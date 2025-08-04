Затримано російського "крота" у Держспецтрансслужбі Міноборони: він "злив" дані про частину, де проходив підготовку, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну спробу агентурного проникнення російської воєнної розвідки до Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що про зрадника відомо?

За результатами дій на випередження на Дніпропетровщині затримано мобілізованого до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міноборони України, який працював на ворога.

Затримання відбулося ще на етапі, коли фігурант проходив загальновійськову підготовку на полігоні.

Як встановило розслідування, військовий був завербований окупантами одразу після мобілізації до відповідного підрозділу. Він потрапив у поле зору гру рф через свої проросійські коментарі у соцмережах.

Яке завдання він виконував?

"Головним завданням агента було коригування повітряних атак рф по Силах оборони у Дніпропетровській області.

Задокументовано, що фігурант "злив" російській спецслужбі геолокації військової частини, де він проходив військову підготовку", - йдеться у повідомленні.

Потім агент почав збирати координати суміжних формувань Сил оборони, по яких окупанти планували здійснити ракетні удари.

"Зібрані розвіддані агент месенджером передавав куратору у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом потенційних "цілей", - пояснили в СБУ.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила "крота", задокументувала його контакти з російським гру і затримала. Під час спецоперації було проведено заходи з убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

При обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Що зраднику загрожує?

Слідчі СБУ у Дніпропетровській області повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.