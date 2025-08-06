Затримано ворожого агента, який допомагав військам РФ прориватися до Покровська, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного російського агента. Зловмисник відстежував для агресора локації Сил оборони на найгарячішому напрямку фронту - Покровському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За наявними даними, ворог планував наступальні операції із використанням надважких керованих авіабомб та всіх видів артилерії.

Що про зрадника відомо?

Як встановило розслідування, російська воєнна розвідка (більш відома як гру) задіяла свого місцевого агента. Ним виявився 34-річний електрик із сусіднього Мирнограда, який чекав на повну окупацію регіону.

Для вербування прихильника рашизму російське гру залучило його однокласника, який наразі воює проти Сил оборони на сході України.

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Яка інформація цікавила ворога?

"Основним завданням агента був обхід Покровська та прилеглої місцевості, фотографування позицій українських військ.

Найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів, запасних командних пунктів та складів з боєприпасами українських військ", - пояснили в СБУ.

Повертаючись додому після розвідвилазок, фігурант узагальнював зібрані дані в агентурний "звіт" для окупантів.

Викриття зрадника

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його контакти із "зв’язковим" російського гру і затримали. Одночасно контррозвідка Служби безпеки убезпечила локації оборонців Покровська.

Під час обшуків у затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, в якому він координував свої дії з окупантами.

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Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.