про її наслідки для коригування повторних та підготовки нових обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що чоловік також відстежував для окупантів напрямки переміщення вантажних ешелонів Сил оборони через Кіровоградську область.





Кіберфахівці СБУ затримали агента "на гарячому", коли той облаштовував "відеопастку" поблизу залізничного об’єкта.

У нього вилучили телефон із доказами його контактів з ФСБ.









СБУ повідомила затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

